Стоило только Джанет Йеллен объявить, что кризисов не будет, как один за одним стали появляться прогнозы один хуже другого. Причем не просто журналисты или телевизионные эксперты, а серьезные люди в ведущих банках мира.
Что за неожиданная оппозиция?
Начнем, с главного стратега Bank of America Майкла Харнетта , который сделал 2 заявления:
1) “центральные банки усугубили имущественное неравенство посредством инфляции на Уолл Стрит и дефляции на Мэйн Стрит”
2) “стало политически неприемлемо и дальше раздувать пузырь на Уолл Стрит; существует два способа излечить имущественное неравенство… вы можете сделать бедных богаче… или вы можете сделать богатых беднее…
Они не сумели повысить ожидания роста зарплат, инфляционные ожидания и “жизнерадостность” на Мэйн Стрит…поэтому Федрезерв/ЕЦБ ужесточают политику, чтобы сделать Уолл Стрит беднее.”
Мы не думаем, что сейчас акции находятся на своей “большой вершине”; жадность убить сложнее, чем страх; мы будем удивлены, если бычий рынок, начавшийся на отметке 666 по индексу S&P закончится до достижения индексом Nasdaq отметки 6666 … лето 2017 года = важная переломная точка в процессе снабжения рынков ликвидностью со стороны центральных банков… с нашей точки зрения, вероятно, осенью случится большое падение рынков.
Большая Вершина рынков, скорее всего, реализуется, когда Пик Ликвидности встретится с Пиком Прибылей. Мы думаем, что это не летняя, а осенняя история.
Обещают падение американских рынков осенью. Наверное, хорошо пройденные стресс тесты очень взволновали главного стратега Bofa.
У меня только один вопрос к нему: а сам банк готов к тому кризису он пророчит? Сможет ли банк без помощи ФРС пройти кризис без особых потерь?
Нет, у меня еще один вопрос к Харнетту: с чего вдруг он решил, что ФРС заботится о бедных и будет делать богатых беднее? Очередной кризис перераспределит богатство от богатых к супербогатым, и всё. А бедные, как были бедными, так и останутся ими.
Туже лебединую песню про кризис затянул и Рон Пол - американский политик, бывший член палаты представителей от Республиканской партии США.
"Я не удивлюсь, если наши рынки рухнут на 25%, а золото вырастет на 50% к октябрю", - отметил он.
"Я думаю, на рынке сейчас очень нестабильная ситуация и ФРС лучше быть очень осторожной. Поскольку они не знают, что делать, я не жду ничего хорошего от их действий. Сделано много ошибок, и коррекция может длиться бесконечно", - отметил Пол в интервью CNBC.
Стоит отметить, что Пол сделал аналогичный прогноз в бизнес-среде около года назад. С тех пор индекс S&P500 вырос более чем на 20%, а индекс Dow Jones Industrials прибавил 24%.
"Люди убеждены, что сейчас все замечательно и акции будут расти всегда. Я на это не покупаюсь. Старые правила всегда существуют, сделано слишком много долгов. Должна наступить коррекция", - заявил он.
Это были банкир и политик, а главы Центральных банков США, а потом и ЕС пышут оптимизмом, кроме финансового регулятора Франции.
В своем обзоре рисков и трендов за 2017 год Autorité des Marchés Financiers заявило, что мировые финансовые рынки, включая рынки акций и долга, достигли высот, которые не отражают ни темпы экономического роста, ни уровень геополитической неопределенности, также есть риск брутального снижения цен на активы в связи с повышением ставки ФРС США, так как разница в ставках будет ухудшать положение европейских компаниях и ослаблять их. Этот риск стоит острее, чем его предсказывают.
"Для ряда развивающихся стран стоимость обслуживания долгового бремени может стать неподъемной в случае значительного повышения долгосрочных ставок или обесценения национальной валюты", - говорится в докладе.
Посмотрите на рост долговой зависимости стран от доллара по сравнению с прошлым кризисом 2007 года:
Эта зависимость только усилилась кроме Индии.
В общем, в агентстве описали всё то, что я до этого долго и много раз описывал: раздали долларовые долги почти бесплатно, а теперь потребуют их обратно, но задорого. А цены на ресурсы в долларах будут падать, и соответственно доходы компаний тоже. Что это значит? А то, что доходов в долларах не будет хватать не погашение долгов в долларах.
Чтобы как-то компенсировать отставание в ставках другие ЦБ мира тоже будут повышать ставки вслед за ФРС (ЕЦБ уже объявил об этом). А это значит, что долги в любых валютах мира подорожают при падающих доходах.
Последствия можете дорисовать сами.
Для читателей сайтов и блогов на экономические темы подобные прогнозы стали каждодневной обыденностью, и на них уже не обращают внимание, так как всем надоели.
Поэтому у них есть два варианта, как у блондинки в анекдоте, которую спросили: «Какова вероятность встретить динозавра на улице?» Ответ был «50/50. Либо встречу, либо нет».
Так и у вас: несмотря на то, что практически по всем показателям фондовые рынки и экономики крупнейших стран мира: США, Китая, а также других развитых, катятся к чертям, есть 2 варианта: верить или нет. Если не верите, продолжайте безмятежно жить – вы счастливые люди.
Если верите, то предпримите действия по своей финансовой безопасности, а лучше еще и заработайте на кризисе.
Но есть еще одна категория людей, коих большинство: это те, кто не интересуются экономическими новостями. Они, в отличие от вас, даже не слышали и не знают о возможном кризисе.
Как сказал один мой знакомый ”Кризис? Какой кризис? Не знаю. Все, будет OK!”
Поэтому потом не говорите, что вас не предупреждали.
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/143850.html
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