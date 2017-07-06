На фоне происходящих переговоров в верхах между китайцами и нашими властями, а также подписанием несметного количества документов и меморандумов о сотрудничестве, сводящимися к одному: мы им нефть и газ, а они нам бусы – товары, поговорим о китайском богатстве.
Всем известно, что Китай – это динамично развивающаяся страна с 1961 года, при чем на бумаге и концепциях и стратегиях развития, а на деле. Посмотреть их великолепие можно здесь и здесь.
Благосостояние Китая растет не по дням, а по часам: в настоящее время оно составляет 23,393 трлн. долларов – это 9.1% мирового богатства, а количеству богатых людей - 21,1%.
График роста богатства в расчете на взрослого указан ниже.
Благосостояние китайцев растет вместе с развитием экономики, причем во всех группах в зависимости по доходам:
Так, основной сегмент в мире по количеству людей с состоянием до 10.000$ капитал китайцев составляет менее 20%, а сегменте от 10.000$ до 100.000$ уже более 35%, в то время как в самом верхнем – более 1 млн.$ представители самой населенной страны в мире уже менее 10%. Там доминируют американцы.
Еще один немаловажный факт, который стоит отметить, это то, что там норма сбережений в 2 раза выше, чем по миру по отношению к ВВП:
Вместо 25%, в Китае – 50%. Круто! Что здесь сказать?!
Мне, как инвестору, интересен не сам рост благосостояния (это, конечно, хорошо), а куда вкладывается это благосостояние.
В прошлый раз мы сравнили россиян и турок, и обнаружили очень много сходств: что турки, что россияне предпочитают депозиты и наличные другим видам вложения средств.
А что же китайцы? Куда они вкладывают или хранят свои непосильно заработанные деньги?
А картина здесь не сильно отличается: 54% это депозиты. Всем нужна гарантия сохранения средств, а не доходность.
13% - это WMP, что похожее на наши структурные продукты, состоящие в основном из облигаций, депозитов и кредитов для сохранения капитала.
9% - страховые продукты,
4% - облигации
И только 12% - акции.
Как видим, ситуация получше чем в России, но не намного. Возможно, китайцы со свойственной им импульсивностью доигрались в 2015 году на заемные деньги в акции.
Несмотря на прошедший бум и крах на их фондовом рынке, китайский рынок пока незаслуженно занимает малую долю по объему мировой капитализации компаний в мире. Китайские власти взялись популяризовать фондовый рынок, но сделали это крайне неаккуратно. Но ничего, перспективы у них огромные и они их реализуют. Будет у них самый большой рынок в мире.
В общем и целом, ситуация с личными сбережениями у китайцев не сильно выделяется от развивающихся стран. Но постепенно по мере привыкания населения к фондовому рынку, и осознанию, что этим надо заниматься всерьез и надолго, ситуация выправится.
Удачи им желать излишне, они и так это сделают.
Оригинал статьи с источниками http://wallet.livejournal.com/143595.html
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