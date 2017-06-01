Ужасные результаты работы управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов описал в статьях «Пенсия – гарантия нищеты» и «Пенсия – гарантия нищеты. Часть 2».
И это не просто какие-то там теоретические расчеты, а реальность, с которой сталкиваются люди. Чтобы хоть как-то компенсировать отвратительную работу фондов, будущие пенсионеры стараются выбирать наиболее доходные фонды.
«Но! Не так просто» сказали фонды, про себя подумав, с чего вдруг граждане так поумнели и стали смотреть на результаты работы фондов? Спали себе и ни о чем не думали, а тут вдруг встрепенулись и начали писать заявления на перевод денег из фонда в фонд.
Следующая статья показывает попытку НПФов нечестными и противоправными методами удержать своих пайщиков, хоть как-то минимизируя потерю денег от своей ужасной работы. Эти действия можно было бы отнести к ошибкам, если бы не их процент – 46%! Или почти половину пайщиков НПФов не смогла перевести свои пенсионные накопления из одного фонда в другой в 2016 году.
Это такое … болото, из которого трудно вылезти.
Пенсионным накоплениям нет перевода
Десятки тысяч клиентов не могут забрать средства из НПФ
Рост конкуренции между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и попытка ряда игроков защитить клиентскую базу вызвали всплеск жалоб граждан. Десятки тысяч из них считают неправомерным отказ в переводе пенсионных накоплений. В Пенсионном фонде России подчеркивают, что каждое такое обращение рассматривается индивидуально, пересмотр же решения о переводе пенсий возможен лишь в судебном порядке.
Жалобы клиентов, которые хотели перевести накопления в НПФ, но не смогли (по их оценке — неправомерно), фонды активно аккумулируют с конца марта. Еще до подведения итогов переходной кампании 2016 года ряд крупных игроков открыл соответствующие разделы на сайтах. Причем жалобы можно подавать и из личного кабинета, доступ в который граждане получали в момент подписания договоров (вместе с заявлением передается в Пенсионный фонд России, администрирующий систему). Как поясняют в самих фондах, такая работа ведется в связи с резким ростом подобных обращений. "На текущий момент зарегистрировано более 40 тыс. жалоб граждан, которые по переходной кампании 2016 года получили отказ в переводе накоплений в НПФ Сбербанка, и они продолжают поступать",— сообщил коммерческий директор НПФ Сбербанка Олег Мошляк. Активно консультирует клиентов, которым отказали в переводе накоплений, и "ВТБ Пенсионный фонд" — к настоящему времени он получил 2,3 тыс. подобных обращений.
По итогам кампании 2016 года граждане подали 12 млн заявлений о смене пенсионного фонда или управляющей компании. При этом положительное решение было принято лишь по 6,5 млн заявлений, т. е. 54,2% от общего числа. Самой распространенной причиной брака стали дублирующиеся заявления граждан и заявления без договоров с НПФ. При этом были ли такие заявления поданы их нынешними страховщиками, агентами или самими гражданами, доподлинно неизвестно.
46% от общего числа подавших заявления граждан получили отказ в переводе пенсионных накоплений по итогам кампании 2016 года
Вместе с тем в ряде случаев, как указывают несостоявшиеся клиенты НПФ, второго заявления они не писали и не подавали. "В результате обзвона граждан, получивших отказ в переходе в "ВТБ Пенсионный фонд", более 70% из них подтверждают, что не подавали повторных заявлений в течение года",— отмечает гендиректор фонда Лариса Горчаковская. По ее словам, фонд оказывает "содействие застрахованным лицам в оспаривании отказа в переводе средств с обращением в регулирующие, надзорные и следственные органы".
Рост жалоб граждан фиксируют и в фондах других крупных пенсионных групп — "Сафмар" и "Будущее". При этом корень всех бед там видят в порядке перехода граждан из НПФ в НПФ — при подаче заявления новому страховщику он не всегда должным образом информирует граждан о потере инвестдохода при досрочном (чаще одного раза в пять лет) переходе. "Принципиально важно для наведения порядка, чтобы информирование клиентов обо всех рисках при переходах было возложено на текущего страховщика, а не на ПФР",— считает президент АНПФ Сергей Беляков. "Ситуация, в которой граждане неосознанно принимают решения о судьбе своих накоплений, должна быть исправлена как можно скорее. В противном случае граждане так и будут оставаться жертвами не всегда здоровой конкуренции на пенсионном рынке",— уверен гендиректор "ЛУКОЙЛ-Гаранта" Денис Рудоманенко. Между тем законопроект об изменении порядка переходов клиентов НПФ обсуждается отраслью около полутора лет, но до чтений в Госдуме дело пока не дошло.
Данные Банка России также свидетельствуют о росте жалоб на невозможность перевода накоплений в НПФ — по состоянию на середину мая 2017 года количество обращений в десятки раз превысило общее количество обращений по таким вопросам за весь 2016 год. Как пояснили в пресс-службе регулятора, в настоящее время ЦБ совместно с ПФР осуществляет выборочную проверку порядка предоставления НПФ в ПФР уведомлений о вновь заключенных договорах, а также порядка поступления заявлений застрахованных лиц о выборе страховщика. Одновременно Банк России выступает "за скорейшее принятие поправок в законодательство, которые находятся на рассмотрении в Госдуме", отметили в пресс-службе ЦБ.
Глава Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) Константин Угрюмов в свою очередь подчеркивает, что на фоне беспрецедентного роста количества жалоб единственная для граждан возможность отстоять свои права и выбор НПФ — обращение в суд и правоохранительные органы. "Расследования должны дать по рукам мошенникам, направляющим дублирующие заявления",— говорит он. В ПФР подчеркивают, что работают с каждой поступившей от граждан жалобой (часть обращений поступает от НПФ, позицию ПФР по жалобам граждан также запрашивает Банк России), детализируя причины отказа в переводе пенсионных накоплений. "Отмена результатов решения по переходной кампании осуществляется только через суд по иску гражданина, поэтому перспектива зависит, помимо наличия у гражданина необходимых документов и правовых оснований, от желания и настойчивости пройти путь судебной защиты своих прав. Каждый год суды принимают десятки решений по искам граждан, которые вносят изменения в принятые решения по переходным кампаниям",— сообщили в пресс-службе фонда. Хотя резкого всплеска числа подобных жалоб и исков в ПФР в сравнении с прошлыми годами пока не фиксируют, ситуация может измениться в ближайшее время.
В случае если причиной для отказа стали неправомерные действия третьих лиц, например, подача дублирующихся заявлений без ведома граждан, логично не только обжаловать в ПФР отказ, но и добиваться перевода пенсионных накоплений, отмечает управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин. Если гражданин ранее выдал доверенность действующему НПФ или агенту на действия от своего имени, в ПФР также необходимо направить заявление об отзыве доверенности. По оценке господина Зеленина, сроки разбирательств по подобным спорам в случае активных действий граждан могут составить менее одного года.
Комментарии 0