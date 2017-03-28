Мотивация инвестирования, сохранения и повышения квалификации
Почти все статьи, посвященные инвестициям и личным финансам (в том числе и мои), в основном сосредоточены на финансовых активах, несмотря на то, что большая часть вашей ценности (как и моя), вероятно, не содержится в финансовых активах. Большая часть вашей финансовой ценности уже содержится внутри вас, ожидая разблокирования с течением времени. То, о чем я говорю, - концепция, называемая человеческим капиталом, или ценность всех ваших навыков и знаний. Ваш человеческий капитал можно рассматривать как актив, который вы используете для зарабатывания денег. Понимание этой концепции должно обеспечить вам мотивацию, и показать почему вы должны экономить и инвестировать.
Вся «соль/суть» в человеческом капитале состоит в том, что мы можем оценить его, если сделаем некоторые предположения. Чтобы понять эти предположения, я рассмотрю понятие, под называнием текущая стоимость. По существу, текущая стоимость - это сумма денег, которая оценивается, как: во сколько будущие платежи оцениваются сегодня. Так что, если банк обещал выплатить вам 1% за ваши деньги через год, вы могли бы дать ему 100 долларов сегодня и получить 101 доллар через год. Применяя эту логику в обратном порядке, 101 доллар через год от сегодняшнего дня имеет текущую стоимость 100 долларов США сегодня, предполагая, что мы используем 1% в качестве нашей процентной ставки (обычно называемой «ставка дисконтирования»).
Вооружившись этими знаниями, мы можем определить ценность вашего человеческого капитала, определив, сколько денег вы заработаете каждый год в будущем, и, приводя все эти выплаты к настоящему времени. Это нелегко, и я не буду вдаваться в детали математики, но мы можем упростить процесс с некоторыми предположениями. Если предположить, что кто-то зарабатывает 50 000 долларов США в год в течение 40 лет со ставкой дисконтирования в 3 процента, текущая стоимость его человеческого капитала будет составлять 1,1 миллиона долларов. Это означает, что весь их будущий доход стоит сегодня около 1,1 миллиона долларов. Я использовал ставку дисконтирования в 3%, потому что в большинстве исков по телесным повреждениям при оценке потерянного дохода используется ставка дисконтирования от 1% до 3%.
Итак, вы можете подумать: «Почему это имеет значение?».
Это важно, потому что ваш человеческий капитал - это истощающийся актив, если вы не инвестируете в него. Каждый год вы работаете, уменьшая текущую стоимость своего человеческого капитала. В результате этого, единственный способ предотвратить себя от отсутствия дохода в будущем (игнорируя социальное обеспечение) - это либо инвестировать, сохранять или увеличивать свои навыки, чтобы вы могли инвестировать или экономить.
Визуально идея проста:
Вышеприведенный график показывает важность экономии денег и инвестиций, так как со временем вы сможете заменить часть своего человеческого капитала финансовыми активами, которые зарабатывают вам деньги. Я даже сделал синие колонки исчезающими со временем (в конце), и красные колонки постепенно появляющимися, чтобы показать этот процесс более наглядно.
В результате такого мышления я обычно не представляю себе деньги как то, что мы используем для покупки товаров, а как инструмент, который можно использовать для производства чего-либо. Думайте об этом так: экономя и инвестируя, вы перестраиваете себя как эквивалент финансового актива, который может предоставить вам доход, когда вы больше не работаете. И хотя вы прекратили вкалывать с 9 до 5, ваши деньги все еще трудятся.
Важность этой концепции также распространяется и на несколько других областей, в том числе: образовательные кредиты и банкротящиеся атлеты. Как я уже упоминал, ваш человеческий капитал всегда истощается, если вы не вкладываете в него средства, приобретая дополнительные навыки. Однако это справедливо только в том случае, если вы можете получить эти навыки без значительных затрат. Например, если вы получите 150 000 долларов долга за степень магистра, которая не приведет к существенному увеличению ваших доходов, это плохая финансовая сделка. Используя сюжет выше для контекста, получив степень магистра, вы сделали смещение красных колонок вправо, чтобы погасить свой долг, что также дало вашим финансовым активам меньше времени для роста. Все это за небольшой удар в вашем человеческом капитале (синие столбики).
Что касается обанкротившихся спортсменов, идея человеческого капитала более актуальна, чем где-либо еще. Финансовые проблемы многих профессиональных спортсменов связаны с несоответствием между их человеческим капиталом (то есть 5 лет на уровне 2-5 миллионов долларов) и их инвестиционными ставками. Если бы я должен был смоделировать их человеческий капитал, то капитал для большинства из них упал бы после того, как они покинули свой вид спорта, который обычно составляет 4-6 лет. Проблема в том, что большинство атлетов, вероятно, не экономят и не вкладывают достаточно средств, а если они и делают это, было ли этого достаточно, чтобы жить текущим образом жизни в течение следующих 30-50 лет?
Возможно нет. Хотя я не обвиняю их. Люди не эволюционировали (не понимают), что делать, если на них сваливаются огромные объемы ресурсов в течение короткого периода времени, а затем они должны были еще и сохранить эти ресурсы в течение десятилетий.
Почему вы являетесь собственником Лучшего Актива
Несмотря на все разговоры об инвестировании в этом блоге, ваши навыки и знания сделают для вас гораздо больше, чем любой доход от инвестиций за всю вашу жизнь. Я бы сказал, что вы не сможете инвестировать без умения упорно работать или экономить, что также связано с вашим человеческим капиталом. Держитесь за него и продолжайте усердно трудиться. До следующей недели ... Спасибо за прочтение!
Источник Ofdollarsanddata
Перевод EC-ANALYSIS
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