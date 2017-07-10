Кулер крутится – лаве мутится

С каждым днем всё больше и больше убеждаюсь о том, что о теме криптовалют надо писать и говорить. Уровень эйфории (читайте идиотизма) достиг небывалых высот.



А всё почему?



Потому что нет мозгов! Люди не понимают, что такое бизнес. Да и откуда им знать? Если предпринимательство в России - это почти ругательное и уголовно наказуемое дело. Им могут успешно заниматься только дети чиновников, а остальные, если не сидеть на скамье подсудимых, то отдать свой бизнес силовикам. А на бизнес форумах уже в открытую предлагают уходить предпринимателям в тень, чтобы не попасть в прожектор силовиков и налоговой.

Нормальный инвестиционный климат в стране?



И тут подарок с небес для людей – деньги можно делать, не выходя из дома! Просто включил компьютер, и деньги льются рекой! Бизнес, акции? Отстой и прошлый век!

Компьютерная ферма: единички и нолики в компьютере сами делают деньги. ЦБ и ФРС должны нервно курить в сторонке со своими рублями и долларами. Будущее за криптовалютами, которые майнят сами граждане. Все будут богаты! Да, здравствует новая парадигма! Новая эра денег!



Не кажется ли вам, что это бред больного человека? Нет? Тогда – вы майнер, если да, то я рад, что есть люди со здравым умом.



Читайте нижеприведенную статью не как рекламу криптовалют, а то, каким образом разводят лохов. Удивляет меня только одно в этой статье, что человек, занимавший должности вице-президента в «Открытие Капитал» и в «ТКБ Капитал», а также некоторое время работал в ЦБ, ушел в сферу майнинга криптовалют. Это или полная некомпетентность человека и уровня этих структур, в которых он работал или попытка заработать на лохах?



Единственное оправдание Евгения Назарова, что он всё понимает о криптовалютах и просто разводит лохов – строит им фермы, то есть не сам влезает в этот бизнес майнинга, а предоставляет инфраструктуру для этого. Только при этом рекламирует эту деятельность и втягивает в неё других.



Еще мне нравится новое поколение будущих миллионеров «майнеры обычно живут с мамой, и если она включит утюг или чайник, то майнинг прекратится.» Бизнес майнера находится под угрозой!

Нет, не из-за санкций или конкурентов с силовиками, а утюга мамы или бабушки.

В общем, читаем и удивляемся.



Криптопредприниматели, или уход с фондового рынка и из ЦБ ради 200% годовых



Криптовалюта и ее майнинг уже некоторое время как перестали быть только уделом IT-одиночек, которые в квартире, проживая с мамой, или бабушкой, или женой, все электричество тратят на некую таинственную деятельность по зарабатыванию денег, которая представляет собой постоянно работающий компьютер – его называют фермой.



Развитие майнинга привлекло внимание предпринимателей, которые арендуют большие производственные или складские помещения, чтобы фермы не было необходимости держать в квартире, ругаясь из-за них с близкими.



Если в обычной квартире можно установить не более двух ферм, то в таких хранилищах речь идет о сотне и более. Предприниматели ищут льготные тарифы на электроэнергию – это очень важно, чтобы окупиться, поэтому присматриваются к Иркутску, где самое дешевое электричество. Нанимают своих электриков, сварщиков, специалистов по вентиляции, техподдержку, охранников и других специалистов.

Проблема с приобретением видеокарт предпринимателями решается тоже намного эффективнее, так как всегда можно заказать отдельную партию от 300, а лучше от 600 штук.

Представители этого бизнеса поведали о специфике своей работы на очередном «Blockchain MeetUP: Майнинг Show», организованном IBCG.



О доходности в 200% годовых на криптовалюте рассказал Евгений Назаров из Bitman Group. Он ранее был вице-президентом в «Открытие Капитал» и в «ТКБ Капитал», некоторое время работал в ЦБ.



«За последние 12 месяцев динамика фондового рынка ММВБ составила минус 1,5% годовых, недвижимость – 3% годовых, депозиты – до 10% годовых. Текущая экономика майнинга – 200% годовых, за прошедшие 12 месяцев – 160% годовых. Ферму вы можете купить за 200 тысяч рублей, и она вам будет приносить около 40 тысяч рублей в месяц. С классического рынка в ближайшее время деньги будут перетекать на рынок криптовалют. Самое важно событие, которое произойдет до конца этого года, это запуск ETF на криптовалюту, когда это произойдет криптовалюта резко подорожает. Нужно сформировать портфели и подготовиться к этому моменту», – говорит Назаров.



