Лохотрон по имени FOREX

Я знал, что всё так хорошо с лохотроном в нашей стране, но не настолько. Недавняя новость заставила меня буквально застыть в ужасе для осмысления всей ситуации.
О том, что в России лохотронов и мошенников много, не надо никому доказывать. Но вот нашел подтверждение в цифрах о самом большом из них. Как вы догадались – это рынок FOREX.
О том, что это такое писал много раз. Но защитников этой кормушки (читайте форекс-брокеров) и «успешных трейдеров» еще много.
Итак, читаем эту жесть:
Оборот российского форекса втрое превысил размер российской экономики
Около 460 тысяч граждан России пользуются услугами форекс-дилеров, при этом их совокупный среднемесячный оборот в 2015 году составил около 330 млрд долларов или 22 триллиона 440 млрд рублей по текущему курсу, говорится в исследовании «Рейтинг FOREX-дилеров в России 2015», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
В годовом выражении оборот российского форекса достигает 269 трлн 280 млрд рублей, что в 3,3 раза превышает размер российской экономики, составивший, согласно данным Росстата, 80 трлн 412 млрд рублей.
В целом россияне отнесли в форекс компании около 500 млн долларов, или 34 млрд рублей. Средний размер счета составляет около тысячи долларов.
Столь внушительный оборот дилеров при относительно небольшом размере привлеченных средств объясняется ключевой для форекс-услуг практикой предоставления клиентам кредитных плеч.
«В некоторых случаях величина плеча может достигать уровней 1 к 1000, то есть на каждый один рубль собственных средств дилер предоставляет клиенту 1000 рублей кредита, на которые и открываются позиции», - объясняют эксперты «Интерфакс-ЦЭА».
Наибольшее кредитное плечо, согласно тарифным планам, получают трейдеры с минимумом средств на счету - в большинстве случаев новички, что противоречит практике, например, рынка акций: там большие плечи получают квалифицированные инвесторы, с большим опытом и крупными депозитами.
Форекс-компании применять такую практику не желают. «Дилеры лишатся большей части существующей клиентуры, а также иссякнет приток новых инвесторов, которые, как правило, приходят к идее заняться валютными спекуляциями с минимальным багажом знаний и с небольшой суммой инвестиций, чтобы «попробовать». При этом предоставлять большое кредитное плечо крупным инвесторам дилеры не заинтересованы, так как это чревато большими рисками для самого дилера. Именно поэтому сообщество FOREX-дилеров на прямое предложение Банка России ввести понятие квалифицированного инвестора единодушно ответило отказом, понимая, что это существенно ограничит потенциал роста их бизнеса», - объясняют эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Клиенты форекса не осознают весь масштаб принимаемых рисков, говорится в исследовании. Так, большинство трейдеров парадоксальным образом никогда не задумываются о том, в какой банк уходят их деньги.
«В большинстве случаев банки, в которых дилеры открывают счета, это небольшие банки в иностранных юрисдикциях (зачастую оффшорных), которые слабо регулируются и лишены каких-либо кредитных рейтингов», - говорится в исследовании.
В большинстве офшорных юрисдикций в банковском регулировании отсутствуют нормы, согласно которым средства трейдеров должны быть отделены от средств самого дилера. Фактически клиентские средства приплюсовываются к деньгам форекс-компании, и в случае финансовых проблем убытки дилера покрываются за счет средств клиента, а банкротство дилера автоматически влечет банкротство всех его клиентов.
«Одним из краеугольных камней развития рынка частных инвестиций в России является проблема низкой финансовой грамотности населения. Причем проблема заключается не в теоретической невозможности точно оценить риск (это делается довольно легко), а в банальном неумении трейдеров это делать», - констатируют в «Интерфакс-ЦЭА».
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/oborot-rossiyskogo-foreksa-vtroe-prevysil-razmer-rossiyskoy-ekonomiki-1001116077
Привел статью почти целиком потому что каждое предложение на вес золота.
Начнем разбор полётов по каждому абзацу:
«Около 460 тысяч граждан России пользуются услугами форекс-дилеров». Это п…ц.
Других слов нет, потому такое количество жертв просто запредельно. И сейчас объясню почему.
По данным НАУФОР количество пайщиков (владельцев ПИФов) у нас в стране около 400 тысяч человек или меньше, чем количество граждан, отсылающих деньги в оффшор, надеясь что-то получить или просто лохов в стране.
