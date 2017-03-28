Предлагаю вашему вниманию статью, показывающую то, о чем не принято говорить: спекулянты и трейдеры постоянно в убытке.Только очень небольшой процент суперпрофессионалов в прибыли. Но проблема одна: остальные 99% тоже думают, что они профессионалы, но сливают деньги. И самое обидное то, что люди не видят разницы между своими спекуляциями и инвестированием, а потом всех ставят в один ряд: инвесторов и спекулянтов: «Это все развод! Гоняете цифры на мониторе. Лучше вкладывайтесь напрямую: стройте заводы и мосты».А почему нельзя спокойно вложиться в акции Газпрома и Роснефти или строительной компании (просто к примеру, не рекомендация покупать) и забыть на 10 лет? Они, между прочем, строят больше всех в стране: трубопроводы и заводы. Нет, поспекулируют: 10 сделок в день, сольют деньги, а потом все вокруг виноваты. А рынок как рос, так и будет расти, но уже без спекулянтов.