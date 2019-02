Нефть по 40$ или В Минфине появились аналитики!

В настоящее время проведение и подготовка курса по личным финансам отнимает все время. Поэтому времени на блог у меня практически нет. Особенно посты про геополитику)



Поэтому я коплю информацию, сбрасываю статьи и отчеты по разделам. Так например, про нефть в папке «Нефть 2017-2018» уже накопил более 100 статей и отчетов, и она продолжает всё расти. Боюсь, что к тому времени, как появится время, информация будет не актуальна – об этом уже все напишут)



Что меня удивляет, так это то, что в Правительстве России появляются аналитики, которые умеют читать по английски и даже понимать отчеты! А я на них гнал, что наша разведка не умеет,

Оказывается, могут, когда хотят.

Итак, первые ростки разума проявлял Орешкин



При сохранении текущих цен на нефть курс российской валюты ослабнет примерно до 62 руб. за доллар к концу 2017 г., заявил министр экономического развития Максим Орешкин в ходе выступления на заседании правительства в Горках. Если же нефтяные цены к концу года снизятся до $40 за баррель, то, по базовому прогнозу Минэкономразвития, рубль ослабнет до 68 руб. за доллар, отметил он.



Хотя это больше похоже желание, чтобы рубль немного упал для сведения концов с концами в бюджете. Подробнее здесь.

А теперь, как гром среди ясного неба: аналитики Минфина поняли, что пахнет жареным, и к чему американцы ведут нефтяной рынок. На самом деле будет всё гораздо хуже, но прочитайте статью, которая показывает, что Минфин протрезвел ох…л от текущей ситуации на нефтяном рынке.



Минфин: "Сланцевая революция 2.0" грозит обрушить цены на нефть до $30 за баррель



Сегодня, 25 мая, состоится саммит ОПЕК. На нем, как ожидается, будет продлено соглашение о сокращении добычи нефти.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в последнее время говорил, что практически все выступают за его продление на девять месяцев, до апреля 2018 г. В среду о поддержке этой позиции заявил Ирак.



Цена Brent из-за так называемой договоренности ОПЕК+ (в ней участвуют и ряд не входящих в картель стран, в том числе Россия) подскочила в ноябре – декабре с $45 до $57 за баррель. С тех пор котировки так и колеблются в этом коридоре, составив в среду к 20.30 мск $53,84. Если соглашение будет продлено на девять месяцев или объем сокращений увеличен с нынешних 1,8 млн баррелей в день, цена может подняться до $55–60, составив на конец года $60 или более за баррель, пишут в отчете аналитики Citigroup. Если же ОПЕК разочарует рынок (например, продлением лишь на полгода), цена может упасть – правда, считают в Citi, не сильно ниже $50, – а в III квартале снова пойдет вверх благодаря улучшению фундаментальных показателей.



Министерство энергетики России поддерживает продление соглашения на девять месяцев. А эксперты Минфина не разделяют позицию коллег. «Пакт производителей не имеет смысла», – говорится в презентации департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина, с которой ознакомились «Ведомости» и которая озаглавлена «Цугцванг» (шахматный термин, означающий, что любое решение ведет к ухудшению ситуации). Продление пакта на второе полугодие 2017 г. сократит избыточные запасы нефти в странах ОЭСР на 250 млн баррелей, указывают эксперты Минфина (по данным ОПЕК за март, они превышают средний уровень за последние пять лет на 276 млн баррелей). В результате спрос превысит предложение на 1,9 млн баррелей в день, что поддержит «сланцевую революцию 2.0». «Расплатой за это будут значительный профицит (около 0,7 млн баррелей в день) в первом полугодии 2018 г., накопление запасов и обвал цен на нефть, – указывают эксперты Минфина. – Позднее осознание этого способно привести к чрезмерному провалу цен, примерно до $30».



В США скорость бурения и его текущая эффективность подразумевают темпы роста добычи на 1,5 млн баррелей в день (сырая нефть плюс конденсат), что опережает темпы роста мирового потребления (1,3 млн баррелей в день), отмечают эксперты Минфина. Сохранение нынешних темпов ввода в строй буровых уже в июле доведет темпы роста добычи до 2 млн баррелей в день, предостерегают они.