Количество физических лиц, имеющих счет на Московской Бирже (не обязательно инвесторов, а по большей части спекулянтов, но тем не менее) составляет чуть больше 1 млн. человек.
Но эти цифры: количество форексников + количество пайщиков и владельцев счетов нельзя сравнивать по одной простой причине: по данным первого зампред ЦБ Сергей Швецов: «средняя жизнь такого счета(FOREX) составляет 9 месяцев».
Таким образом, количество 460 тысяч практически ежегодно обновляется, и приходят новые лохи.
Далее: «В годовом выражении оборот российского форекса достигает 269 трлн 280 млрд рублей, что в 3,3 раза превышает размер российской экономики, составивший, согласно данным Росстата, 80 трлн 412 млрд рублей. В целом россияне отнесли в форекс компании около 500 млн долларов, или 34 млрд рублей. Средний размер счета составляет около тысячи долларов.»
Для сравнения приведу оборот фондового рынка России с 2010 года.
В 2015-2016 год он почти не изменился и составил около 9,1 трлн. руб. или почти в 30 (!) раз меньше. Если убрать «плечи» 100:1, то получим почти 30% от фондового рынка в реальном выражении. То есть треть рынка теряется в казино под названием FOREX вместо присутствия этих денег на фондовом рынке.
Если бы каждый год поступало бы столько денег на российский рынок, то котировки наших компаний уже были бы на уровне американских. И не было этих мемов и сравнений Apple или Google со всем российским рынком по капитализации.
Дальше комментировать особо нечего: ничего, не понимающим и не знающим клиентам, дают огромные кредиты 1:1000, чтобы те сливали счета с молниеносной скоростью. И для подстраховки – все форекс-дилеры находятся в оффшорных юрисдикциях, чтобы не отвечать по своим обязательствам (или попросту воровать деньги).
Вы думаете, что деятельность в стиле «найди своего лоха» действует только в России? Ошибаетесь.
Даже в США, где действуют самые жесткие законы на финансовом рынке, работают такие лохотронщики:
Комиссия по ценным бумагам и биржам CША запретила работу крупнейшего в стране брокера рынка форекс - FXCM.
Компания, как выяснил регулятор, не только предоставляла доступ к торгам валютными парами, но также была вовлечена в игру против собственных клиентов.
Материнская компания брокера - FXCM Holdings LLC - для урегулирования обвинений согласилась выплатить штраф в размере 7 млн долларов, отозвать свою регистрацию в США и никогда не подавать заявку на повторное получение лицензии.
По данным американского регулятора, FXCM была аффилирована c одним из маркет-мейкеров рынка форекс, который осуществлял максимальный объем сделок клиентов компании.
Таким образом, FXCM занимала позиции на рынке, противоположные позициям клиентов, фактически играя против них. Компания скрывала тот факт, что владельцем маркет-мейкера, транслировавшего котировки, является ее сотрудник, занимавший должность управляющего директора, и умышленно сообщала ложные сведения Национальной фьючерсной ассоциации США (National Futures Association), чтобы получить регистрацию.
Одновременно FXCM вводила в заблуждение потребителей, заявляя, что сама не занимает позиций на рынке и не имеет конфликта интересов со своими клиентами.
FXCM - крупнейший forex-брокер в США с долей рынка 34% и третий по объему торгов в мире.
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/odin-iz-krupneyshikh-foreks-brokerov-mira-lishilsya-licenzii-za-igru-protiv-klientov-1001727627
Стоит заметить, что SEC зачистила рынок FOREX-брокеров и там уже почти невозможно работать гражданам на этом рынке. Вот так треть рынка закрыли одним махом.
А что российский ЦБ? А он объявил "крестовый поход" против форекса
Банк России намерен ограничить развитие в РФ форекс-компаний, деятельность которых мало чем отличается от казино. Об этом в четверг заявил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов в прямом эфире на странице центробанка Facebook.
По словам Швецова, спекуляции на иностранных валютах являются "одним самых сложных видов инвестирования", где неподготовленному инвестору практически невозможно заработать.
"Банк России не в восторге от этого бизнеса. Он удовлетворяет потребность человека в игре на бирже, эта потребность очень схожа с той потребностью, ради которой люди идут в казино. К сожалению, агрессивная реклама и не очень высокая финансовая грамотность, в том числе, привлекает на этот рынок и людей, которые искренне верят, что там можно заработать", - сказал он.
