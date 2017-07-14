«Думай, что говоришь» или «Следи за своими словами», чувствую, что с этими высказываниями согласятся многие.
Это даже не высказывания, а прописные истины, которые многие узнают с ущербом для себя. Но это очевидно не для всех.
Казалось бы, чем выше статус человека, тем острее он должен следовать этому простому правилу, так как за твоими словами следят все. Но глава самого могущественного учреждения самого могущественного государства в мире так не считает.
Напомню, что Джанет Йеллен 27 июня на лекции в Британской академии с лордом Николас Штерном заявила следующее: «... я действительно считаю, что мы теперь находимся в гораздо большей безопасности, и я надеюсь, что во всяком случае на протяжении нашей жизни такого больше не случится.»
Может быть, Джанет Йеллен надеялась, что ее разговор с лордом никто не примет всерьез. Это же просто беседа в академии, а не заседание ФРС. А может быть, растущий фондовый рынок так вскружил голову главе ФРС, что она уверовала в свое всемогущество и способность решать любые экономические проблемы.
Дело в том, что все предыдущие главы ФРС переживали кризис Пол Вокер в 80-е годы прошлого столетия, Алан Гринспе – бум доткомов в начале 2000х, Бен Бернанке – ипотечный кризис в 2008-2009 гг., а у Джанет еще кризисов не было!
Вот как выглядел фондовый рынок США на примере индекса S&P500 с 2014 года. Только рост!
Но несмотря веру Джанет Йеллен в свои силы, президент Трамп усомнился в её здоровье и сразу стал искать ей замену: «В качестве наиболее вероятного преемника Йеллен, которого готов выдвинуть Трамп, издание называет главу правительственного Национального экономического совета Гэри Кона, который ранее возглавлял Goldman Sachs.»
А Сенат США пошел ещё дальше и на слушаниях в эту среду прямо попросил прокомментировать ее слова, сказанные в Британской академии по поводу кризиса. Йеллен ответила:
"Когда я сделала этот комментарий, я должна была заявить о том, что я полагаю, что мы проделали большую работу с момента финансового кризиса в укреплении финансовой системы и сделали ее более устойчивой. Я думаю, мы никогда не сможем быть уверены в том, что не произойдет новый финансовый кризис.».
Таким образом, еще две недели назад она уверяла, что кризисов не будет, а теперь, когда Сенат США задал вопрос: вероятность резко появилась. Сенату уже не соврешь… Уверенность улетучивается быстро даже у самых влиятельных людей мира.
Эти слова Джанет можно было пропустить мимо ушей, если бы сами сенаторы не были бы обеспокоены положением экономики в стране. Ведь зачем спрашивать, если все хорошо и очевидно всем? Но это оптимизм пока еще главы ФРС разделяют не все.
А вы разделяете такой оптимизм?
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/144484.html
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