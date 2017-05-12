Когда пишешь посты на тему инвестирования и фондового рынка, то порой сталкиваешься со стеной полного непонимания. И задумываешься, а точно я про инвестирование написал?
Перечитываешь еще раз и еще раз. Да, всё правильно, однако, судя по комментариям, видишь, что люди просто не понимают и не хотят понимать эту тему. Особенно, если пишут комментарии товарищи «с опытом». Для них нет понятия «инвестирования», для них есть понятие «трейдинг».
Я говорю о бизнесе, а они о спекуляциях. Инвестирование в акции – это чистый бизнес, иметь часть лучшего и самого сильного бизнеса в стране. Да-да, наши титаны – самый лучший бизнес в стране. Хотите поспорить? Покажите свою прибыль…
Я пишу про то, что нужно потихоньку покупать и покупать активы в долгосрочном плане, несмотря ни на что. А люди видят только одно «когда купить – когда продать?». И не важно что, валюту, бинарные опционы, фьючерсы, акции – для них это одно и тоже – просто цифры и обозначения на экране.
Если вы организовываете бизнес, то вряд ли продаете его через день или месяц, не так ли? Вы ждете результат хотя бы год, а то и два, чтобы посмотреть результаты. Однако, с акциями никто так не поступает – чуть выросли покупаем, упали – продаем… И так далее.
Для меня это не удивительно, т.к. у людей в нашей стране практически нет никаких вариантов узнать о настоящем инвестировании. Что это такое?
Спекуляции – пожалуйста, на каждом шагу. А вот дальше, нет. Ни Минфин, ни ЦБ, ни Роспотребнадзор, ни Московская Биржа, ни Школа Московской Биржи не пишет об инвестировании. Никто!
Ни один официальный орган российской власти и близко не выпустил ни одну нормальную брошюру об инвестициях. Я не говорю про детский сад, где пишут об акциях на 2 страницы, а потом как правильно брать кредиты. А о том, что нужно делать людям – пассивное инвестирование для всех и каждого.
Зайдите на сайт американской комиссии по ценным бумагам – SEC и найдете массу полезной информации. Туже простейшую брошюру об инвестициях я перевел. Там еще много полезной информации. Зайдите на сайты лучших инвестиционных компаний мира, и у каждой есть красочная, понятная и полезная брошюрка об инвестициях. Где вы видели, что-нибудь подобное у нас?
Но несмотря на этот беспредел, по другому это назвать нельзя, у нас в стране есть инвесторы по принципу «купи и держи». Особенно приятно, что среди них есть и мои читатели. Одна из них – это Светлана Басаргина, которая внимательно читает отчеты и смотрит статистику рынка, а также в ужасе от того, чему учит Школа Московской Биржи неокрепшие умы молодых инвесторов. Кратко я описывал эти курсы по потере денег здесь.
Светлана, как и я, борец за справедливость) Можете судить об этом по ее переписке с Московской биржей на официальной странице Школы вконтакте с просьбой показать статистику работы слушателей Школы Биржи, чем довела администраторов до истерики. Читайте и получайте удовольствие.
Светлана предоставила мне информацию по рынку, в которую я не верил, хотя это были ссылки на общедоступные источники. Я отказывался верить, потому что не думал, что все так плохо на самом деле…
Дело в том, что как таковой статистики по результатам работы инвесторов никто не сможет дать кроме самой Московской Биржи. И она не даст, т.к. это по сути коммерческая тайна. Но вот статистика по индивидуальным инвестиционным счетам доступна для всех. Биржа гордится этими сетами и рекламирует их налево и направо. Эти счета действительно прекрасны и лучшее, что может быть придумано для инвесторов. Однако, результаты работы инвесторов на ИИС случайно показали тот факт, что льготы это еще не всё. Надо уметь инвестировать, а с этим в России огромные проблемы.
Теперь обо всем по порядку.
Первое:
Российские граждане разместили в 2016 году порядка 13 млрд. рублей на индивидуальных инвестиционных счетах. Таким образом, общая сумма средств, инвестированных на ИИС, увеличилась почти втрое и достигла 20 млрд. рублей против 7 млрд. по итогам 2015 года.
Кто работает на рынке, тот понимает, что пользоваться нужно только этими типами счетов, а не обычными. Бешеная популярность этих счетов никакого удивления не вызывает. Скоро любой вменяемый инвестор будет иметь этот тип счета.
Итак, зафиксируйте, что за 2 года на рынке принесли (и я в том числе) почти 20 млрд. рублей.
А дальше, я сохраню интригу. Второй график с указанием, сколько осталось на счетах, я покажу чуть позже.
Чтобы не писать в блоге непроверенную информацию, я решил пойти на День Петербургского Инвестора, который состоялся 15 апреля, и выяснить информацию, как говорится, из первых уст или первоисточника.