По его словам, майнинг для юрлиц – это единственный на данный момент легальный способ инвестиций в криптовалюту.



Сейчас Назаров специализируется на выстраивании криптоферм под ключ для крупных инвесторов. «Сумма обсуждается, но нам интересно от $200 тысяч. По сроку – это 3-4 недели», – объяснил он.



Проблема нехватки видеокарт в скором времени будет решена, так как компания Nvidia выпустит специальную партию для майнеров количеством 300 тысяч штук, рассказал основатель Get Crypto Артем Гуревич.



Он начал свое выступление с шутки: «Привет, меня зовут Артем, и я майню».

На всякий случай эксперт решил подчеркнуть, что майнинг криптовалюты – это не производство денег, а добыча, то есть подбор ключей и поиск новых блоков. «По сути, речь идет о транзакции, за которую майнер получает вознаграждение в криптовалюте, частью экосистемы которой он является», – объяснил он.



Гуревич подготовил помещение на 120 ферм и предложил майнерам этим воспользоваться, чтобы получить более впечатляющие результаты и не загромождать оборудованием собственную квартиру.



«Если у вас есть ферма, то можете ее поставить у нас. Для этого у нас есть хранилища в Москве», – заявил предприниматель.



«Мы арендуем несколько помещений в бизнес-центрах, где договорились о минимальной цене электричества в 5 рублей. Охлаждаем это помещение, что очень сложный процесс. Убираем, охраняем и так далее», – объяснил выступающий.



«Можно майнить и дома, но если вы живете с мамой или бабушкой, а майнеры обычно живут с мамой, и она включит утюг или чайник, то майнинг прекратится. В обычной квартире вы не сможете поставить больше двух ферм, так как электросеть рассчитана на мощность в 3-4 киловатт в час», – объяснил выступающий.



В качестве любимых криптовалют для майнинга он назвал Ethereum и Zcash.

По словам Гуревича, законодательное регулирование майнинга в России находится в серой зоне, но у налоговой нет вопросов.

«Если к нам обратились, чтобы собрать фермы, то мы подписываем договор, как и любая компьютерная фирма, что мы собираем железо. Если нас просят хранить чужое железо, мы подписываем договор, что храним чужое железо. Мы не совершаем ничего противозаконного»,– заявил спикер и добавил, что платит налоги со всех этих операций.



Затем выступал предприниматель из Казани Адель Сабирзянов, у которого более 100 ферм. Он упрекнул Гуревича за то, что тот опередил его с шуткой про анонимных алкоголиков, но у него в арсенале осталась веселая поговорка: кулер крутится – лаве мутится.



Сабирзянов рассказал, что 12 лет занимался бизнесом в офлайне, а потом заинтересовался темой майнинга. Первый опыт был не очень удачным, пришлось через 3,5 месяца продать оборудование и разбираться в теме более подробно.



«Это было 2,5 года назад – информации тогда было мало, поэтому сами пытались что-то собирать – сожгли оборудование на 1,5 млн рублей, но это нормально», – объясняет Сабирзянов.



В настоящее время у него работают 8 IT-специалистов, которые занимаются сборкой, настройкой, трейдингом, прошивкой, выбором монеты, биржи, пула. Бывшее производственное помещение для ферм он выкупил в собственность.



«Я больше занимаюсь майнингом, чем трейдингом и участием в ICO, так как в любой момент могу продать оборудование и уехать в теплые страны навсегда или сменить профиль, если крипта упадет, то есть использовать оборудование в других целях. Есть еще рендеринг, который не такой прибыльный – это обработка графических данных для кинематографа, компьютерных игр и так далее», – говорит Сабирзянов.



По его словам, после падения второй после биткоина по капитализации криптовалюты Ethereum (Эфир) «домашние» майнеры стали на Avito массово выставлять на продажу свои фермы по той цене, по которой их покупали.



«Прибыль у нас делится так: 70% забирает инвестор, и он вообще не напрягается. За всю работу мы забираем 30% – сюда же у нас входит гарантия на 2 года на оборудование, если оно сгорит», – объясняет предприниматель.

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Лучше бы эти майнеры учились, работали и инвестировали, а не сидели бы за компом и верили в сказки. Сказки когда-нибудь прекратятся, и останутся они у разбитого корыта с кредитами и никому не нужным оборудованием, резко дешевеющим на рынке.



Хотя в этом бизнесе это нормально «сожгли оборудование на 1,5 млн рублей, но это нормально».