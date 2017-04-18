В настоящее время ввиду своей загруженности я пишу не так часто, как раньше (не каждый день). Особенно про геополитику и экономику в целом. Хотя именно эти посты находят наибольший отклик и оживленные беседы) Можно сказать, жертвую своей популярностью)
Пишу о личных финансах. Скукота, да и только.
Поэтому предлагаю почитать статьи других авторов. Сегодня пойдет речь о США. В прошлом году я подробно рассмотрел их проблемы весьма детально. Но нельзя сказать, что я рассмотрел все проблемы США. Есть еще немало проблем в экономике США, таких как студенческие кредиты, автокредиты, догоняющих по объему ипотечные кредиты, как в прошлый кризис, разорение торговых молов, падение кредитования, проблемы недофинасирования пенсионных фондов и много-много других. Несмотря на эти разочаровывающие экономические данные, американский фондовый рынок растет, как под допингом. Поэтому сейчас уже в открытую все аналитики говорят о перегретости американского рынка по всем показателям. Даже американские инвестиционные банки, которые всегда оптимистичны (особенно перед кризисом) и те пишут о «вероятном» снижении рынка во второй половине года. Оптимизм, как это и положено по статусу, излучают только американские власти, которые хотят сделать Америку великой и ФРС, повышая ставку (затягивая петлю на шее экономики).
Почему меня так волнуют проблемы США? Потому что США - не Венесуэла… Сейчас в Венесуэле творится адский кризис и голод, но миру нет дела до этой страны, потому что она ни на что и никого не влияет. США же, крупнейшая экономика в мире по номинальному объему ВВП, а ее валюта – резервная, влияющая на стоимость всех товаров в мире. Так что проблемы этой страны не заметить не удастся. Напомню, на всякий случай, что прошлый кризис пришел именно из США, и всему миру было плохо. Никто не проскочил.
Если будет тоже самое, а вопрос «если» уже никто и не ставит, то будет, как минимум проблем не меньше, чем в прошлый раз, а судя по масштабам проблем в мировой экономике, то и больше. Есть только один вопрос «когда?», но на этот вопрос никто не в силах ответить точно.
Не удержался и Джон Клифтон Богл, он очень иронично и практически прямо говорит о грядущем и неминуемом кризисе.
Название статьи, которая указана в заголовке, я бы перефразировал так: «Основатель Vanguard Group подсказал, что делать инвесторам (при Трампе) в кризис»
Источник FOMAG
Ветеран Уолл-стрит, основатель Vanguard Group Джон Клифтон «Джек» Богл, переживший за свою карьеру 13 президентов США, поделился c MarketWatch некоторыми идеями о том, как инвестировать в эпоху Дональда Трампа, когда на котировки может оказать сильное влияние всего одно короткое сообщение президента в Twitter.
Богл видит большую неопределенность в том, удастся ли реализовать Трампу налоговую реформу. «Есть несколько оптимистичный факторов для бычьего рынка, которые мы видим на рынке после прихода новой президентской администрации – это то, что они собираются много занимать, чтобы много тратить», - говорит эксперт.
По его словам, сейчас очевидная борьба трендов, где за быками останутся краткосрочные стратегии, а за медведями – долгосрочные. Он рекомендует в своих ожиданиях ориентироваться на среднюю ежегодную доходность для акций в размере 4%, а для облигаций и того ниже.
«Я не пессимист, а реалист. Мрачные прогнозы не повод делать паузу в инвестициях. Ни при каких обстоятельствах нельзя останавливаться. Первое правило – не прекращайте инвестировать», – говорит Богл.
Второе правило, которое легендарный инвестор адресует в первую очередь молодым людям – покупайте на падающем рынке, используйте эту уникальную возможность. «Спад на рынке – это благословение», – объясняет он.
Богл подчеркивает тот факт, что люди не следуют этим простым правилам и идут на поводу у стресса и эмоций.
«На бычьем рынке все полны оптимизма, чувствуют себя хорошо, стремятся купить много акций, а на медвежьем рынке все напуганы до смерти и избегают приобретения ценных бумаг. Они хотят вложить много денег, когда котировки находятся на пике, а забирают деньги при обвале цен – это путь к разорению. Необходима самодисциплина», – говорит эксперт.
Молодежи Богл советует на первых порах все деньги держать в акциях, позже отвести под облигации 25% долю инвестиций. Сам он разделил свой портфель на равные половины, где 50% приходится на долговые ценные бумаги, а другие 50% – на акции.
«Это позволит вам обеспечить себе достойную старость, когда через 50 лет вы поймете, сколько удалось накопить. Лучше сразу зовите кардиолога, чтобы он мог быстро оказать помощь при таком волнительном событии», – советует Богл, которому 87 лет.
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