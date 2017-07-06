5 июня Московская биржа подвела итоги конкурса для начинающих инвесторов "Инвест Триал".
Прежде чем напишу свое мнение об этом конкурсе с подтверждением в цифрах, почитаем радостный пресс-релиз биржи о целях и результатах этого конкурса:
Московская биржа подвела итоги ежегодного конкурса "Инвест Триал", целью которого является привлечение новых частных инвесторов на биржевые рынки. В этом году количество участников выросло более чем вдвое по сравнению с прошлым годом, превысив 36 тысяч человек, количество активных участников увеличилось на 37% до 11 446 человек.
Основная особенность конкурса - возможность приобрести опыт работы на биржевом рынке и получить реальный денежный доход, не рискуя собственными средствами.
Участники заключали сделки с 43 инструментами, включая акции, фьючерсные контракты, иностранные валюты и облигации федерального займа.
Общее количество участников составило 36435 человек. Более 3 тысяч инвесторов претендуют на получение денежного приза.
Суммарный оборот участников конкурса на фондовом, срочном и валютном рынках составил 108,8 млрд виртуальных рублей.
29 участников получили максимально возможный доход в 45 тысяч виртуальных рублей или более 50% к имеющимся на старте средствам на демо-счете.
Призовой фонд конкурса 8 млн рублей будет распределен между участниками, чей положительный доход по результатам конкурса превысил 3000 виртуальных рублей.
Руководитель проекта Валерий Скотников отметил: "Конкурс прошел очень успешно и стал эффективным инструментом для привлечения клиентов брокерскими компаниями. Мы ожидаем, что по итогам конкурса на рынках Московской биржи появятся 6-7 тысяч новых инвесторов, которые смогут посоревноваться с профессиональными трейдерами в ежегодном конкурсе "Лучший частный инвестор", который по традиции стартует в сентябре".
Конкурс проводился в период с 20 марта по 31 мая 2017 года.
С официозом закончили. Переходим к сухим цифрам и статистике конкурса.
Первое, что бросается в глаза – это неправдоподобное количество сделок. Из 29 участников показавших максимально допустимый результат (+50%) только двое совершали сделки: одну и две сделки, соответственно.
Скорей всего, данные по количеству сделок неверные.
Общее количество участников составило 36435 человек согласно пресс-релизу, хотя в выгруженных данных только 36222.
Общее количество активных участников – 11417 или 31,51%. Непонятно, почему так мало участников совершало сделок по сравнению с количеством зарегистрированных участников. Заставляли студентов силком регистрироваться? Уточню, что по условиям конкурса нужно быть старше 18 лет и не иметь открытого счета на бирже.
Итак, смотрим, общие результаты:
Результат отрицательный. Но здесь не анализы на инфекцию, поэтому радоваться отрицательному анализу не стоит. Больше всего убытков участники получили на фондовом рынке. Оно и понятно, рынок на период проведения конкурса падал, а шортить новички пока не умеют. (Ничего на бирже на учат). Зато на валютном рынке прибыль! Это понятно и без вопросов: Россия – страна валютных спекулянтов. Так что молодое и подрастающее поколение не отстает от своих старших товарищей.
Но в любом случае, итог этого конкурса, призванного приобрести «возможность приобрести опыт работы на биржевом рынке и получить реальный денежный доход, не рискуя собственными средствами» провальный. За 2,5 месяца почему-то не научились торговать на рынке.
Но не для Московской Биржи. Основная цель конкурса была привлечь новое «мясо» на рынок, которое потеряет деньги, но при этом биржа получит свои комиссии с этого: «…итоги ежегодного конкурса "Инвест Триал", целью которого является привлечение новых частных инвесторов на биржевые рынки»
Список будущих «жертв» конкурса, которые благодаря виртуальным прибылям получат денежное вознаграждение в размере 1000 руб. (!) указан в пункте 7.1. Правил:
7.1. Победителями Конкурса считаются все Участники Конкурса, получившие суммарный виртуальный доход более 3 000 (трех тысяч) рублей по операциям в игровой торговой системе на всех рынках Организатора Конкурса за период участия в Конкурсе, определенный в соответствии с п. 6.1. и п. 7.5. Положения и выполнившие условия Положения.
