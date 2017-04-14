А инвестирование – это та же деятельность, но она не возникает из ниоткуда. Это уже результат осознанного выбора человека, который думает о своем будущем, и о будущем своих детей, как Colleen Jaconetti. Это означает, что человек думает не только о своих сиюминутных желаниях и потребностях, а понимает, что впереди не вечная молодость, и Ваш главный актив (здоровье) со временем будет терять свою силу. Поэтому нужно иметь в запасе другой актив (капитал), который будет работать вместо вас, если хотите жить достойно и не перебиваться с копейки на копейку и слышать «Денег нет, но вы держитесь там!». Поэтому надо иметь долгосрочный горизонт планирования, выходящий за рамки сегодняшнего дня.
Это все примеры из списка побуждений к мотивации со знаком «+». Многочисленные мотивационные статьи каждый из нас слышал много раз по телевизору, читал в книгах и интернете. Об этом пишется и обсуждается практически везде.
Но не у всех хватает сил на эту положительную мотивацию. Не все думают о будущем. Потому что это личное дело каждого: думать или нет.
Но вот мотивация со знаком «-» действует безотказно. Тут уж не отвертишься. Нет, речь идет не о новых обсуждаемых инициативах нашего правительства о повышении НДФЛ для тех, кто не отчисляет деньги в пенсионный фонд. Речь идет о неминуемом прогрессе. Если раньше об этом говорили, как о далеком и фантастическом будущем, то сейчас уже реально не до шуток.
Недавно, я писал об успехе компании Amazon, капитализация которой растет, как грибы после дождя (если не быстрее), а ее конкуренты массово закрывают магазины по всей стране.
Знаете почему?
Ничего нового, просто бизнес Amazon гораздо эффективнее, чем у обычных ретейлеров.
Из отчета уважаемого издания Economist за 2016 год, где сравниваются две компании Amazon и самого крупного в стране ретейлера Wal-mart, можно увидеть следующее:
Как видим, эффективность (доход на сотрудника) в Amazon в 3 раза выше, чем Walmart. О какой конкуренции здесь может идти речь?
А знаете, что стоит за успехом Amazon?
Нет? Тогда смотрите это видео:
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Увидели, что там работают практически одни работы? Люди, как будто случайно туда забрели.
Думаете, это только в США так происходит?
Посмотрите тогда на Китай:
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Тоже самое. В Китае все больше историй, как бизнесмены в городках, где один завод, ставят оборудование и роботов и всех увольняют. Это касается в основном строителей. Посмотрите ролики, где роботы строят дома и мосты.
Погуглите и посмотрите, как много работников на заводе Tesla. Кстати, в России я видел, не совсем такую автоматизацию на автомобильных заводах в России, но очень близкую. Каждый год автоматизация шагает все дальше, и скоро понятие завод будет ассоциироваться только с роботами, а не людьми.
Это очень страшно, так мест работы для людей становится все меньше. Об этом пишет уже Варламов и рассуждает о безусловном базовом доходе.
Да, это будет возможно в странах Европы и США, но никак не в России. Всё, что мы услышим: «Это денег нет!» на безусловный базовый доход. У нас на пенсионеров еле хватает, а не то, что на безработных. Пропасть между бедными и богатыми будет возрастать все больше, потому что раньше, имея зарплату, можно было опомниться и начать копить и инвестировать. А сейчас уже такого шанса не будет.
Поэтому надо браться за ум, пока пушной зверек не подкрался совсем близко. Есть еще лет 5, не больше.
Опять же накопление в нашей стране с высокой инфляцией, практически бесполезное занятие. Скажу по секрету, но простое накопление - бесполезное занятие в любой стране, но в России это особенно безрассудно из-за высокой инфляции.
А что такое инвестирование и как грамотно им заниматься обсудим на курсе «Грамотный инвестор» в мае.
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