На курсе мы обсуждали ту революцию, которая происходит в финансовом секторе в США. Если кратко, то сейчас происходит бум ETF в США.
Особенно резко они пошли в моду после 2008 года, когда люди американцы стали осознавать, что никакие профессиональные управляющие не спасут от кризиса, и даже более того: никак не могут сгладить углы и показать более высокую доходность, чем рынок. А если нет результата, то зачем платить им?
Постановка этого вопроса привела к оттоку средств из активно управляемых фондов в ETF. Кстати, эта тенденция мировая, а не только в США. Результаты российских управляющих можно посмотреть здесь.
Как видим, отток средств из активно управляемых фондов набирает угрожающие объемы. Это вызывает шквал критики в американской прессе против ETF. Оно и понятно – не хочется отдавать свой кусок каким-то роботам. Но правда – суровая штука: более 90% профессионалов проигрывают рынку, поэтому проще использовать фонды с низкими комиссиями, чем с высокими, которыми управляют профессионалы, которые переиграют ли рынок или нет – неизвестно.
Бум вложений в ETF продолжается и в 2017 году:
За неполных 4 месяца внесли средств больше, чем за весь 2016 год. И как видим приток средств растет и растет. Чтобы хоть как-то остановить этот беспредел (потерю долю рынка) активно управляемые фонды решили поступить по армейскому принципу: если не можешь остановить восстание, но его надо возглавить!
И возглавили этот процесс: они начали создавать активно управляемые ETF. То есть те же фонды, что и были но с более низкими комиссиями. Однако, комиссии этих “smart-beta” ETF выше, чем у пассивно управляемых. Таким образом, это волк в овечьей шкуре. Теперь любые фонды в США создаются под видом ETF.
К чему это привело?
Это привело к тому, что количество ЕTF превысило количество акций в США! Количество ETF увеличилось с нескольких единиц до более, чем 4000! В США столько акций и публичных компаний нет! С 1995 года и максимального значения в 7487 компаний, в настоящее время снизилось до более чем 4000.
Теперь посмотрите на волков:
Из активно управляемых или как их называют в США - взаимных фондов за последние 3 года вывели 900 млрд.$, а в “smart-beta” ETF вложили 1400 млрд.$. Те же фонды, только с меньшими комиссиями.
У ETF тоже есть недостатки: они забирают ликвидность на рынке. Они не торгуют, как обычные трейдеры просто так, а только как поступают средства или их выводят, а также при изменении состава индекса. Таким образом, они делают рынок «хрупким». А с ростом их до такого количества может сделать рынок «ОЧЕНЬ хрупким». Поживем, увидим, пока они недостатки в теории. С практикой еще никто не сталкивался.
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