Для сравнения привел общее количество активных участников конкурса. Так что Валерий Скотников прав: "Конкурс прошел очень успешно и стал эффективным инструментом для привлечения клиентов брокерскими компаниями. Мы ожидаем, что по итогам конкурса на рынках Московской биржи появятся 6-7 тысяч новых инвесторов, которые смогут посоревноваться с профессиональными трейдерами в ежегодном конкурсе "Лучший частный инвестор", который по традиции стартует в сентябре".
Биржа раздала пряники в мае (по 1000 руб.), чтобы ободрать оставшихся «победителей» 6337 человек на реальном конкурсе в сентябре. О результатах реального конкурса читайте здесь.
Это просто отвратительно!
Московская Биржа действует в духе Форекс-контор, которые завлекают своими демо-счетами, а потом обдирают как липку клиентов.
И такими мерами – конкурсами по 2-3 месяца с огромным количеством сделок хотим растить долгосрочных инвесторов?
Ничего подобного! Вырастут спекулянты, которые будут сливать свои деньги миллионами.
Действия Биржи успешны для себя в краткосрочном плане: ведь количество инвесторов в нашей стране около 1%, и поэтому можно окучивать и обдирать еще долго: поле непаханое. Особенно молодежь со своими доходами и гаджетами на подходе. Торгуй ежеминутно на экране телефона!
А в долгосрочном плане: это полный провал. В стране культивируется образ спекулянтов, которые быстро могут заработать огромные суммы, не прилагая особых усилий. И эти люди даже и рядом не стояли с таким понятием как инвестирование, но будут потом транслировать свой опыт «инвестирования», а по сути – спекуляции все остальным, рассказывая, что это всё обман и развод.
Это всё очень печально, потому что основные институты, которые должны показывать, как нужно инвестировать, делают ровно наоборот.
Это видение Биржи: ободрать всех и побыстрому транслируется во всех связанных с ней новостях. Взять хотя бы последнюю:
Московская биржа призывает брокеров активнее привлекать клиентов-физлиц к участию в первичных размещениях.
На конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок 2017» управляющий директор по фондовому рынку на Московской бирже Анна Кузнецова призвала брокеров активнее предлагать этой категории инвесторов возможность участвовать в первичных размещениях.
«Бумаги должны продаваться для всех категорий инвесторов», – заявила Кузнецова во время круглого стола с профучастниками. После в кулуарах она пояснила журналисту FO: «Я считаю, что [в IPO] должны быть все категории инвесторов, чтобы потом в инструменте была сбалансированная ликвидность». При этом, по ее словам, брокеры живут с установкой «после IPO все падает, я продавать [эту идею клиентам] не буду». Однако это ошибочная позиция. «Если у вас в конечном счете в основном объеме торгов 40% дают нерезиденты, 40% – «физики», то обходить стороной эту категорию нельзя, что и показали последние годы», – заявила Кузнецова.
Никаких препятствий для участия физлица в IPO нет, для этого достаточно сообщить о своем желании брокеру. Однако желающих что-то покупать во время первичного размещения можно пересчитать по пальцам. У физлиц уже много лет IPO ассоциируются исключительно с очередной государственной аферой.
Афера – и это совершенно верное определение. Читайте мои посты про IPO на американском и российском рынках.
В общем и целом: ничего нового – вас хотят ободрать и обобрать, как липку. Но во всей этой истории есть позитив! Какой?
А то, что обладая знаниями
, можно зарабатывать на российском фондовом рынке. Всего 1 месяц занятий
позволит вам перевернуть ваше представление о рынке и начать потихоньку и грамотно инвестировать. А результаты не заставят себя ждать.
Инвестируйте грамотно, а конкурсы – это не для инвесторов, а спекулянтов.
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/142340.html
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