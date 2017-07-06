Бизнес должен зарабатывать деньги для своих акционеров. Этот тезис из мира бизнеса вряд ли кто-то будет оспаривать.Еще один тезис: при отсутствии контроля со стороны акционеров, менеджмент компании будет действовать не в интересах компании, а в своих личных. Этот тезис ярко виден в российских гос.компаниях, когда акционер государство вроде и есть, а вроде, его и нет, а есть отдельные люди, принимающие решения…Но принимать решения в интересах управленцев - это не только российская черта, но и мировая. Особенно этот факт распространен в финансовой сфере, где управляющая компания (УК) должна действовать в интересах своих вкладчиков/пайщиков. Но у менеджмента УК есть свои акционеры, которые требуют прибыль (высоких комиссионных) несмотря на результаты управления (это уже проблемы самих пайщиков). Такой неизбежный конфликт финансовой индустрии.Помимо этого конфликта есть психологическая ловушка – непринятия убытков и краткосрочный горизонт инвестирования, что у американцев, что у россиян.Это означает, что управляющий какой-либо УК не может открыто заявить: «Дорогие товарищи! Скоро кризис, и цены на активы будут рушиться. Но мы приняли все возможные меры и ситуация под контролем». После этих слов его пайщики разбегутся быстрее, чем он произнесет эти слова. Поэтому все управляющие за редким исключением живут по принципу «улыбаемся и машем», независимо от того, что они видят... Но исключения есть из любых правил, и сегодня представляю вам одно и них.Австралийская газета Sydney Morning Herald привела шокирующее предложение Председателя и директора по инвестициям фонда Altair Asset Management Филиппа Паркера:Инвестор-ветеран с тридцатилетним опытом сказал, что 15-го мая он сообщил клиентам Altair о том, что планирует “продать все акции подразделений — трастов фонда Altair, чтобы затем вернуть деньги инвесторам этого фонда.” Паркер также заявил, что он “распустил свою команду на какое-то время”, включая его инвестиционный комитет, состоящий из известных медведей, таких как бывший главный экономист Morgan Stanley Джеральд Минак и бывший экономист UBS Стивен Робертс.“Отказ от управления активами и от вознаграждений за эту деятельность, а также возврат денег инвесторам – это конструктивное решение, поскольку сохранение клиентских активов – это то, о чем управляющий фондом должен заботиться в первую очередь,”.Паркер сказал, что хочет “внести ясность, что эти действия не направлены на сворачивание деятельности Altair, и это решение связано с желанием возвратить клиентские деньги, которые были вложены в акции, ставшие слишком рискованными в настоящий момент времени.”“Мы полагаем, что рынок стал слишком рискованным в настоящий момент, мы считаем, что он безумен,” заявил Паркер, и такая откровенность не доступна большинству его коллег, по крайней мере для тех, которые все еще управляют деньгами.Паркер набросал список “наиболее очевидных причин, по которым он покинул рискованные рынки акций и недвижимости.” В этот список входят:- Рынок недвижимости восточного побережья Австралии представляет собой “пузырь,” и его “ожидает коррекция”;- Беспокойства, касающиеся перегретого сектора недвижимости Китая и увеличивающихся уровней долговой нагрузки в этой стране, реализуются “позднее в этом году”;- “Чрезмерные” геополитические риски и “непредсказуемая” политическая обстановка в США;- И “переоцененный” рынок акций Австралии.“Позвольте сказать вам, что за всю свою жизнь я никогда не был так уверен в чем-то как сейчас,” сказал Паркер. “Я абсолютно уверен, что на рынке недвижимости образовался пузырь. Мошенничества с ипотекой повсеместны, это системная проблема. То, что происходит, – ужасно. Когда вы видите, как люди, которым исполнилось 30 лет, и которые ни разу в своей жизни не видели спад на рынке недвижимости, занимают до 80% на покупку третьей или четвертой квартиры, то вы знаете, что перед вами пузырь.”В своем жутковатом прогнозе Паркер описывает ситуацию, в которой рынок акций может упасть до отметки 5200 пунктов в следующие несколько месяцев.“В Австралии не случилось события, связанного с Великим Финансовым Кризисом. Мы продолжали жить в условиях этого рая для дураков. Но, если Китай замедлится к концу этого года, как думают некоторые, тогда 70% экспорта нашей страны окажется под ударом. Вы уже можете наблюдать, как товарный рынок разворачивается вниз.”Некоторые усомнились в словах Паркера и посчитали, что за его действиями стоит еще какой-то мотив, но Паркер категорически отверг эти домыслы, сказав, что его решение основано лишь на инвестиционных соображениях. Никаких личных мотивов, а также не сработавших позиций, которые бы заставили его поступить таким образом, не было. “Господи, нет конечно же,” сказал он. “Мы продали все наши позиции с огромными прибылями для наших клиентов.”“Эта игра завязана на репутацию. Я чувствую, что мы правы.”Как видите, «такая откровенность не доступна большинству его коллег, по крайней мере для тех, которые все еще управляют деньгами.» и только один человек решился сказать правду.К сожалению, на сайте фонда отсутствует какая-либо информация, раскрывающая результаты работы фонда. А так хотелось посмотреть!Информация доступна только для клиентов.Поэтому посмотрим на фондовый рынок Австралии и рынок недвижимости.Читатели моего блога знают, что в Австралии самый доходный рынок в мире, что там не бывает кризисов и они смогли победить «ресурсное проклятие».Но как видим из интервью Филлиппа Паркера, все сказки когда-либо должны закончиться.График фондового индекса Австралии в отличие от других стран не достиг еще предыдущего пика 2008 года.Поэтому говорить о запредельном перегреве рынка не приходится.А что же с недвижимостью?Недвижимость в Австралии действительно растет почти рекордными темпами с 1980 года. Круче, только в Новой Зеландии. Но там рост связан с наплывом миллиардеров в поисках укромного уголка, а в Австралии такой причины нет.Кстати, канадский перегретый рынок недвижимости потихоньку начинает осыпаться. Первые банкротства уже пошли.Ниже график привожу из предыдущего поста видим, что в настоящее время австралийский рынок наряду с китайским находится на пике по отношению цен недвижимости к располагаемым доходам.Не удивлюсь, что бум на канадском и австралийском рынках вызван китайскими инвесторами, интенсивно выводящими деньги последние 2 года из своей страны. Но это всего лишь мое предположение, т.к. видел статьи о массовых покупках китайцами канадской недвижимости.Рост цен по городам Австралии за 5 лет просто впечатляет:30% в столице и 82% в жемчужине Австралии – Сиднее.И еще один график, который, наверное, и напугал Паркера:Синими столбцами отображен рост чистых доходов населения в %, а оранжевым – отношение ипотечных долгов к доходам. Серьезное превышение долгов над доходами было в 2001-2004 годах, тогда же фондовый рынок не рос, а даже падал. После 2004 года доходы австралийцев превышали долги, и фондовый рынок просто взлетел словно ракета.А вот в период с 2013 по 2016 год мы видим замедление доходов и рост долгов. А основной «спонсор» экономики Австралии – китайская экономика тоже замедляет свои темпы.Так что никаких откровений и инсайда здесь нет. Просто кто-то об этом говорит в открытую, а кто-то улыбается и машет.А вы как думаете, прав ли Паркер или нет?