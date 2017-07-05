На конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2017» проходили обсуждения о состоянии российского рынка ценных бумаг. Эти обсуждения выливались в перлы наподобие того, что нужно прекращать «доить бюджет» от первого зампред ЦБ Сергея Швецова.
Но не только он выделился такими громкими высказываниями. По своей эмоциональности его превзошел президент НП РТС Роман Горюнов, отметив, чтона рынке наблюдается стагнация. «Наступил «стабилизец», ничего не происходит».
Его высказывание относилось к срочному рынку:
Кроме того, он вспомнил ситуацию с повышением тарифов на срочной секции Московской биржи. «Была дискуссия по этому поводу – заметит рынок или не заметит, мне кажется, что сейчас он просто ногами проголосовал и можно оценить цифры того, что случилось», – отметил Горюнов и призвал регулятора поддерживать конкуренцию.
И, скорее всего, высказывание относилось к спекулянтам. Потому, что комиссии долгосрочным инвесторам не страшны. Романа можно понять: срочный рынок больше, чем рынок облигаций и акций. Ведь у нас страна спекулянтов. А спекулянты нервно относятся к высоким комиссиям.
Что еще интересного из материалов по конференции? Несмотря на рост интереса населения к фондовому рынку в России, участники рынка всё равно недовольны.
Президент НАУФОР (Национальная ассоциация участников фондового рынка) Алексей Тимофеев на конференции «Российский фондовый рынок 2017» представил доклад с практически таким же названием «Российский фондовый рынок 2010 – 2016». Эксперт пришел в нем к неутешительным выводам. Несмотря на то, что капитализация рынка постоянно растет, это все еще мизерная доля в общемировом масштабе. Причем его доля невелика так же и для российской экономики. Концентрация компаний из топ-10 остается чрезвычайно высокой. А радоваться остается только растущему интересу частного инвестора.
Самое слабое звено российского фондового рынка – это рынок акций. Хотя с 2014 года его капитализация практически утроилась до 37,8 трлн рублей на конец 2016 года, она все еще не превышает 1% от глобальной капитализации. Тимофеев добавил, что доля крупнейших эмитентов из топ-10 за последние 6 лет остается стабильно высокой. В 2016 году она составила 60,7%.
Биржевой оборот на рынке акций, по словам Тимофеева, за последние пять лет практически не меняется. В 2016 году он составил без учета сделок репо 9,2 трлн рублей, что составляет 0,1% от глобального оборота. Это существенно ниже показателя 2011 года на уровне 19,6 трлн рублей. При этом на компании из топ-10 приходится 80% всего оборота. На «Газпром», ВТБ и Сбербанк приходится 40% оборота. «На рынке не так много ликвидных бумаг, которые по-настоящему интересны», - посетовал Тимофеев.
А как они хотели? В одночасье сделать развитый рынок? Чтоб население понеслось снимать деньги с депозитов на брокерские счета? Чтобы был бум, как в Китае? А потом падение рынка?
Надо постепенно народу объяснять все преимущества инвестирования, а не показывать Сирию и Украину.
Также Тимофеев сетует, что не растет оборот торговли, несмотря на рост капитализации рынка. Это и хорошо, что люди просто покупают акции, а не торгуют ими каждый день. Но для брокеров – это плохо.
При этом на компании из топ-10 приходится 80% всего оборота. На «Газпром», ВТБ и Сбербанк приходится 40% оборота.
Так, кого брокеры рекламируют, какие компании на слуху, тех и покупают. Никто же из «инвесторов» отчетность не анализирует. Купил знакомые названия – и дело в шляпе.
Еще отмечу про ИИС:
Способствуют этому запущенные индивидуальные инвестиционные счета (ИИС). В конце 2016 года их было открыто чуть меньше 200 тысяч. В конце мая, по словам Афанасьева, эта цифра составила 221 тысяч. Половина средств вложена в облигации, другая половина в акции, при этом более 90% сделок совершается с акциями.
Более подробно здесь
Теперь посмотрим сами, что происходит на рынке:
По данным investfunds.ru наблюдается постоянный приток денег на рынок в этом году не меньше, чем 2,5 млрд.руб. каждый месяц!
Но почему тогда практически безостановочно падает индекс ММВБ?
Ответ не является секретом, если посмотреть, куда начинающие инвесторы вкладывают деньги:
А идут они в основном в облигации, как замена депозиту + ИИС первого счета – «подоить государство» на свои 13%. Вложения в акции идут по остаточному принципу в соотношении 1 к 44.
Но все равно мы видим приток средств на рынок акций, а не отток! Падения быть не должно.
Для этого нужно сопоставить 2 вещи:
1 – В марте писал об оттоке средств состоятельных граждан из акций:
Состоятельные россияне избавляются от вложений в рубли и рублевые актив, распродавая акции и облигации российских компаний и вкладывая сбережения в валюту. Такие данные приводит ИК "Атон" в отчете о позициях инвесторов. В феврале клиенты компании со счетами более 1 млн долларов вдвое сократили свои инвестиции в рублевые облигации.
Распродажа коснулась как бумаг Минфина, из которых инвесторы вывели 53% средств, так и корпоративных бондов (‐49%). Из рынка акций было изъято 18% вложенных денег. Наиболее активно распродавались бумаги нефтяных экспортеров, подскочившие до исторических максимумов на фоне роста цен на нефть.
Недавно появилась информация, что тенденция продолжается:
В мае клиенты компании со счетами более 1 млн долларов второй месяц подряд сокращали свои вложения в сырьевые компании РФ.
Т.е. сокращали в феврале, апреле и мае. (Это как минимум, а может и все 5 месяцев 2017 года).
2 - Отечественных инвесторов в нашей стране мало, а если точно, то всего лишь 52%. Остальные почти половина рынка – нерезиденты.
Доля нерезидентов на российском рынке акций по данным Московской Биржи.
А они (нерезиденты) тоже, как и богатые сограждане начали голосовать ногами: по данным EFPR, с начала года нерезиденты вывели с российского рынка почти 1,5 млрд. долларов.
Таким образом, российский рынок акций – самое слабое звено, и самый маленький по сравнению с остальными: облигаций, срочным и валютным.
И более того, небольшой приток средств новичков не хватает компенсировать отток средств российских миллионеров и нерезидентов.
А вы верите в российский рынок акций? А если да, то вкладываетесь в него?
Оригинал статьи со всеми источниками - http://wallet.livejournal.com/140973.html
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