У меня есть предложение ко всем банкам не из первой десятки или сотни, как повысить вашу надежность и репутацию. Причем бесплатно! Просто дарю новую идею.
При этом Вы можете выводить деньги из банка (покупать себе виллы, яхты, отдыхать в Монако), записывать вкладчиков в тетрадки и не учитывать их, можете выдавать кредиты своим подставным компаниям, можете спекулировать и терять деньги, но всё равно Ваш банк спасут и дадут денег, чтобы не закрыться.
Итак, готовы ли Вы к такому шикарному совету? Если да, то читайте ниже.
Ответ очень прост: VIP- вкладчики. Предлагаю каждому банку переманить себе хотя бы одного VIP-вкладчика и жить припеваючи. Осталось понять только кто это такие VIP-вкладчики. Спросите у Банка «Пересвет».
А более подробно в статье ниже:
ЦБ напечатает 67 миллиардов рублей для спасения банка РПЦ
Банк Русской Православной Церкви "Пересвет", лопнувший и прекративший деятельность в октябре, будет возвращен к жизни. Такое решение принял ЦБ РФ после продолжавшихся почти полгода переговоров с собственниками и кредиторами банка.
Как говорится в релизе на сайте регулятора, в отношении "Пересвета" будет запущена процедура финансового оздоровления (санации). Дыру в банке, которая оценивается в 103,6 млрд рублей, решено закрыть с помощью средств его крупнейших клиентов.
Для этого третий раз в российской истории будет применен механизм bail-in: 70 кредиторов банка согласились с тем, что деньги, которые им должен "Пересвет", будут конвертированы в его же облигации на сумму 69,7 млрд. рублей, по которым банк будет расплачиваться в ближайшие 15-20 лет.
Оставшуюся часть дыры согласился закрыть Центробанк. Для спасения "Пересвета" регулятор проведет эмиссию 66,7 млрд. рублей, которые поступят в виде кредита в Агентство по страхованию вкладов, а оттуда - "на покрытие дисбаланса и поддержание ликвидности" банка РПЦ.
Непосредственным получателем денег при этом станет опорный банк "Роснефти" - ВБРР ("Всероссийский банк развития регионов"), который был выбран санатором "Пересвета".
При этом VIP-вкладчики банка РПЦ не пострадают. Изначально обсуждалась возможность закрытия "дыры" в "Пересвете" в том числе за счет депозитов физлиц, у которых на счету больше 100 млн рублей. Но по результатам переговоров было решено их деньги не трогать - напротив, перезапуск работы банка позволит ему возобновить обслуживание клиентов, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.
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Я ни в коем случае не хочу обвинять банк «Пересвет» в каких-либо махинациях и мошенничестве. Наверное, просто им не повезло.
Просто очень смешно читать такие новости о хорошей отчетности и непонятно по какой причине фантастической дыре в капитале:
В отчетности банка "Пересвет", который уже второй месяц управляется временной администрацией ЦБ, не обнаружилось признаков проблем. Согласно МСФО, подписанной представителем временной администрации, по итогам девяти месяцев банк был прибылен, а качество его кредитного портфеля лучше, чем по сектору. Учитывая, что временная администрация вводится для предотвращения краха банка, столь впечатляющий отчет скорее говорит о том, что ЦБ не определился с оценкой масштаба проблем и пока не хочет давать рынку сигналы, считают эксперты.
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=9408823
Работаешь, работаешь, зарабатываешь прибыль лучше всех, а потом бац! И дыра 100 млрд. руб.
Вот, как бывает…
Так что никто не застрахован, кроме VIP-вкладчиков.
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