ЦБ, по словам Швецова, не против того, чтобы люди получали адреналин, занимаясь валютными спекуляциями, но совершенно против того, чтобы люди теряли свои деньги, не понимая, что играют в финансовое казино. «Мы будем достаточно жестко продолжать и лицензировать, и надзирать за этим финансовым рынком, ограничивая его рост в РФ», - сказал он.
А толку от этих обещаний?
Форекс-дилеры лицензируются ЦБ с 2015 года. В настоящее время лицензию получили только 8 дилеров!
Откройте любой рейтинг или отчет по рынку Форекс: действующих контор более 30 (!). и более того, даже те, что с лицензией, предлагают работать через свои оффшорные компании, чтобы с них не было спроса.
Почему ЦБ лицензирует эти конторы по разведению и кроликов и не может закрыть те, что без лицензии? Таким образом, ЦБ показывает, что можно работать в черную и ничего за это не будет. Пока все эти конторы не закроются в России, грош цена любым высказываниям лиц из ЦБ.
У меня только один вопрос: зачем закрыли казино в стране?
Сделали специальные игровые зоны в стране, в которые никто не ездит, но зато расплодились подпольные и интернет казино.
Откройте казино обратно! Пусть народ идет туда и сливает деньги. Зато все прекрасно буду знать, куда они идут. А то людей завлекают торговлей и «инвестированием» на рынок FOREX, а потом эти игроки пишут, что торговля и «инвестирование» (замечу, что это не одно и тоже)- это развод. Торговля – это 95-97% вариант потерять деньги, FOREX – 100%, а инвестирование – это увеличение своего капитала.
Это абсолютно разные вещи, которые многие путают с ущербом для своего кошелька.
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/143924.html
Комментарии 9
Иногда их ловят....
Что за бред, какие 270 триллионов
Это же ОБОРОТ - автор видимо его значение не понимает, + кредитные плечи видимо не учитываются.
Что за бред, какие 270 триллионов
Это же ОБОРОТ - автор видимо его значение не понимает, + кредитные плечи видимо не учитываются.
Читайте внимательно "Если убрать «плечи» 100:1, то получим почти 30% от фондового рынка в реальном выражении."
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=325836&MID=5686537
Иногда их ловят....
Это те, кто не делится с чиновниками и силовиками. Глупые одиночки.
Если не считать фразы выше, я в общем и целом полностью согласен с автором (цифры не перепроверял). Но хочу сделать несколько оговорок. Игра брокера-дилера "против" небольшого трейдера может принимать две основные формы:
• выступая в роли маркет-мейкера, котировать инструмент/валютную пару исходя из осведомленности о запасе маржи/плеча, расставленных стоп-лоссах своих клиентов
• систематически являться другой стороной сделок клиента
Первая ситуация является этически абсолютно недопустимой и характерна для очень децентрализованных (как рынок Forex) и сравнительно низко ликвидных (например, публичный рынок обычных (ванильных) опционов, когда дилер-брокер является одним из крупнейших маркет-мейкером по конкретному инструменту). На высоколиквидном рынке акций во многих юрисдикциях эта проблема решается жестким регулированием правил котирования (например, NBBO в США).
Вторая ситуация с моей точки зрения является допустимой, особенно если клиент проинформирован о такой возможности. Более того, ситуация, когда брокер-дилер систематически является другой стороной в сделках ритейл-трейдера, наиболее распространена не только в Forex, но и на фондовом рынке в Европе. Это обеспечивается контрактами CFD (в США для ритейл-инвесторов уже запрещены). Этот же контракт позволяет обходить ограничения по плечу на фондовом рынке. По сути это контракт (имеющий дату истечения) между дилером и трейдером, стоимость которого определяется ценой публичного инструмента. Хеджировать или не хеджировать такой контракт собственно инструментом дилер решает сам.
Прибыльность такого бизнеса брокер-дилера обусловлена тем интересным наблюдением, что большинство неопытных в торговле ритейл-трейдеров, наблюдая за графиком цены (и объема) и получая публичные новости о компаниях и/или макроэкономических событиях, исходя из своих человеческих инстинктов и несовершенного разумения склонны принимать решения, имеющие отрицательное матожидание. Иными словами, если бы средне-статистический ритейл-трейдер принимал торговые решения, не имея никакого доступа к какой-либо информации об инструменте/валютной паре (просто генерируя случайные цифры 0 или 1 для открытия/времени закрытия длинных/коротких позиций), то он имел бы лучшие шансы на успех. Поэтому нет ничего предосудительного в том, что кто-то хочет занять противоположную сторону сделок, которые имеют отрицательное матожидание. В случае стандартного неопытного ритейл-трейдера наилучшей стратегией было бы найти партнера, которому бы он(а) сообщал(а) свои торговые решения (но не открывая сделки), а партнер совершал бы абсолютно противоположные этим решениям сделки. Однако такая схема лишена диверсификации (и имеет иные технические недостатки).
