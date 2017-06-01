Ни для кого не секрет: для того, чтобы совершенствоваться в чем-то надо смотреть, что делают лучшие профессионалы в своей отрасли. В финансовой отрасли лучших определить просто - это самые богатые люди: бизнесмены и инвесторы. Также к ним можно отнести и признанных мировых экспертов и профессоров, но об их сделках ничего не известно. Поэтому остается наблюдать за теми, у кого деньги есть.
Как вы прекрасно знаете, я периодически слежу за уже бывшим российским миллиардером, а теперь уже американским – Михаил Прохоровым.
В течение последнего года Михаил Прохоров (Forbes #13) продавал российские активы — «Уралкалий», пакет акций «Русала». Сделка по продаже РБК находится на финальной стадии. Крупнейший иностранный актив — баскетбольный клуб Brooklyn Nets. C момента покупки в 2009 году его стоимость, по оценке американского Forbes, выросла в 6 раз до $1,8 млрд.
Конечно, он может испугался обысков в РБК, а также того, что происходит с Евтушенковым: тут уж продашь все активы по нормальной цене, чтобы тебе иск Роснефть не подала…
Избавившись от большей части акций Rusal, Прохоров формально станет американским миллиардером, а не российским: его главные активы будут сосредоточены в Бруклине и его окрестностях. Там Прохорову принадлежит баскетбольный клуб Nets и спортивная арена Barclays Center; кроме того, у его компаний есть контракты на аренду еще нескольких спортивно-развлекательных площадок.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, стоимость активов Прохорова в Нью-Йорке составляет 2,2 млрд долларов. Стоимость российских активов после сделки с Блаватником и Вексельбергом опустится до 1,6 млрд долларов.
Кроме того, у Прохорова около 5,7 млрд долларов денежных средств.
Прохоров, как бизнесмен и как никто другой знает, что деньги должны работать и не должны лежать «в денежных средствах».
Казалось бы, что он должен покупать американские активы теперь. Но нет:
Бизнесмен Михаил Прохоров выставил на продажу 49% баскетбольного клуба НБА «Бруклин Нетс». Покупатель пока не найден, однако миллиардер пообещал, что контрольный пакет акций клуба в любом случае останется за ним
Он распродает даже американские активы в США, где его никто не притесняет и не наезжает. Как тогда объяснить эту сделку? Может, чует кризис во всём мире, как в прошлый раз?
Кстати, он сделал тоже самое (вышел из активов) именно в мае 2008 года! Это я помню из его интервью.
Теперь посмотрим не русскую акулу бизнеса, а на американские. Может они что-то знают? Про Баффетта писал, что он увеличивает долю налички и краткосрочных облигаций. Теперь посмотрим на инсайдеров в США.
Кто такие инсайдеры?
К инсайдерам согласно американскому законодательству относятся члены совета директоров, топ-менеджеры компаний и акционеры, владеющие более чем 10% акций. Они могут торговать акциями своих компаний, но, согласно закону о ценных бумагах и биржах 1934 года, о каждой такой сделке нужно отчитываться регулятору. Принятый в 2002 году закон Сарбейнза — Оксли обязывает инсайдеров уведомлять SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США) в течение двух рабочих дней. Предоставлять отчет владельцы бумаг должны через систему EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval system). Эти документы впоследствии хранятся в открытом доступе.
То есть это высшее руководство компаний, которое лучше всех знает, как идут дела у компании. Первые новости в американской прессе о том, что инсайдеры американских банков начали распродавать свои пакеты акций на сумму более 100 млн.$, а вместе с ними и хедж-фонды появились в феврале этого года. Кстати, американские банки выиграли больше всех в росте капитализации после прихода к власти Трампа.
Уже тогда я насторожился… Инсайдеры просто так не выходят из своих акций, ведь владеть пакетом акций своей компании – это прекрасный показатель лояльности перед акционерами и везде ценится, как хороший признак здоровья компании (даже в России).
Поэтому надо смотреть на общую статистику по рынку, а не конкретные сделки, что я и решил сделать. Благо в США такая информация есть и открыта.
Итак, смотрим и считаем чужие деньги:
В таблице указаны ТОП-10 покупателей акций на 12.05.2017. Суммарный объем покупок – 165 019 036$.
Теперь таблица продаж:
Уже первая строчка продаж перекрывает всю сумму покупок в 3 раза. Итоговая сумма продаж – 952 158 404$ или в 5,77 раз больше, чем объем покупок.
А эта таблица тех, кто еще планирует продать:
Таблицы тех, кто собирается что-то купить почему-то нет.
А теперь интересная информация не по персонам, а по секторам экономики:
Покупают в основном акций компаний финансового сектора и потребительских товаров.
А продают в основном акции компаний высоких технологий и опять же финансовой отрасли.
Причем покупают «финансы» на сумму $10 956 449, а продают и планируют продать на сумму - $289 058 975 или в 26 раз большую.
Если посмотреть на другие ресурсы – FINVIZ, то картина такая же. В общем списке сделок идут сделки в основном на продажу:
Индикатор, отслеживающий соотношение покупок и продаж инсайдеров, показывает, что медведи (продавцы) побеждают:
Так что "Время есть. Есть Меллер"
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