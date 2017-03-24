На дворе уже заканчивается март, а половина «голубых фишек» или титанов российской экономики не отчиталась о проделанной работе за 2016 год. Некоторые мои читатели очень ждут этой информации.
Зачем?
Чтобы посмотреть, не перегрет ли российский рынок акций. То, что индекс ММВБ показывает рекордные уровни, ничего не значит. Это не говорит о перегреве рынка, рынок может еще долго расти, если будут на это основания. А есть ли эти основания для роста, можно понять из отчетности компаний. Более подробно о циклах рынках и перегреве обсудим в рамках занятия «Стратегии» моего курса.
Поэтому, надеюсь, максимум через месяц мы получим ответ на этот вопрос. Потому что в открытом доступе и тем более онлайн достоверных индикаторов на российском рынке, как в США нет. Из-за этого приходится считать всё самому и вручную.
А пока оставим российский рынок в покое, и посмотрим, где «черный лебедь» виден уже не вооруженным глазом: а именно в США.
Вера инвесторов в «черного лебедя» на американском рынке достигла исторического максимума
«Индекс черного лебедя», или Skew, привлек внимание Уолл-стрит, пишет портал MarketWatch. Инвесторы активно скупают путы «вне денег», хеджируя свои позиции на случай обвала индексов.
Индикатор Skew Чикагской опционной биржи CBOE, измеряющий стоимость покупки опционов пут «вне денег» на индекс S&P500, 17 марта достиг отметки 153,34 пункта и продержался на этом уровне в понедельник. В то же время нормальным считается его диапазон 100-150 пунктов. Skew оценивает спрос со стороны инвесторов на хеджирование рисков от возможного спада на рынке акций, и последние данные свидетельствуют о том, что этот спрос возрос до максимальных значений.
С момента избрания Трампа новым президентом США S&P 500 поднялся более чем на 11%, индекс Dow Jones вырос на 14%, а NASDAQ – на 13,6%. Однако за последнее время фондовые индексы сбавили темпы роста и даже ушли в небольшой минус. Вялая динамика фондовых активов совпала с резким ростом Skew.
Природа индекса схожа с природой так называемого индекса страха, или индекса волатильности VIX. Однако последний сейчас торгуется значительно ниже своего исторического среднего значения. Рассел Роудз, директор Института опционных торгов Чикагской биржи, заявил, что резкий рост Skew свидетельствует о том, что путы «вне денег» относительно дороги из-за возросшего спроса на хедж, однако это еще не значит, что рынок обязательно должен обвалиться. При низком уровне волатильности, который сейчас наблюдается, инвесторы все еще склоняются в сторону роста.
В то же время соотношение двух указанных выше индикаторов дает тревожный сигнал. Джейсон Гопферт, президент инвестиционной исследовательской фирмы Sundial Capital Research из Миннеаполиса, отслеживает Skew к VIX. Его подсчеты показывают, что когда Skew/WIX поднимается выше 14 пунктов, через несколько месяцев следует либо смена тренда, либо коррекция.
Конечно, есть много более простых интерпретаций недавнего подъема Skew. Возможно, цена на покупку страховки против снижения стоимости акций стала настолько низкой, что тут же нашлось много покупателей, пожелавших недорого захеджироваться.
Однако не стоит исключать вариант, что сейчас мы наблюдаем затишье перед бурей. Впереди президентские выборы во Франции, которые уже на начальной стадии ознаменовались громкими скандалами, а также запуск процесса выхода Великобритании и ЕС и другие важные политические события, которые могут вызвать скачок волатильности или даже обвал рынков по всему миру.
Эта статья по большей части для трейдеров, и те индикаторы, которые указаны в статье НЕ говорят о перегреве рынка, они показывают НАСТРОЕНИЕ участников рынка. А это, как вы понимаете разные вещи: если у вас плохое настроение, это не значит, что за окном плохая погода. Все эти индексы страха участников основаны на совсем другом индикаторе, который доказал свою жизнеспособность на протяжение многих десятилетий, а именно: соотношение капитализации компаний к их прибылям – P/E. А вот это индикатор действительно показывает перегрев:
Сейчас это индикатор составляет 28,88. Что означает 28,88? Это означает, что инвестор, вложив сегодня деньги в акции США, сможет их вернуть через 28,88 лет при текущем уровне прибыли. Готовы ли вы ждать почти 30 лет для возврата инвестиций?
Выше показатель был только перед началом Великой Депрессии в 1929 году и перед бумом «доткомов» в 2000-м. Оба раза за этим следовал обвал рынка. Будет ли что-то новенькое в это раз? «Новая нормальность» или рост прибыли компаний, несмотря на спад в экономике США? Очень сомневаюсь. История имеет свойство повторяться.
Будет ли на это раз исключение? Скоро увидим, в ближайшие год, максимум два всё станет ясным.
Стоит ли радоваться кризису в США? Ответ можете дать сами: прошлый кризис начался в США и перекинулся на весь мир, поэтому отсидеться в «тихой гавани» вряд ли удастся.
Какой вывод из всего этого?
А то, что «черный лебедь» может не прилететь к вам страну, а упасть на соседа, но это всё равно отразится и на вас. Поэтому надо смотреть вокруг по сторонам и иметь широко диверсифицированный портфель, чтобы пережить любой кризис.
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