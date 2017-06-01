Несмотря на броский заголовок сегодня мы не будем говорить о коррупции, а поговорим в очередной раз о том, что все беды россиян не связаны с внешними причинами (как в телевизоре), а только в голове у каждого из нас. Все проблемы только из-за нас самих: политические, экономические, социальные и любые. Как только перестаешь винить кого-либо в своих проблемах, а начинаешь думать, что ты в жизни корень и в тоже время решение всех проблем в своей жизни, проблемы начинают потихоньку решаться. И внешние силы становятся бессильны.Сегодня мы поговорим о бедности! Да, в очередной раз о той проблеме, о которой пишут постоянно в прессе с броскими заголовками, что более половины россиян живет в бедности или более 80% или 90% скоро тоже там окажутся.Но несмотря на это, проблему бедности или отсутствия богатства можно решить самому, не дожидаясь счастливого случая.Как?Грамотно инвестировать свои средства в ценные бумаги хотя бы своей страны. (Надоел со своими инвестициями. Расскажи, как срубить миллион $, ничего не вкладывая и не делая)Повторюсь «инвестировать», а не спекулировать. Инвестировать – это покупать акции/облигации и фонды на срок от 5, а лучше 10 лет, а не держать деньги в банке/депозите или бегать с валютой по обменникам.На таком периоде времени акции и облигации превосходят все остальные инструменты.Скажу даже более, российский рынок даже выгоднее, чем американский, европейский или азиатские рынки. Подробнее в цифрах здесь.Так что нельзя сказать, что в России нет инструментов, чтобы стать богатыми или хотя бы обеспеченными.Пользуются ли этим россияне? Нет! Не пользуются возможностями.23 триллиона рублей на вкладах и 4 триллиона под подушкой, тогда как вся капитализация российского рынка – 33,8 трлн. рублей. То есть денег россиян хватит, чтобы купить все российские акции, и не надо ждать и искать иностранных инвесторов.Для сравнения – в США и Великобритании эта доля 13% и 24% соответственно.Если россияне не владеют акциями компаний своей страны, тогда кто же владеет ими?Для начала посмотрите на объем торговли: почти половина торгуется на Лондонской бирже. Кстати, Московская биржа не указывает объемы торговли на Нью-Йоркской бирже. То, что эмитенты торгуются на иностранных биржах не удивительно: в России всем нужны гарантии, а инвесторов – всего около 1% населения (400 тыс.пайщиков и 1,029 на бирже). Хотя не всех их можно назвать инвесторами, многие спекулянты.Далее смотрим, кто владеет российскими ценными бумагами по рынкам:Таким образом, доля нерезидентов и дочек иностранных банков составляет 47% на российской бирже! Если просуммировать еще и лондонскую биржу, то получится, что доля нерезидентов составляет 75%.По ОФЗ доля владения нерезидентами составляет 30% на 01.04.2017.А по новым выпускам доля покупок нерезидентами составляет до 80%.Пока я пишу здесь о выгоде ОФЗ перед депозитами и владения акциями, россияне держат деньги на депозитах и наличными и немного в валюте, а нерезиденты скупают их народное достояние.И кто не дает россиянам быть богатыми и владеть народным достоянием?Даже больше скажу, патриотизм - это верить в свою страну, ее будущее и экономику, а не бегать и кричать об этом. Получается, что иностранцы верят в Россию, больше, чем сами россияне…Вот такие дела, бедные и не патриоты. А могли бы…Нет, не могли бы… Надо менять психологию бедности на психологию богатства, а это очень трудно и долго.