Что здесь неэтично, так это реклама брокерских услуг, которая обещает "to get rich quick" и не предупреждает о том, что шансы на провал по данным статистики превышают шансы на успех (некоторые предупреждают, но людей это не останавливает ).
Как мне кажется, важно также обратить внимание на то, что пожинают плоды отрицательного матожидания не только брокеры-дилеры, которые без хеджа занимают другую сторону сделок клиентов, но и многие другие профессиональные/институциональные участники рынка. Т.е. эти сгорающие депозиты уходят отнюдь не только к брокерам-дилерам.
Ещё хочу сказать, что, хотя гуманитарная ситуация выглядит ужасающей, она не уникальна для Forex-индустрии. Я полагаю она абсолютно (подчеркиваю абсолютно) ничем не отличается в других секторах, как раньше говорили, народного хозяйства Когда миллионы людей ежегодно обращаются в автосервис (для ТО или внепланового ремонта) и им мастер с конфликтом интересов говорит, что что-то сломано и надо срочно заменить, а-то Вы убьете машину, или когда Вы относите свой смартфон на ремонт и Вам профессионально советуют сделать глубокую чистку за 2000 руб., или когда стоматолог "лечит" здоровый зуб, сказав, что там кариес, или делает чистку от камней, которых почти нет, говоря, что это якобы поможет сохранить Ваши зубы подольше, или когда Вашему родственнику делают коронарографию и потом предлагают установить коронарный стент за несколько тысяч долларов в сосуд, который не сужен достаточно (согласно международным критериям для установки стентов), и не сообщают, что это никак не повлияет на продолжительность жизни, или когда Вы поехали в Геленджик и на пляже Вам предлагают пройти глубокую чистку печени и кишечника от шлаков, или весь многомиллиардный рынок гомеопатии. Возьмите абсолютно любую индустрию. Это миллиарды долларов, теряемых людьми ежегодно. Рынок услуг Forex-брокеров — это цветочки (гомеопатию продают не молодым энергичным азартным мужчинам, а одиноким бабушкам-пенсионеркам, у которых пенсия порядка 10–12 тысяч рублей минус ЖКХ, и у которых есть потребность в реальных лекарствах).
А теперь по делу.
Выше писали, что не учли кредитное плечо и неверно трактуют понятие оборот.
Далее, в каком банке хранятся деньги? Да какая разница в каком банке деньги, если деньги я снимаю без проблем. Какая разница где хранит мои средства QIWI-кошелёк, ЯндексДеньги, WebMoney, PayPall, какая разница в каком хранилище содержит мои деньги Сбербанк? Никакой разницы, главное чтобы я снимать мог без проблем. В конце концов, откройте торговый счёт в банке РФ и будете знать где лежат Ваши деньгию
ЦБ лицензируют эту деятельность, но, как говорит автор - FOREX лохотрон, так что же, ЦБ лицензирует мошенников? Не понятно. Или есть какой-то хороший Форекс? Но в статье о нём не говорят? Или автор не знает что такое FOREX?
FOREX - FOReign EXchange — «зарубежный обмен». Т.е. Обмен валют - это "лохотрон". Интересное дело, доллары значит вне закона нужно объявить и банкам запретить менять валюту.
Также, выходит, что автор обвиняет крупные банки РФ в том что они "лохотронщики", ведь они тоже предоставляют выход на валютный рынок.
Ну и самое главное.
В чем обман то? Где людей дурят и как? Какие-то упоминания непонятных исследований, непонятные ссылки.
Механизм обмана объясните.
Иначе как то так получается: увидел кто-то в интернете объявление о дешёвом кредите, кликнул по ссылке, вышло что ему не подойдёт, т.к. он не пенсионер, но зато увидел хороший вариант получить кредит под бизнес, взял 3млн р., через 2 месяца прогорел бизнес, а потом говорит этот человек, что банк негодяй и кредиты - лохотрон.
Видимо инструкции нужно писать подобно "в микроволновке животных не сушить", "одежду не есть", "машинное масло не использовать при сексе" "газовый балон в костёр не бросать"
Как говорится "Дай дураку изделие стеклянное...."