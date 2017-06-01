Мой пост про Дилемму банкиров вызвал комментарии, наполненным скептицизмом в отношении доходности народных ОФЗ. Мало кто верит государству, особенно в России. Все помнят ГКО в 1998 году, правда, мало кто ими владел из текущих комментаторов (если владел кто-либо вообще), но все помнят!
Более того, некоторые умники умудрились обвинить меня в рекламе! Серьезно?! Рекламе ОФЗ? Мне Минфин во главе с Силуановым платит за рекламу ОФЗ?
Больное воображение комментировать не буду, лучше просто посмеемся над этими комментаторами, которые отказываются верить в очевидные вещи и здравый смысл. А еще я пишу про акции и облигации, тоже рекламирую их все?)
Итак, вернемся к сути вопроса.
Помимо того, что в прошлой статье я обсуждал, что народные ОФЗ при текущих ставках банковских депозитах в госбанках более выгодны, отмечу, что сейчас любые ОФЗ, а не только народные выгоднее депозитов.
Но! Повторюсь: не лезьте в воду, не зная броду. Не знаете ничего об облигациях, горизонт инвестирования менее года, смотрите на курс доллара – не покупайте облигации! Держите деньги на депозитах в банке, пусть их съедает инфляция.
Основной посыл статьи был в том, что банкам ВТБ и Сбербанку – не выгодна продажа этих облигаций: люди забирают деньги с их же депозитов под 4-5% и отдают государству под 8,5%. Конкуренция выходит!
Но, если бы всё так просто!
Минфин решил прокрутить в банках сбережения россиян
Почти все деньги, собранные Минфином с помощью облигаций федерального займа для населения, осели на депозитах в госбанках, следует из оперативных данных на сайте федерального казначейства.
За 8 дней продаж "народных ОФЗ" их первый выпуск был раскуплен на 50,8%, подсчитал «Интерфакс» на основе статистики Московской биржи и госбанков, которые реализую ценные бумаги.
Сбербанк продал облигаций на 5,4 млрд рублей, или 70% выделенного ему объема; ВТБ - на 2,4 млрд рублей, или 32%. В результате с начала мая Минфину удалось "вытащить из-под матрасов" 7,6 млрд рублей сбережений россиян. Одновремено почти на такую же сумму - 7,1 млрд рублей - вырос размер депозитов правительства в госбанках. Дополнительные средства поступили в банковскую систему из бюджета 10 мая - на 35 дней под 8,75% годовых.
Размещая в банках временно свободные средства бюджета под процент, Минфин стремится увеличить свох доходы, рассказывает аналитик ФК "Уралсиб" Ирина Лебедева. Эта практика активно применяется с 2008 года.
Первый купон, который Минфин выплатит по "народным ОФЗ" 1 ноября 2017 года, составит 7,5% годовых, оставляя правительству разницу в 1,25 процентного пункта. В денежном выражении за месяц Минфин заработает таким образом для бюджета 8,5 млн рублей.
Первый транш народных облигаций на 15 млрд рублей будет полностью продан в ближайшие полтора-два месяца, сообщили "Интерфаксу" в Сбербанке и ВТБ. В общей сложности до конца года в бюджет от народных ОФЗ может поступить 30 млрд рублей.
Таким образом, Минфин решил еще и нагреться на этом: занял под 7,5%, а отдал в тот же Сбербанк под 8,75%. Или Сбербанк заплатит дважды! Забрали депозит под 4,8%, а вернули депозит под 8,75%. Правда, по данным казначейства срок депозита пока на 1 месяц. Но его можно потом продлить.
Так что аттракцион неслыханной щедрости, в который россияне не верят, проходит не за счет государства, а пока за счет банков. Хотя для инвесторов нет разницы, кто спонсор это мероприятия.
А в следующий раз посмотрим, кто же всё таки верит в государство и пользуется этими возможностями, пока россияне упорно держат деньги в банках.
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