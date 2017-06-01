В настоящее время пока нет времени писать о проблемах в экономике США, хотя уже давно обещал. Поэтому предлагаю порассуждать своим читателям, есть он или нет, глядя на фондовые индексы. Всем известен саамы популярный американский индекс S&P500, в состав которого входит 500 компаний с самой большой капитализацией.В прошлый раз - в 2007 году индекс достиг 1526,75 пунктов, перед тем как упасть из-за наступившего ипотечного кризиса. Для справки в январе 2000 года он достиг 1498,58 пунктов перед крахом доткомов.Сейчас же индекс достиг значения 2403,44 пункта или в 1,6 раза больше, чем прошлый пик.Но это еще не вся Америка. Есть еще индекс Wilshire 5000 Total Market Index, который показывают капитализацию всех публичных компаний в США, который рассчитывается с 1974 года. В былые времена в него входили 6 и даже около 7000 компаний! (Для справки, в России чуть больше 200 наберется).В настоящее время в индексе Wilshire 5000 включены 3599 компаний.Динамика индекса повторяет S&P500 только с одним отличием: он вырос почти в 2 раза со значения 57,07 до 110,12.На графике серым цветом указаны периоды кризисов. Не кажется ли Вам, что скоро намечается кризис?Нет? Тогда еще один график:Синей линией указан индекс Wilshire 5000, красной – федеральный долг США, черной – процентная ставка ФРС. Подписано, что в 14 трлн.$ - это кризис, 15 трлн.$ - это кризис, а 25 трлн.$ - это не кризис? (на 31/03 – 26,5 трлн.$). Долги на рекордном уровне, а процентная ставка на рекордно низком, но потихоньку растет…Так пузырь или нет?