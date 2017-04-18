Автор Colleen Jaconetti 27.10.2016
Источник Vanguard
Перевод EC-ANALYSIS
Мои две дочери «подросткового» возраста набираются разных интересных словечек (языков) в школе или на спортивных площадках. В то время как наши разговоры обычно касаются того, почему такие слова не должны быть частью их словаря, есть пара четырехбуквенных слов, которые я намерена обучить своих дочерей, иначе вряд ли они узнают их в таком молодом возрасте: S-A-V-E (КОПИТЬ) и T-I-M-E (ВРЕМЯ). Я знаю, что ваши мысли, вероятно, где-то в другом месте; А Вы думали какие слова, я собираюсь сказать?
Для многих молодых инвесторов накопление на пенсию может показаться сложной задачей, но это не обязательно. Потому что это время – Неделя Национальной экономии для выхода на пенсию, кажется, прекрасной возможностью поговорить на эту тему.
Хотя я понимаю, что идея накопления средств на период, который находится на расстоянии 30 или более лет, возможно, в настоящий момент не находится на вершине вашего списка приоритетов, я хотела бы поделиться с вами советами, которые я дам моим дочерям:
S-A-V-E КОПИТЬ (для себя). Самый верный путь к успешному выходу на пенсию для вас - это копить для себя. В то время как рынки или ваш работодатель, безусловно, могут вам помочь, на них не стоит рассчитывать на выполнение всей тяжелой работы - эта часть должна сделана вами. Если вам посчастливилось работать у работодателя, который обеспечивает соответствующие взносы на счет 401 (k) (прим. авт. наподобие НПФ в России), обязательно используйте все преимущества. Каждый доллар, который ваш работодатель экономит от вашего имени, это на доллар меньше, для вашей экономии (Вам нужно меньше на доллар экономить). По существу, это 100% -ная отдача от ваших инвестиций, что является редкостью. Для тех, кто не имеет плана работодателя, вы можете сэкономить на традиционных счетах IRA (аналог ИИС в России), Roth IRA или на налогооблагаемом счете (в зависимости от ваших обстоятельств).
Развивайте хорошие привычки, «платя себе в первую очередь». Под этим я подразумеваю, что ваши сбережения автоматически вычитаются из вашей зарплаты. В то время как первоначальная сумма может быть не очень большой, - особенно учитывая другие финансовые обязательства, которые вы, возможно, жонглируете, такие как задолженность по колледжу, накопление на дом или финансовая ответственность (подушка безопасности) на заведение ребенка - последовательные сбережения и сложный процент с течением времени, позволят вам пройти долгий путь.
Увеличьте свои годовые сбережения, вместе с повышением (увеличением зарплаты), которое вы получаете на работе.
Я нашла, что это эффективный способ увеличить мою норму сбережений за эти годы. И по мере того, как ваша зарплата увеличивается с течением времени, эти сбережения могут иметь значительную разницу в сумме, которую вы получаете при выходе на пенсию.
Слишком часто идея сэкономить больше (или меньше тратить, в зависимости от вашего расположения) имеет негативный оттенок: чтобы сохранить или инвестировать в будущее, вы должны отказаться от расходов на сегодня. Но эта перспектива игнорирует важный момент, который может быть даже потерян для Бена Франклина: сэкономленная пенни может быть намного больше, чем заработанная пенни, особенно для молодых инвесторов, у которых T-I-M-E (ВРЕМЯ) на их стороне.
Инвестирование - это партнерство, в котором инвестор обеспечивает капитал, а рынок обеспечивает возврат капитала. Учитывая время и даже скромный доход, небольшие сбережения могут действительно дать хорошую прибавку. Например, если вы пропустили несколько импульсных покупок на кассе, немного снизили температуру (или включили переменный ток) или принесли обед, чтобы работать несколько дней в каждом месяце вместо того, чтобы поесть, сколько вы могли бы сэкономить? 50 долларов в месяц? 100 долларов США? Больше?
Давайте посмотрим на гипотетический пример. Предположим, вы экономите 100 долларов в месяц, сокращая свои расходы здесь и там. Также предположим, что вы получаете скромную 4% реальную (с поправкой на инфляцию) доходность, на деньги, которые вы экономите. Год спустя вы заработали 26 долларов США (не считая 1200 долларов, которые вы сэкономили). Спустя десять лет вы заработали 2774 долл. США, а через 30 лет - 33 636 долл. США.
Теперь вы можете подумать, что $ 33,636 может не стоили вам тех 30 лет обедов из коричневого мешка - и, к тому же, вы, возможно, правы. Но если в будущем вам понадобятся эти деньги, я сомневаюсь, что вы пожалеете обо всех этих домашних обедах и других утерянных покупках. Для многих людей 100 долларов в месяц не были бы такой жертвой. У всех нас, вероятно, есть много других областей, где мы можем также экономить, что приведет к увеличению наших ежемесячных сбережений.
До сих пор мы говорили о доходах, а не об общем росте капитала. Например, в нашем примере 100 долларов экономии в месяц, общий портфель, включая сбережения и чистую прибыль, будет стоить 69 636 долларов через 30 лет. Это достаточно много дополнительного капитала, для обеспечения будущих потребностей в расходах - просто экономя немного денег на покупках, без которых вы можете обойтись.
Чтобы дать вам представление о влиянии дополнительных ежедневных / ежемесячных сбережений, ниже приведен график, показывающий сценарии сбережений для гипотетического инвестора, инвестиции которого получают реальный доход в 4%:
Для этого гипотетического инвестора переход от 100 до 200 долларов США в месяц требует дополнительной экономии чуть больше 3 долларов США в день, а ежемесячный взнос в размере 500 долларов США требует дополнительной экономии чуть больше 13 долларов США в день. Со временем эти более высокие уровни сбережений могут составить до сотен тысяч долларов в дополнительных активах (69 636 долларов США, 139 273 доллара США и 348 181 доллар США соответственно), что позволяет надеяться, что вы встретите свой выход на пенсию, делая то, что вам нравится больше всего.
Мой совет инвесторам, даже очень молодым, таким как мои девочки, - сосредоточиться на вещах, которые вы можете контролировать: S-A-V-E (КОПИТЕ) с раннего возраста и позвольте T-I-M-E (ВРЕМЕНИ) работать на вас. К счастью, это четырехбуквенные слова (в английском языке), которые с большей вероятностью позволят вам выйти достойно на пенсию, вместо того, чтобы сводить концы с концами.
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