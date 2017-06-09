Мошенничество особенно в финансовой сфере было всегда. Скажу даже больше, оно и будет всегда, ведь доверчивых, наивных, а самое главное финансово неграмотных граждан полно!
Это касается любой страны. Будь то США, Европа или Россия. Только в странах Запада это делают более искусно и замаскировано. Простые «разводки» там уже не прокатывают. А в России они еще действуют. Читаю периодически форумы и отзывы про те или иные случаи «развода», но в подавляющем большинстве случаев эти отзывы не находят во мне сочувствия и понимания.
Почему?
Потому что все учились в школе, а, значит, умеют читать то, что Вам дают на подпись. Откровенных случаев мошенничества с банками крайне мало, когда просто деньги с депозита перевели на левое ООО. Их расследуют и находят виновных. Основной поток проблем только потому что вместо вклада (продление его или нового) вам предлагают новый инструмент «с более высокой доходностью» и такой же «надежностью». Этот инструмент оказывается не депозит в банке, а брокерский счет – это в лучшем случае, на который покупаются облигации этого банка, который скоро закроется либо просто вывод средств на левое ООО.
Когда вас так разводят – это ваши проблемы. Но есть очень уязвимая и социальная группа, и к тому же более доверчивая. Это пенсионеры. Банки увидели ошеломляющие перспективу по обману этой группы населения. Я бы не писал об этом, если бы не следующие но:
- это приобрело массовый характер,
- вовлечены крупные ГОСБАНКИ (!),
- ЦБ покрывает их деятельность и не реагирует должным образом на эти жалобы.
Мошенничество вышло на государственный уровень. Это не может не расстраивать. Коррупция – это одно, а когда откровенное воровство – это просто ужасно.
Приведу письмо своей читательницы, которое повергло меня в шок. У неё родители попали в неприятность сами того не подозревая, но бдительность читательницы (она инвестор) позволило спасти деньги. Все имена и названия уберу, так как до сих пор идут разбирательства. После письма она мне скинула множество ссылок с подобными случаями. Разрешение на публикацию письма я получил.
Итак, читаем и наматываем на ус:
«Что было у нас. В ….банке (редак. крупном гос.банке) родители пришли переоформить вклад на …… рублей. Им обещали вклад под 18%. Заболтали. Через стекло давали подписывать бумаги, чтобы их нельзя было прочитать. Дали пачку документов. Довольные поехали домой. Думали переоформили вклад в ………банке. Уже дома через 2 дня посмотрели документы. Увидели главное - платежку, где деньги ушли в ООО "__________" (редакт. Страховая компания). Никакого упоминания про 18%. Поняли, что это не то. Прислали мне документы. Мною подготовлено заявление на расторжение. Было наказано отправить почтой. Родители приехали в банк. Разыграли картину "мы вам всё рассказали, вы не так всё поняли". Вот листовка, правда, мы вам ее не дадим. Так там их еще раз заболтали. Забрали заявление (типа, мы все сами в страховую передадим). Что, конечно, не является основанием для расторжения - банк не имеет таких полномочий. Это уловка для затягивания. Снова пришлось отправить их на почту. Отправили письмо с описью. В итоге получили сумму обратно через месяц. Прикол. Отправили жалобу в ЦБ РФ. И на банк, и на страховую. Так эту жалобу для разбирательства отправили в другой федеральный округ в регион, где нет ни банка, ни этой страховой. Вот это всё меня настроило, что это общая схема, которую "все не замечают".
Ради интереса зашли в банк еще раз. Без родителей. Посидели полчаса просто в зале. Операционистка также продолжает на весь зал окучивать "как вклад, под 18% годовых на 3 года". Записывать это было нельзя. Потому что это чужой разговор, и его запись является подслушиванием. Можно только свой собственный записывать. А если бы мне это лично рассказывали, то у меня фамилия, как у родителей. А они там жалобу накатали и пр. Операционистка могла догадаться. Поэтому 100% доказательств обмана и, главное, защиты от "претензий от честных компаний по защите своих чести и достоинства" у меня на руках нет. Как это ни странно. Если тебя обманули. Отправили денежку куда-то. И чтобы вернуть денежку, вынудили написать заявление на отказ. Это ослабление своей позиции. Это считается "вы согласились с условиями договора". Типа, обманули - нужно обращаться в милицию. То, что за это время деньги потеряются - никого не интересует. Маразм.
По договору "инвестиционное страхование жизни с разовым крупным платежом". Если таким способом увели 1 000 000 рублей. А пенсионер очнулся и за месяц смог отказаться. Но пропустил 5-дневный срок. То пенсионеру вернется примерно 70% от суммы - 700 000 рублей. А 300 000 рублей прилипнут кому-то к рукам. Хорошая доходность - минус 500% годовых.»
Я всего лишь напомню, что речь идет о банке, входящем в ТОП-10 по объему активов!
Схема по словам читательницы выглядит так:
1.Левые ООО.
