Разговоры о восстановлении банковской системы на фоне происходящего в банках «Югра» (ТОП-30) и «Открытие» (ТОП-10) похожи на заверения чиновников о пользе импортозамещения и санкций. Они, конечно, «полезны», но Россия готова отдать самые большие нефтяные месторождения американским компаниям, лишь бы их снять. Но пока не помогло…
Но речь не об этом, а о банковской отрасли.
В прошлом году разбирал состояние банковской отрасли детально и показал, что по активам Сбербанк – это 30% от всей отрасли, а по прибыли около 86%. Это получается из-за того, что Сбербанк получает прибыль, а остальная банковская отрасль - лишь жалкие крохи по сравнению с банком №1.
Учитывая эту тревожную ситуацию, я постоянно поглядываю за ситуацией в банковской отрасли по отчетам ЦБ.
Давайте посмотрим, что изменилось в этом году?
Обзор банковской отрасли за апрель показывает прибыль банковской отрасли в размере 212,1 млрд. рублей за первый квартал 2017 года.
Как мы уже знаем, анализ банковской отрасли просто элементарен и его может делать первоклассник: нужно знать прибыль всей отрасли и Сбербанка. И всё! 2 цифры, не больше.
Смотрим финансовую отчетность Сбербанка за I квартал 2017 года:
Прибыль 166,6 млрд. рублей или 78,54% прибыли всей банковской отрасли. Уже получше, Сбербанк зарабатывает меньше, чем вся остальная отрасль. Это не 86%, как в прошлом году, но не сильно и лучше.
Но стоит ли этим гордиться, как Набиуллина, когда 167 банков (27,33%) из 611 на март 2017 года были убыточными?
Но, тем не менее, Набиуллина рапортует о восстановлении банковской отрасли:
Российские банки в первом полугодии 2017 года получили прибыль в размере 770 млрд рублей по сравнению с 360 млрд рублей за аналогичный период 2016 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.
"Прибыль банковского сектора за шесть месяцев достигла 770 млрд рублей, это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это источник роста капитала для банковской системы", - сказала Набиуллина.
Она отметила, что в июне продолжился рост и в активах, и в кредитах экономике. "Заметно выросли кредиты физическим лицам, опережающими темпами растет ипотека. Вклады населения также показали прирост. Характерно, что доля вкладов населения в пассивах банка превысила долю корпоративного фондирования", - сказала председатель ЦБ.
"Эти тенденции показывают, что банковская система восстанавливается, уже наращивает кредитование и будет расширять его в дальнейшем", - добавила глава ЦБ.
Отчетности Сбербанка за 1 полугодие по МСФО за 2017 год пока нет, но что-то мне подсказывает что разница с первым кварталом в % Сбербанка по прибыли в отрасли будет не сильно заметная.
Сбербанк, по-прежнему, почти вся банковская отрасль страны. Может поэтому ЦБ является его главным акционером (51%) и расчищает поляну для него за счет других банков?
Как это касается кошельков обычных граждан?
Очень просто. Если вы не в Сбербанке, то у вас возможны проблемы (с депозитами) и одна надежда на АСВ, которое опять вынуждено будет брать кредит у того же ЦБ на выдачу депозитов банка «Югра». Когда эта расчистка закончится?
Не скоро. Несмотря на «восстановление» банковской отрасли на 01.05.17 ровно 177 банков (29,6%) из 597 находятся в убытках. И они потенциальные жертвы идущей зачистки.
Вопрос один: когда закончится терпение у ЦБ выдавать кредиты АСВ для покрытия убытков и депозитов падающих банков?
Так что вкладчики других банков надейтесь на АСВ. Авось повезет вам.
Маленькие проценты по депозитам Сбербанка не устраивают вас? Тогда русская банковская рулетка ждет вас!
Есть еще один вариант – инвестирование
, но он не подходит любителям гарантированной прибыли.
Так что выбор по-прежнему простой: хочешь в колхоз (Сбербанк), а хочешь к стенке (другие). Выбирайте сами.
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/144864.html
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