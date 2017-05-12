Отсутствие стратегии развития по жизни в целом и в финансах в частности приведет человека к неминуемому провалу в долгосрочном плане.
Лучше Роберта Кийосаки не сказать, поэтому цитирую его: «Если Вы не запланировали, как станете богатым, то, скорее всего, Вы планируете быть бедным. Просто Вы не подозреваете об этом. Большинство людей планируют быть бедными, просто они не задумываются о такой постановке вопроса»
О том, что россияне не имеют никакой стратегии, а вернее, стратегия такова: «Депозит в рублях. Если курс доллара растет, бежим, снимаем рубли и покупаем доллары. Если доллар падает, проводим обратную операцию». Недавно добавилась новая стратегия «Фондовый рынок растет, бежим и покупаем акции».
Об этом провале в цифрах читайте в моей статье «Стратегия в никуда».
В этой статье я показывал метания с валютными вкладами и приток и отток денежных средств на фондовый рынок. А сейчас мы рассмотрим, как менялась структура вложений российских инвесторов.
Представляю Вашему вниманию выдержку из нового и радостного отчета ЦБ с обзором ключевых показателей ПИФОВ и акционерных инвестиционных фондов:
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Доля акций и облигаций российских эмитентов в структуре активов ОПИФов превысила 50%
За 2016 год структура активов ОПИФов существенно изменилась. Так, доля иностранных ценных бумаг сократилась с 44% на конец 2015 года до 27,4% на конец 2016 года. Вместе с тем, доля облигаций российских корпоративных эмитентов увеличилась до 32,5% (+12,2 п.п.), доля их акций – до 22,3% (+4,9 п.п.). В абсолютном выражении объем активов, инвестированных в иностранные ценные бумаги, за 2016 год уменьшился на 12,7 млрд рублей, в долговые бумаги российских эмитентов – увеличился на 20,4 млрд рублей, в акции – вырос на 10,2 млрд рублей.
Повышение интереса инвесторов к российским ценным бумагам связано с укреплением рубля на фоне увеличения цены на нефть и снижением странового риска. За 2016 год курс доллара снизился на 16,9% до 60,3 рублей, курс евро – на 20,8% до 63 рублей при росте цены нефти Brent в 1,5 раза.
При таком существенном укреплении рубля иностранные ценные бумаги должны были бы показывать крайне высокую доходность, чтобы опередить доходность бумаг российских эмитентов. За 2016 год значение индекса S&P 500 увеличилось на 9,5%, но в феврале того же года отмечалось падение индекса более чем на 8%. Кроме того, в 2015 году значение индекса уменьшилось на 0,7% при падении в августе на 8,1%. Вместе с тем индекс ММВБ второй год подряд показывает стабильно высокий рост: +26,8% за 2016, +26,1% за 2015 год.
Одновременно при сохранении высокой экономической нестабильности в мире основная часть российских инвесторов предпочитает придерживаться более консервативной стратегии, выбирая долговые ценные бумаги. Поэтому, несмотря на снижение доходностей на рынке облигаций, (средний показатель индекса за прошедший год составил 10,5% против 13,1% за 2015 год), объем инвестиций в эти бумаги в структуре ОПИФов увеличился в 1,9 раз.
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Можно подумать, что доля иностранных ценных бумаг упала только из-за курса, поэтому удивляться тут нечему. Чтобы не быть голословным, я решил пересчитать каждую долю портфеля за 2015 год, как если бы ничего не меняли инвесторы, а просто смотрели и наблюдали.
Доля иностранных ценных бумаг должна была упасть всего на 6,39%, а не на 16,6% как вышло по факту. Это связано с тем, что несмотря на падение курса доллар американский рынок акций вырос на 9,5%, что немного нивелировало падение.
Вложения в акции практически не изменились, должно быть 21,28%, а по факту 22,3%. Зато на облигации был совершен набег вместо 21,69% по факту 32,5%. Чем обусловлена такая любовь к облигациям при падении ставок? Непонятно.
А понятно, одно, что у россиян нет и не предвидится никакой стратегии. Сейчас курс доллара потихоньку начинает расти. Догадываетесь, что будет, если он будет продолжать расти?)
И я тоже.
Поэтому не поддавайтесь на внешние раздражители: советы, СМИ и прочие источники. Стройте свою стратегию в зависимости от своих целей, горизонта планирования и терпимости к риску, и тогда рост капитала не заставит себя ждать.
Как строить стратегию и смотреть далеко вперед обсудим на курсе «Грамотный инвестор».
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