Конечно, это не простые ООО. А, например, ООО с лицензией на брокерскую деятельность. Или отдельная дочерняя ООО с созвучным именем крупной страховой компании. Но, во
-первых, всё познается в сравнении. По сравнении с банком со страховкой от АСВ в глазах пенсионера это именно левое ООО. А во-вторых, есть крупная страховая компания
"СуперСтрах", и есть её дочерняя страховая компания ООО "СуперСтрах Жизнь-Инвест-Траст". Это 2 отдельных страховых компании. Банкротство дочерней ООО "СуперСтрах
Жизнь-Инвест-Траст" не влечет банкротства "СуперСтрах". Даже если у них был единый сайт, телефон, адрес. ООО с брокерской лицензией закрываются десятками в год. С
какой скоростью закрываются ООО со страховой лицензией можете оценить сами. Просто посмотрите раздел страховых компаний на портале banki.ru
http://www.banki.ru/insurance/companies/ - там давно уже мертвых компаний во много раз больше живых.
В любом случае. Пугливый пенсионер. Если бы ему объяснили, что деньги уйдут за пределы банка. В 90% случаев на это не пошел.
2.Куча бумажек.
Вы удивитесь. Но пенсионерам подпихивают бумажки на подпись так, чтобы они не могли их прочитать. Часто в разнобой. Большое количество бумажек используется для того,
чтобы запутать пенсионера. 20-30 листов мелким шрифтом. Чтобы он в них ничего не понял. Не понял - не нашел даже названия договора, который пенсионер подписал.
3.Продукт операционистом банка устно называется только "как вклад". Никак устно по-другому не называется. Но на самом деле вкладом не является.
В магазине законом запрещено называть молоком что-либо, кроме молока. В банке же "как вклад" можно называть и "договор страхования от другой компании- не банка", и
"договор на доверительное управление инвестициями от НЕбанка". Скоро в банке кредиты будут называть "как вклад, только они с отрицательными процентами"
4. Пенсионеру прямо не говорят, что деньги уйдут из банка. На счет другой компании-ООО. Еще раз. Пенсионеру. В банке. Прямо не говорят. Что деньги уйдут из банка. Это маразм.
5. На словах пенсионеру обещаются 15-20%. А в договоре про обязательство выплатить эти проценты - ни слова.
ЦБ РФ по страховым полисам считает вот что.
Пенсионеру дается 5 дней. На то, чтобы прочитать договор дома, посмотреть все документы, и отказаться по почте. Если он не разобрался в указанный срок - это проблемы
пенсионера.
Что ЦБ думает по схемам с ДУ - не знаю. Люди приходят в суд с показаниями операционистов в банке, что им давались инструкции вводить в заблуждение клиентов
утверждениями "как вклад". 0 реакции
ЦБ РФ, видимо, в целом считает. Что если денежки ушли из банка с лицензией от ЦБ РФ в ООО с лицензией от ЦБ РФ (страховая лицензия или брокерская) - то в этом всё 100% чисто.
Почитайте интересное https://www.business-gazeta.ru/article/345167
Вы думаете, что это единичный случай? Нет.
Недавно писал про народные ОФЗ http://ec-analysis.livejournal.com/133449.html
О том, что это реальная альтернатива вкладам, особенно для тех, у кого крупные счета. Ведь граждане с большими суммами должны думать и смотреть, куда вкладывать свои средства. И я полагал, что они сознательно выберут ОФЗ.
А вы знаете основных покупателей народных ОФЗ?
Это – пенсионеры!
Первые «народные» ОФЗ скупили пенсионеры
Средний возраст инвестора – 57–60 лет, а средний чек – более 1 млн рублей
Читайте здесь https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2017/06/02/692839-transh-narodnih-ofz-pensioneri А теперь после этих событий не уверен, что пенсионеры самые продвинутые инвесторы и четко понимают все риски. Не факт, что они знали, что покупают.
Как постараться уберечься от этого?
Верховный суд России, по сути, разрешил записывать важные переговоры по телефону без разрешения собеседников. Более того, под работающие микрофоны можно даже давать в долг, и запись в случае конфликта станет доказательством в суде - не хуже бумажной расписки. Такую правовую позицию Верховный суд страны занял при рассмотрении конкретного спора. Самое главное: запись собственных деловых разговоров не является вмешательством в чужую частную жизнь.
https://rg.ru/2017/02/06/verhovnyj-sud-priznal-dokazatelstvom-tajnuiu-audiozapis-razgovora.html
Это не считается записью частной жизни. Пенсионерам стоит ходит в банки только с диктофоном или мобильным телефоном. И записывать все слова операциониста.
Сейчас эти записи считаются доказательством в суде.
Не хочу здесь писать про конкретные компании, но банки используют вместо депозита – инвестиционное страхование жизни, при этом устно не предупреждая, что это «договор инвестиционного страхования жизни». Как говорится, страховые компании слились с банками в экономическом экстазе. Не будьте их жертвой и проконтролируйте своих родителей и бабушек с дедушками на предмет их сбережений в банках.
У вас есть всего 5 дней после подписания договора.
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