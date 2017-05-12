Решение проблем зависит от мотивов того, кто их решает. Если есть мотив или стимул решить данную проблему, то она, скорей всего, будет решена. Если бизнесу нужно решить проблему, которая в его силах и по средствам, то он, конечно же, ее решит.
Как гласит еврейская мудрость: «Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы».
А вот если вам платят за сам процесс, а не результат, то тут подход уже совсем другой: процесс будет бесконечным. Вспомните про многострадальные российские дороги: сколько их не делай, а они все равно в ямах.
А так как государство занимает 70% российской экономики, то следовательно 70% проблем решаться не будут, пока на это выделяются деньги.
Сегодня мы продолжим тему бардака в банковской сфере, а конкретнее, про АСВ. (http://. http://ec-analysis.livejournal.com/116046.html)
Недавно увидел новость, прямо крик души от АСВ:
АСВ: ситуация с забалансовыми вкладами приняла недопустимый характер
Проблему забалансовых вкладов в банках с отозванной лицензией в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), ответственном за организацию компенсационных выплат вкладчикам, в настоящее время считают наиболее актуальной.
По словам Филатовой, на данный момент ситуация приняла недопустимый характер.
«Ситуация разрешалась, когда в ходе работы временной администрации находились какие-то тетрадки, электронные базы. Но в некоторых банках мы и такие базы найти не можем. Это сказывается на потребителях банковских услуг: при отсутствии документов мы не можем включить часть вкладчиков в реестр. Им остается идти в суд», — напомнила Филатова.
Этого, по ее словам, «нельзя допускать категорически». «Мы создаем социальную напряженность и заваливаем суды совершенно ненужными спорами. Каждую пятницу около здания АСВ устраивают митинги, и мы слушаем, какое «хорошее» АСВ и какой «хороший» Центральный банк. Давно такого не было, а теперь — каждую неделю», — посетовала представитель АСВ.
Ситуация очень напряженная:
Проблема усугубилась в последний год. По данным АСВ, в 2016 году был поставлен рекорд по числу выявленных банков, которые вели двойную бухгалтерию. В результате между забалансовыми вкладчиками и АСВ возник конфликт: АСВ опасается мошенников, которые пользуются ситуацией и пытаются получить компенсацию на основании поддельных первичных документов о наличии вклада, и требует от вкладчиков подтверждать подлинность документов в суде. Вкладчики, в свою очередь, сетуют на потенциальные судебные издержки (расходы на адвоката и государственные пошлины, долгосрочность процесса, вероятность вынесения «несправедливого» решения) и подозревают, что АСВ таким образом пытается избежать ответственности перед вкладчиками.
А теперь самое интересное:
Конкретных моделей решения проблемы забалансовых вкладчиков, по ее словам, пока нет. Филатова не исключает участие АСВ в рабочей группе с участием представителей банков и Банка России, если такая будет создана.
Решение проблемы, казалось бы очевидное:
В ходе встречи АРБ (Ассоциации российских банков) выступила с идеей о создании единой базы вкладчиков, не уточнив тем не менее, как именно она представляет себе ее формат и работу. Ранее с подобным предложением выступали сами вкладчики: инициативная группа направила в Банк России и другие госучреждения предложение о создании единого реестра вкладчиков банков на сайте ЦБ. Филатова допустила, что такая база сможет помочь будущим вкладчикам, став дополнительным подтверждением наличия у них вклада в банке. Будет ли такая база создана в краткосрочной перспективе, представительница АСВ предположить затруднилась, отметив, что это, во-первых, пока только идея, которая требует развития, а во-вторых, она потребует законодательных поправок и расходов.
Что самое интересное, это что сами банки предлагают АСВ решить проблему путем создания единой базы депозитов на сайте ЦБ, чтобы каждый мог проверить свой договор.
Но АСВ эта идея не воодушевляет «пока только идея, которая требует развития, а во-вторых, она потребует законодательных поправок и расходов.»
То есть решить проблему сразу – это для АСВ и есть проблема. Зачем? Когда можно взять кредит от ЦБ, а потом с выгодой для себя санировать банки в мутной воде. Кому-то отказали, кому-то выдали деньги, вот и погрели ручки.
А так что исчезли все «тетрадочные» вклады в стране – нет, так нельзя. Живите и бойтесь. Или идите в Сбербанк и спите спокойно.
Хотя реестр по банкам и количеству человек уже ведется.
Напомню, несколько цифр по АСВ:
Размер страховой ответственности АСВ по банкам, в отношении которых наступил страховой случай составляет 1,41 трлн руб.
Количество вкладчиков, имеющих право на страховое возмещение в банках, в которых наступил страховой случай – 7,53 млн чел.
С момента создания АСВ 3,18 млн вкладчиков получили страховое возмещение в размере 1,38 трлн руб.
Вот тут есть некоторые вопросы: имеют право на страховое возмещение 7,53 млн.человек, а получили 3,18 млн.человек. А 4,35 млн. человек отказали?
Размер ответственности наступил на сумму 1,41 трлн.руб., а выплатили 1,38 трлн.руб.
300 млрд. руб. куда дели? Или суммы свыше 1,4 млн.руб.?
Поискал еще информацию и нашел краткую, но красочную презентацию:
Если до 2014 года математика получалась, то потом нет. В 2014 году выплатили 202,4 млрд. руб., тогда как на конец 2013 года было в фонде 140 млрд.руб.. За 2015 год та же ситуация.
Чтобы раздобыть свежую информацию полез в отчет за 2016 год:
Объем выплат и количество страховых случаев растет.
А теперь самый главный вопрос: откуда деньги?
А деньги из ЦБ. Займы уже составляют 1,6 трлн.руб.
Для информации: капитал такого банка как ВТБ24 – 1,4 трлн.руб.
За 3 года объем кредита вырос почти в 3 раза, и пока не видно когда и за счет чего он будет снижаться. Кредитов можно еще много брать, а проблемы как-нибудь сами рассосутся.
Вот просто интересно, до каких размеров должна разрастись проблема, чтобы ее стали решать?
И еще интересная диаграмма в отчете:
Доля вкладов более 1,4 млн.руб., т.е. «рискующих» граждан с 2015 года только выросла. Причем эта доля доминирующая. Видите, как много богатых людей в стране!
А то СМИ пишут про бедность в стране. Какая бедность? Посмотрите на вклады.
Или может это VIP-вкладчики?
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