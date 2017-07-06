Bill McNabb, Vanguard Июнь 19, 2017
Перевод Wallet
«Покупай, что знаешь».
Это одна из поговорок инвестирования, и у нее есть интуитивно понятная притягательность. В конце концов, знакомое кажется менее рискованным. Неудивительно, что многие инвесторы в основном наполняют свои портфели акциями и облигациям своей страны. Это называется «домашним уклоном».
Американские инвесторы иногда думают, что могут получить всю необходимую им диверсификацию, владея акциями многонациональных компаний в США. И это может показаться лучшим из обоих миров: международная диверсификация, никогда не оставляющая дружественных границ дома.
Потенциальная ловушка заключается в том, что, как показывает исследование Vanguard, волатильность акций компании, как правило, сильно коррелирует с ее внутренним рынком, независимо от того, где эта компания ведет большую часть своего бизнеса.
Американцы не одиноки в создании портфелей с местными акицями. Vanguard обнаружил, что в ряде развитых стран - Австралии, Канаде, Японии и Соединенном Королевстве, а также США-инвесторы больше держат местные акции, нежели глобально диверсифицированный портфель, ориентированный на бенчмарк, составленный по капитализации.
Почему существует домашняя предвзятость
Инвестиционная группа компаний Vanguard определила ряд причин, по которым инвесторы могут не учитывать глобальную диверсификацию, в том числе опасения по поводу валютного риска и ожидания того, что их родная страна будет приносить сверхприбыль.
Один из факторов, который мы определили - предпочитать знакомое, кажется особенно актуальным. С такой большой глобальной неопределенностью в отношении геополитики, денежно-кредитной политики и экономических перспектив вполне понятно, почему инвесторы не хотят уйти слишком далеко от дома.
Но в своем отвращении к неизвестному инвесторы могут в конечном итоге увеличить, а не уменьшить свои риски. Это потому, что они приносят в жертву широкую глобальную диверсификацию - один из лучших способов, которые я знаю, чтобы помочь контролировать риск.
Во многих случаях рынки отдельных стран гораздо менее диверсифицированы, чем общий мировой рынок. Тогда глобальное инвестирование может быть ответом для инвесторов, которые хотят снизить риск концентрации. Это может включать чрезмерную концентрацию в конкретной стране, регионе или отрасли.
И хорошей новостью является то, что глобальное инвестирование стало проще, чем когда-либо, благодаря широкой доступности недорогих, диверсифицированных на мировом рынке фондов акций и облигаций. Возможно, в некотором смысле, иметь всего мира всего пару фондов.
Расширение возможностей
Ключом к преодолению «домашнего уклона» является пересмотр того, как мы смотрим на инвестиции вне наших стран. Возьмем, к примеру, автопроизводителей или фармацевтические компании. В обеих отраслях, расположенных по всему миру, есть хорошо известные фирмы. В течение следующих пяти лет никто не может точно знать, будет ли японская или американская или европейская компания производить популярный новый седан, который победит в конкуренции или разрабатает новые методы борьбы с болезнью. Так почему же они не владеют ими? Это также касается и облигаций, а не только акций.
Полная глобальная диверсификация также позволяет использовать возможности как в развитых, так и в развивающихся экономиках. Ставки на то, что какая-либо отдельная страна, не говоря уже о компании, будет следующей рыночной любимицей, может быть поручением для дурака.
Лучшим выбором может быть использование потенциала всех рынков. На моем личном инвестиционном счете у меня есть позиция на развивающихся рынках, которая дополняет мои акции компаний развитых рынков. Глобальная диверсификация может помочь контролировать риск, а также может расширить наш набор возможностей выбора среди акций и облигаций.
В конечном счете, я считаю, что лучший шанс для успеха инвестирования - предоставлять больше возможностей, а не меньше. Соберите весь стог сена, и вам никогда не придется беспокоиться о поиске иглы.
P. S. От себя добавлю, что, если нельзя сделать диверсификацию, имея глобальные корпорации США, то что говорить о российских компаниях?
Диверсификация нужна не только по разным отраслям и компаниям внутри страны, но по странам и инструментам.
Привожу данные по развитым странам: долю местных акций в портфеле (желтым) и доля рынка в мировой капитализации (коричневым).
Оригинал статьи http://wallet.livejournal.com/142867.html
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