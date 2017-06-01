Ни для кого не секрет: для того, чтобы совершенствоваться в чем-то надо смотреть, что делают лучшие профессионалы в своей отрасли. В финансовой отрасли лучших определить просто - это самые богатые люди: бизнесмены и инвесторы. Также к ним можно отнести и признанных мировых экспертов и профессоров, но об их сделках ничего не известно. Поэтому остается наблюдать за теми, у кого деньги есть.Как вы прекрасно знаете, я периодически слежу за уже бывшим российским миллиардером, а теперь уже американским – Михаил Прохоровым.Конечно, он может испугался обысков в РБК, а также того, что происходит с Евтушенковым: тут уж продашь все активы по нормальной цене, чтобы тебе иск Роснефть не подала…Прохоров, как бизнесмен и как никто другой знает, что деньги должны работать и не должны лежать «в денежных средствах».Казалось бы, что он должен покупать американские активы теперь. Но нет:Он распродает даже американские активы в США, где его никто не притесняет и не наезжает. Как тогда объяснить эту сделку? Может, чует кризис во всём мире, как в прошлый раз?Кстати, он сделал тоже самое (вышел из активов) именно в мае 2008 года! Это я помню из его интервью.Теперь посмотрим не русскую акулу бизнеса, а на американские. Может они что-то знают? Про Баффетта писал, что он увеличивает долю налички и краткосрочных облигаций. Теперь посмотрим на инсайдеров в США.Кто такие инсайдеры?То есть это высшее руководство компаний, которое лучше всех знает, как идут дела у компании. Первые новости в американской прессе о том, что инсайдеры американских банков начали распродавать свои пакеты акций на сумму более 100 млн.$, а вместе с ними и хедж-фонды появились в феврале этого года. Кстати, американские банки выиграли больше всех в росте капитализации после прихода к власти Трампа.Уже тогда я насторожился… Инсайдеры просто так не выходят из своих акций, ведь владеть пакетом акций своей компании – это прекрасный показатель лояльности перед акционерами и везде ценится, как хороший признак здоровья компании (даже в России).Поэтому надо смотреть на общую статистику по рынку, а не конкретные сделки, что я и решил сделать. Благо в США такая информация есть и открыта.Итак, смотрим и считаем чужие деньги:В таблице указаны ТОП-10 покупателей акций на 12.05.2017. Суммарный объем покупок – 165 019 036$.Теперь таблица продаж:Уже первая строчка продаж перекрывает всю сумму покупок в 3 раза. Итоговая сумма продаж – 952 158 404$ или в 5,77 раз больше, чем объем покупок.А эта таблица тех, кто еще планирует продать:Таблицы тех, кто собирается что-то купить почему-то нет.А теперь интересная информация не по персонам, а по секторам экономики:Покупают в основном акций компаний финансового сектора и потребительских товаров.А продают в основном акции компаний высоких технологий и опять же финансовой отрасли.Причем покупают «финансы» на сумму $10 956 449, а продают и планируют продать на сумму - $289 058 975 или в 26 раз большую.Если посмотреть на другие ресурсы – FINVIZ, то картина такая же. В общем списке сделок идут сделки в основном на продажу:Индикатор, отслеживающий соотношение покупок и продаж инсайдеров, показывает, что медведи (продавцы) побеждают:Так что "Время есть. Есть Меллер"