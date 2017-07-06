Просматривая очередные отчеты по экономике США, решил поделиться наблюдениями со своими читателями.
О пузырях на фондовом рынке разных стран пишу периодически, а вот бумы на рынке недвижимости разных стран пока не освещал.
Ниже на графике указаны пики рынков недвижимости по годам и странам. Но это не просто рост цен, а цены на недвижимость по отношению к располагаемым доходам домохозяйств, что, согласитесь, более наглядно.
Так как сам рост цен ни о чем не говорит: доходы населения могут расти быстрее цен, и тогда недвижимость будет становиться доступнее.
Пик на рынке недвижимости Японии был в 1990-м году, и теперь видно только падение. В США пик был 2005 году. Последствия этого бума ощутили во всем мире. Уровень цен квадратных метров к доходам пока не достиг прошлого пика.
А теперь самое интересное:
Пик в Австралии достиг в 2007-м году (522,4%). После кризиса цены упали, но в настоящее время опять вернулись к своим рекордам.
В Великобритании и Корее цены опять же вернулись к своим максимумам.
А Китай достиг пика цен в 2016 году, и никто не отрицает возможность новых рекордов в 2017 году.
О том, что это не просто бум, а истерика на рынке недвижимости Китая и, возможно, самый большой пузырь в истории читайте здесь.
Недавно писал о том, что фондовый рынок и экономика – это разные понятия. Это верно в краткосрочном плане и неверно в долгосрочном плане.
Цены на активы опережают экономику, периодически возвращаясь к темпам роста ВВП. Заметьте, что накопленный рост цен активов в США практически всегда выше, чем рост ВВП.
Это лишнее раз подтверждает, что фондовый рынок (или цены на активы) в долгосрочном плане – это бизнес, который периодически выбрасывает спекулянтов с рынка с убытками. А инвесторы получают дивиденды и постоянный рост капитала.
Далее на графике указана доходность на рынке США от дивидендов и байбеков. Более подробно о финансовом инжиниринге в США читайте здесь.
Отмечу только, что дивидендная доходность стабильна, а в кризис даже растет, чего не скажешь об обратном выкупе: растет перед кризисом и падает в кризис.
График доходность 10-летних облигаций стран ЕС, Японии и США показывает, что США сейчас в лидерах. А что это значит?
А то, что при любой панике их и дальше будут покупать, отдавая предпочтение перед всеми остальными.
Из-за роста курса доллара по отношению к остальным валютам экспорт сервиса и товаров США постоянно снижается, что не может не сказаться на прибылях американских компаний.
В этом отчете не было, но видел график роста процента убыточных компаний США. Он почти на докризисном уровне 2008 года.
Импорт товаров в США растет, а услуг потихоньку падает.
Далее график ежегодного роста, а скорее падения, ключевых отраслей США: здравоохранение, рестораны, автомобильная отрасль, космическая и нефть/газ.
Три из пяти отраслей ушли в отрицательную зону, а две остальных туда стремятся. Никакого роста экономики нет, несмотря на заверения ФРС…
Далее шикарный график, показывающий процент компаний по отраслям, которые верно оценены (серым), переоценены (коричневым) или недооценены (синим).
Как видим, переоцененных компаний больше, чем недооцененных: особенно в финансовой сфере и коммунальной. Энергетика тоже не отстает.
В общем и целом, экономика США уже ушла в пике практически по всем показателям. Это было особенно заметно на одном из ключевых показателей, который мы рассмотрели на курсе.
Между экономистами США идет спор: когда реальная ситуация (падение оборотов экономики) скажется на фондовом рынке. Счет идет на месяцы или недели?
Вот их гадания.
Спекулянтам можно делать ставки, а инвесторы знают, что делать.
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/140060.html
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