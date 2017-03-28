Предлагаю вашему вниманию статью, показывающую то, о чем не принято говорить: спекулянты и трейдеры постоянно в убытке.
Только очень небольшой процент суперпрофессионалов в прибыли. Но проблема одна: остальные 99% тоже думают, что они профессионалы, но сливают деньги. И самое обидное то, что люди не видят разницы между своими спекуляциями и инвестированием, а потом всех ставят в один ряд: инвесторов и спекулянтов: «Это все развод! Гоняете цифры на мониторе. Лучше вкладывайтесь напрямую: стройте заводы и мосты».
А почему нельзя спокойно вложиться в акции Газпрома и Роснефти или строительной компании (просто к примеру, не рекомендация покупать) и забыть на 10 лет? Они, между прочем, строят больше всех в стране: трубопроводы и заводы. Нет, поспекулируют: 10 сделок в день, сольют деньги, а потом все вокруг виноваты. А рынок как рос, так и будет расти, но уже без спекулянтов.
Андрей Мовчан вновь поспорил с алготрейдерами. На этот раз вживую
Экс-инвестбанкир, а ныне директор программы «Экономическая политика» Московского центра Карнеги Андрей Мовчан объяснил, почему он не верит в успешность алготрейдинга. Правда, речь идет не обо всех, а только о масштабируемых стратегиях, которые позволяют на протяжении долгих лет показывать доходность выше 10% при низких рисках на сумме более $1 млн. Участники брифинга попытались оспорить это мнение. Корреспондент FO следил за ходом дискуссии.
Андрей Мовчан наконец-то встретился с алготрейдерами в реальной жизни, а не на своей странице в Facebook, в рамках Весеннего инвестиционного брифинга, организованного LowRisk.ru. Андрей давно известен в трейдерском сообществе как противник алготрейдинга в «промышленных» масштабах. Он приравнивает вероятность такого способа управления активами эффективно к вероятности существования рая: верить очень хочется, но доказать его реальность пока не получается.
В ходе встречи финансист честно признался, почему готов снова и снова нести в массы свою теорию: «Русский клиент инвестирует либо под 0%, либо под минус 100%. Чем больше он инвестирует под минус 100%, тем меньше достается нам, предлагающим ему инвестировать под 0%. А я хочу, чтобы нам доставалось больше. И самая большая беда в том, что когда он инвестирует под минус 100%, он не возвращается и не говорит «Теперь буду под ноль», а говорит «Теперь вообще не буду, потому что все они мошенники. А я не люблю, когда меня называют мошенником».
ИСТОРИЯ – НАШЕ ВСЕ
Несмотря на то, что сам Мовчан напоминал священника, который читает эльфам лекцию о том, что сказочных персонажей не существует, именно алготрейдеров он признал проповедниками особой религии. Эта красивая метафора прошла красной нитью через все выступление. Финансист уверен, что основной принцип торговли на исторических данных, который используют алготрейдеры, не может работать при управлении суммой от $1 млн. «Мы верим в торговлю по истории, так как хотим верить во что-то, чего в обычной жизни не получаем – вроде воздаяния праведникам», – считает Мовчан. Есть множество исследований, которые приходят к выводу, что на рынке преобладает белый шум. Однако любой набор данных можно представить как элемент закономерности, чем, по его мнению, и занимаются разработчики алготрейдинговых стратегий.
Если же кому-то вдруг удается найти закономерность, туда тут же устремляются другие игроки с более совершенным оборудованием за миллионы долларов и, в конце концов, так меняют рынок, что закономерность перестает работать. В результате даже самым мощным компаниям приходится каждые 2-3 месяца менять стратегию. «Рынок – это игра с отрицательной суммой. Четвертое место платит за первые три», – утверждает эксперт. Таким образом, зарабатывать на неэффективностях рынка, выявленных на основании анализа исторических данных, с суммой от $1 млн, невозможно. Впрочем, «если денег мало, то встречные неэффективности работают и можно залезть туда, куда у больших игроков не пролезает лапа», отметил Мовчан.
Он заявил, что готов инвестировать в любую успешную алготрейдинговую стратегию, если ему докажут, что она зарабатывает при невысоком уровне риска высокий процент. «Мне приносили стратегии, которые зарабатывают на хороших объемах несколько месяцев и даже год, реже – два года, никогда – три года, - признался Мовчан и добавил. – Я очень хочу поверить и готов инвестировать, у нас есть деньги, только покажите мне исцеленного расслабленного».
Андрей уверен, что информацию, на которой можно заработать, нужно искать вне рынка, а не в истории торгов. Например, информация о том, что где-то в Бразилии арестована партия говядины, может повлиять на котировки производителей мяса в этой стране. Причем бразильские инвесторы как имеющие больше связей и возможностей на местах могут что-то где-то услышать и правильно понять раньше, и в этом случае они имеют фору перед всеми остальными. «В идеале вы знаете информацию, которая может обвалить котировки акций, когда акции еще растут», – привел пример Мовчан.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
В кулуарах присутствующие признались, что в словах Андрея есть доля правды. Почти все алготрейдеры работают с относительно небольшими суммами. Единственный, кто попытался оспорить точку зрения Мовчана, был гуру в алготрейдинговом сообществе Александр Горчаков. Он привел пример стратегии, которая при шорте S&P 500 для хеджа и коэффициенте Сортино 2 дает доходность 10%. Но она имеет емкость $80 млн. «Так давайте заработаем, где эти фонды, которые на этом могли бы зарабатывать? Почему вы этим не занимаетесь?» – удивился Мовчан. На это Горчаков ответил, что компания, в которой он работает (ИК «ФОРУМ»), торгует в российской юрисдикции и не выходит на внешний рынок.
В ответ он снова услышал провокационный вопрос: «За $5 млн вы не можете уйти из России? Давайте мы за вас это сделаем. Дайте нам стратегию, мы щедро поделимся». «Не вопрос», – ответил Горчаков, но все-таки не стал подходить к Мовчану после выступления. При этом он добавил: «Если брать российский рынок. То, пожалуйста, 53-47-19% – три последних года». «Думаю, эта нисходящая линия продолжится дальше», – поиронизировал Мовчан.
«Безусловно, снижение волатильности ведет к снижению прибыли», – признался Горчаков. «А что касается индекса S&P500 и того, что вы патриотическая компания. Это тоже самое, что и расслабленный бы выздоровел, только погода не та, а вот дождь пойдет, и тогда посмотрим», – подытожил Мовчан.
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