Сейчас, по данным Управления энергетической информации США (EIA), в стране работает 720 нефтяных установок, добывающих 9,3 млн баррелей сырой нефти в день (без учета конденсата). Это уже больше 8,9 млн баррелей в начале октября 2014 г., когда в стране работало рекордное количество буровых – 1609. Ровно год назад число установок достигло минимальных во время кризиса 316, и сейчас объемы бурения растут быстрее, чем на пике первой волны сланцевой революции в 2014 г. Рекорд добычи сырой нефти в 9,6 млн баррелей в день, установленный в июне 2015 г., может быть превышен уже этой осенью, считают в российском Минфине. EIA прогнозирует среднюю добычу в 2017 г. на уровне 9,3 млн, в 2018 г. – 10 млн баррелей в день.



Количество буровых может увеличиться до 1000 в ближайшие кварталы, считают аналитики Morgan Stanley, и мало что способно остановить этот рост. Цена должна снизиться до $40 с небольшим, чтобы оказать заметное воздействие на буровую активность, полагают в банке, но и тогда американские нефтяники реагируют на сильное падение цены с лагом в 4–5 месяцев. Исторически же даже ее снижение на 20% слабо влияет на число буровых, если она остается выше себестоимости добычи. Последняя же благодаря повышению эффективности в последние годы постоянно снижалась.



Так, во многих районах крупнейшего в США месторождения сланцевой нефти Permian себестоимость добычи может составлять около $35, хотя для его полной разработки требуется цена нефти в $55, гласят данные Wood Mackenzie.



В 2014 г. тогдашний генсек ОПЕК Абдалла аль-Бадри и вице-президент «Лукойла» Леонид Федун говорили, что половина сланцевой добычи вымрет при цене ниже $80. И даже Гарольд Хэмм, гендиректор Continental Resources, заявлял, что цены не смогут долгое время оставаться ниже $70, потому что этого не переживут ни Саудовская Аравия, ни сланцевая отрасль США. Теперь же Continental прогнозирует рост добычи на 20% в 2017 г. и может держать ее на стабильном уровне при цене $40 с небольшим.

ExxonMobil потратит в этом году $5,5 млрд (25% бюджета) на инвестиции в месторождения Permian и Bakken, где у нее есть 5500 скважин с себестоимостью добычи ниже $40. Pioneer Natural Resources прогнозирует средние темпы роста добычи не ниже 15% до 2026 г. По данным EIA, каждая буровая на Permian дает 662 барреля в день против 217 баррелей в конце 2014 г. В среднем каждая вводимая буровая в сланцевой отрасли США сейчас производит в 2,5 раза больше нефти, чем осенью 2014 г., указывает Джейми Уэбстер из BCG Center for Energy Impact.



Многие компании захеджировали поставки на 2017-й и начало 2018 г. на уровне $50–56 за баррель WTI. Рост цен в результате решения ОПЕК позволит им снова обезопасить себя от возможного будущего падения, указывает Энди Макконн, аналитик Wood Mackenzie.



В 2017 г. рост добычи в США, по прогнозам, может достичь почти 1 млн баррелей в день, а в 2018 г., по оценке JPMorgan Chase и Bank of America, превысить этот показатель. Бразилия и Канада в этом году могут добавить еще около 0,4 млн баррелей, показал недавний опрос аналитиков, проведенный The Wall Street Journal. В сумме это уже близко к сокращению ОПЕК и присоединившихся к ней стран. Рынок может отреагировать снижением цен в 2018 г. «Мы видим риски возвращения избытка нефти в следующем году», если ОПЕК и Россия вернутся к прежним объемам производства и продолжится «безудержный рост сланцевой добычи», предупреждают аналитики Goldman Sachs.



Для балансировки спроса и предложения лучше было бы иметь цены в $40 с лишним за баррель, считают эксперты Минфина. Правда, это не привело бы к сокращению избытка запасов.