Взяв друга, тоже инвестора, пошли слушать основную программу дня.
Как и ожидал, данные по ИИС были подтверждены и даже больше, чем указывали в прессе: за 2 года объем вложенных средств составил 21,3 млрд. рублей.
Однако, графика с поступлением средств на ИИС не было. После программы я подошел к представителю Московской Биржи и уточнил, как получить озвученную цифру – 21,3 млрд. Мне подсказали, что это можно сделать путем нехитрых вычислений из двух графиков презентации. Осталось только дождаться презентации в свободном доступе. Однако, ее до сих пор не выложили. Писал организаторам, тоже молчат, хотя в письме пообещали выслать. Попросил через своих брокеров достать, но они сообщили, что биржа запретила выкладывать информацию, пока они сами выложат. Ну, что ж, ждем…
Но, тем не менее, информация из первоисточника подтверждена.
И даже больше того, в официальном сообщении от НАУФОР указывается следующее
Российские граждане разместили в 2016 году порядка 13 млрд. рублей на индивидуальных инвестиционных счетах, таким образом, общая сумма средств, инвестированных физическими лицами на ИИС, увеличилась почти втрое и достигла 20 млрд. рублей против 7 млрд. рублей по итогам 2015 года.
Так что еще раз информацию подтвердили из 2-х официальных источников.
А теперь начинается интересное – то, на что даже я не обратил бы внимание, а Светлана очень верно подметила. Вот этот график:
Ничего удивительного на первый взгляд. Даже прекрасно, не побоюсь этого слова. В России стали вкладываться в акции (!), половина портфеля из акций! Потом облигации и ETF. Казалось бы, вот оно! Свершилось! В стране появились инвесторы и акционеры.
Но прежде чем радоваться, приведу небольшой расчет: 50,8% акции, которые по сумме составляют 8 млрд. руб., а это значит, что ВЕСЬ накопленный портфель составляет не более 16 млрд. рублей.
Причем на этом графике представитель Московской Биржи остановился особенно, указав, что это не какой-нибудь опрос брокеров, а выгрузка из массива данных самой биржи. Сами спалились и не заметили это. Отдельно отмечу, что данные приведены на 31.12.2016, то есть до падения рынка, а не апрель или март 2017 года.
Таким образом, инвесторы внесли 21,3 млрд.рублей, а осталось только 16 млрд.руб.
Подскажите, как можно это сделать на растущем рынке?
Вот индекс ММВБ за 2015-2016 год:
Рост в 1,5 раза.
Индекс государственных облигации – рост на 35% за 2 года:
Индекс корпоративных облигаций – рост на 12,5% за 2 года:
Откуда может быть падение денежных средств на 25% при растущем рынке?
Не знаете, а я Вам отвечу графиками из доступной презентации биржи:
Россияне управляют своим счетом самостоятельно:
Потому, что Большинство людей считают, что они разбираются в финансовом рынке, через полгода
Во-как! Почитал новости, поторговал полгода и готов! А еще лучше курсы по трейдингу прошел.
Кто в основном инвестируют? Молодые в возрасте от 25 до 45 лет.
А теперь еще интереснее:
По-моему, комментарии здесь излишне, но я все таки напишу. Доходность более 20% годовых ждут почти треть инвесторов! Откуда такая доходность на длительном промежутке? На год или два – может быть. Но а дальше, где гарантии такой безумной доходности, даже в акциях?!
И какой горизонт инвестирования у этих горе-инвесторов?
И это не бедные люди с достатком выше среднего:
Пришли денег срубить по легкому?
А теперь корень всех проблем:
Это спекуляции! Подскажите, что можно делать за 5-50 сделок и более в месяц?! Зачем покупать и продавать одни и те же акции на растущем рынке? Что изменилось за месяц?
Даже квартальный отчет о прибыли компании и тот выходит раз в 3 месяца, а принимать решения о покупке нужно МАКСИМУМ раз в полгода, а то и год, когда будет полный отчет.
Потому что у многих компаний сезонность, поэтому нельзя судить по месячным или 3-х месячным данным. А вы думаете, кто-нибудь читает эти отчеты? Нет, посмотрел новости от брокера, почитал СМИ, спросил друзей и торгуй!
И вот результат: -25% на растущем рынке. Полный провал.
А закончить свой нерадостный пост хочу вопросом, который задал, как раз молодой, красивый и с достатком выше среднего, инвестор (на моей фотографии сидит спиной в костюме): «А что делать, когда рынок сейчас упал на 20%?».
Ему посоветовали докупать акции. Хороший совет.
В этой ситуации меня радует одно - то, что мои читатели в большинстве сами знают ответ на этот вопрос и не боятся падения рынка:
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