Наши чиновники постоянно мочат перлы: от «Денег нет» Медведева до «не надо абсолютизировать право собственности» Козака.Первый зампред ЦБ Сергей Швецов решил пополнить копилку золотого цитатника чиновника.Читаем и записываем цитату:Первый зампред ЦБ Сергей Швецов считает, что брокеры должны в первую очередь предлагать ИИС в качестве бессрочной налоговой льготы для инвестиционной доходности, а не налоговый вычет на внесенную сумму. Такое заявление он сделал на ежегодной конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2017».«Мы как Банк России не очень поддерживаем ИИС первого типа, где налоговый вычет на внесенную сумму», – сказал Швецов.Он отметил, что сейчас брокеры активно продают ИИС первого типа, помогают «доить бюджет» вместо того, чтобы продвигать счета второго типа, рассчитанные на долгосрочное сотрудничество, предоставляющие бессрочный вычет.Количество открытых ИИС постоянно растет. По словам главы Московской биржи Александра Афанасьева, на конец мая было открыто 221 тысяч инвестсчетов. Популярность этого инструмента будет расти.Сначала придумали хорошие инициативы по привлечению граждан на фондовый рынок, а теперь не очень довольны этим, так как это оказалось затратным для бюджета! Граждане посмели воспользоваться льготами! Научились читать что ли?Не удивлюсь, если скоро отменят первый вариант, и оставят только второй. Все-таки деньги для Венесуэлы не жалко, а свои граждане потерпят.