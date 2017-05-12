В жизни практическому каждому человеку приходилось сталкиваться с ситуациями, когда выбор стоял между плохо и еще хуже, а не плохо и хорошо. Вот в такие тиски попали государственные банки Сбербанк и ВТБ.
Для начала повторюсь, что в настоящее время государство в лице Минфина и облигаций федерального займа делает большой подарок для инвесторов, о котором мало кто говорит и пишет. А именно доходность выше, чем по депозитам при 100% гарантии.
Об этом писал несколько раз здесь и здесь.
Редко, когда государство дает такие подарки населению. Потому что мы не привыкли ждать хороших вестей от чиновников, поэтому эти облигации не столь популярны населения.
Хотя основной причиной является финансовая неграмотность населения.
Этот пробел и решило восполнить государство, выпустив так называемые «народные облигации»:
Из презентации облигаций на сайте Минфина.
Еще одна причина – это низкая толерантность к риску. Действительно – иди и покупай обычные ОФЗ, а не народные с комиссиями. Но, нет!
Потому что облигации – это не депозит и имеют волатильность, причем иногда немалую, особенно в период изменения процентных ставок, которые ЦБ у нас периодически то вверх задирает, то опускает. Но, если не обращать на это внимание, а держать облигации до погашения, то эти волнения на рынке вас не затронут. Но это не для наших людей, им нужно смотреть на монитор и принимать решения ежемесячно…http://ec-analysis.livejournal.com/132603.html Поэтому и выпустили эти народные ОФЗ.
Что сказать про эти облигации?
Эти облигации стали пользоваться неожиданно огромным спросом у обеспеченного слоя населения.
"По информации банков-агентов, объем заявок, поданных сегодня гражданами на покупку ОФЗ-н, заметно превысил фактический объём размещения."
За первые три дня в двух банках, которые выбраны агентами по реализации для населения "народных облигаций" - Сбербанке и ВТБ24 - желающие купили ОФЗ на сумму в 2,818 миллиарда рублей.
Почему вдруг ОФЗ стали пользоваться такой популярностью и расходятся, как горячие пирожки? Ответ очень прост: богатые имеют считать:
Ставка первого купона по ОФЗ-н составит 7,5%, второго — 8%, третьего — 8,5%, четвертого — 9%, пятого — 10%, а последнего — 10,5% годовых. Таким образом, средняя доходность «народной» облигации за три года составит 8,5% годовых.
Но если Вы еще реинвестируете свои купоны, то доходность вырастет до 8,63% годовых.
А теперь посмотрим на % ставки по банковским депозитам от того же Сбербанка:
4,8% без возможности реинвестирования по вкладу «Сохраняй» и это максимум!
Заранее предупреждаю, что не надо скидывать мне высокие ставки от банков из первой или второй сотни. Нужно сравнивать условия учреждений с примерно одинаковым кредитным риском. Нельзя сравнивать мерседес и жигули. Государство, имеющее самый высокий кредитный рейтинг, можно сравнивать только со Сбербанком. И то, государство гарантирует всю сумму вклада, а Сбербанк только 1,4 миллиона рублей.
Поэтому вы понимаете ажиотаж среди богатых? Это просто аттракцион неслыханной щедрости для них: процентная ставка в 2 раза выше (гарантировано) и вся сумма застрахована.
Да, есть еще комиссии при покупке ОФЗ, которые зависят от суммы. Не хотите платить комиссию? Так покупайте на открытом рынке обычные ОФЗ.
А теперь, что за тиски, про которые я говорил в начале?
А сложность заключается в следующем:
Выпуск народных облигаций анонсировался еще в 2016 году. Он должен был состояться в начале 2017 года, но условия выпуска банки не согласовывали. Согласовали и в конце апреля выпустили.
Надеюсь, всем понятно, почему банки так затягивали?
Ведь им не очень хотелось терять своих богатых клиентов со вкладов в 4-5% в год и отдавать за 0,5-1,5% разовую комиссию государству. А отказать своему основному акционеру нельзя.
Скажете, это не проблема - богатых немного в России…
Как раз наоборот, их объем счетов по данным АСВ составляет 9,99 трлн.руб.:
А это 41,59% от общей суммы вкладов населения. Так что можете представить себе, какие деньги могут потерять банки…
В настоящее момент, государство размещает по 15-20 млрд. рублей и
(из презентации Минфина). Но это пока.. жареный петух клюнул.
Почему я стал так рекламировать так эти выпуски?
Я ни в коем случае их не рекламирую и более того сам не покупаю. А если покупаю, то облигации обычные на вторичном рынке – на бирже.
Просто в последнее время ужаснуло количество той нелепой информации и антирекламы, которая полилась на эти ОФЗ. Не буду перечислять множество уважаемых и профессиональных изданий, но они все в один голос пишут, что ОФЗ-н хуже, чем депозиты в банках…
Угадаете, кому это нужно?
Это в очередной раз подтверждает, что финансовый отрасли невыгодно, чтобы вы зарабатывали деньги. Они должны зарабатывать на вас и вашей неграмотности. Повышайте свою грамотность и вместе с тем свой капитал.
Более подробно, доходность акций и облигаций рассмотрим в эти выходные на курсе «Грамотный инвестор».
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