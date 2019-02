Кризисов Больше Не Будет

В настоящее время, когда на Западе фондовые рынки показывают всё новые рекорды, среди аналитиков, экономистов, управляющих фондов зреет тревога по поводу дальнейшего роста. Всё больше обзоров банков и ведущих экономистов мира предсказывают кризис, а австралийский управляющий Филипп Паркер, вообще, закрыл свой фонд, открыто заявив, что скоро будет спад на рынке Австралии из-за Китая, в частности.Этому «настроению кризиса» подвержен и я. Достаточно взглянуть на регулярность постов про грядущий спад по тегам «Кризис» и «Кризис на пороге». Однако, встречаются и противоположные мнения, например, у Германа Грефа:Герман Греф не ждет «черных лебедей» (редкие, маловероятные события большого масштаба) в 2017 году.Ну, и конечно же наши власти вместе с Росстатом рисуют рост экономики и безоблачные перспективы, кроме Минфина.Но это всё детский лепет по сравнению со словами самого влиятельного человека в мире. Читаем в оригинале и запоминаем:"Would I say there will never, ever be another financial crisis?" Yellen asked. "You know probably that would be going too far, but I do think we are much safer, and I hope that it will not be in our lifetimes and I don't believe it will be."Это заявила Джанет Йеллен, выступая в Лондоне на встрече с президентом Британской академии лордом Николасом Штерном.Дословный перевод:"Сказала бы я, что никогда больше не случится очередной финансовый кризис? Может, не стоит заходить так далеко, но я действительно считаю, что мы теперь находимся в гораздо большей безопасности, и я надеюсь, что во всяком случае на протяжении нашей жизни такого больше не случится.Эта уверенность основывается на результатах тестирования, опубликованные Федеральной резервной системой (ФРС), которые показали, что 34 системообразующих банка США располагают достаточным капиталом, чтобы выдержать два представленных регулятором сценария, один из которых связан с финансовым кризисом, а другой - с менее значительным спадом. В рамках этих сценариев банки, прошедшие тестирование, "понесли бы существенные потери". Однако в целом они "смогли бы продолжать кредитовать предприятия и домашние хозяйства благодаря капиталу, накопленному сектором после финансового кризиса". Тесты третий год подряд показывают, что все крупнейшие банки США соответствуют установленным ФРС стандартам финансового здоровья.Так что все предрекатели кризиса посрамлены: кризисов за нашу жизнь не будет. Вернее не за нашу, а за Йеллен. Можете спать спокойно.Скажете, как связаны США и Россия?А тем, что прошлый кризис пришел от них, если помните. Если в крупнейшей экономике мира будет всё хорошо, то и у нас тоже. Я писал про проблемы в экономике США, а не России. А председатель ФРС США лучше меня знает ситуацию в своей стране, чем я и кто-либо другой. А проблем в США не будет по её словам.В этой истории меня смущает только одно: тоже самое говорили и ёё предшественники, однако, потом (после наступления кризисов) публично признавали, что ошиблись, так как это было непредсказуемо и вне их контроля…А теперь вопрос: Джанет точно всё контролирует и знает? Вы как думаете?Оригинал статьи с источниками http://wallet.livejournal.com/142729.html