Источник CFA Institute 15 октября 2015 года
Перевод WALLET
Чтобы сохранять спокойствие и сохранять уверенность в своем финансовом плане во время бурных рыночных условий, инвесторы должны использовать проверенные инвестиционные стратегии и привычки.
Когда я беседую с инвесторами о проблемах, с которыми они столкнулись на пути выхода на пенсию, удивительно, как многие, совершают одни и те же ошибки. По мере того как вы продолжаете совершенствовать свой инвестиционный подход с течением времени, я умоляю вас осознать, как избежать некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые затрагивают инвесторов, выходящих на пенсию.
Вот пять инвестиционных ошибок, которые инвесторы имеют тенденцию совершать, особенно в периоды повышенной волатильности рынка и нестабильности. Если какую-либо из этих ошибок обнаружите в вашей собственной инвестиционной книге, возможно, пришло время обратиться к финансовому консультанту.
• Фокусироваться на ложных представлениях:
вы - редкое человеческое существо, если в течение последней недели августа вы не нервничали, когда нормой было колебания в 1000-базисных пунктах на рынке (прим. август 2015 года). Одно дело быть обеспокоенным и обратиться к финансовому консультанту во время рыночных корректировок, но совсем другое - отреагировать слишком быстро и внести радикальные изменения в свой долгосрочный пенсионный портфель. Если вы являетесь долгосрочным инвестором, спекуляция на краткосрочных колебаниях, особенно в ответ на краткосрочные рыночные корректировки, может стать рецептом катастрофы, поскольку это может сподвигнуть вас во второй раз догадываться о вашей стратегии (прим. спекуляции) и мотивировать на краткосрочные корректировки портфеля. Вместо этого, вздохните и переориентируйте свои усилия на достижение ваших долгосрочных целей выхода на пенсию.
• Попытка найти время на рынке:
знали ли вы, что инвестор, который пропустил на рынке 10 крупнейших торговых дней для индекса S&P 500 с 1993 по 2013 год, достиг бы 5,4% годового дохода вместо 9,2% -ного дохода, при этом оставаясь в рынке на всем остальном 20-летнем периоде? Многие люди, которые продают во время рыночных спадов, просто монетизируют свои потери бумаги и часто пропускают возможности покупки и улучшения инвестиционных показателей по мере восстановления рынка. Важно инвестировать в рынок (быть в рынке) в те лучшие торговые дни, которые обычно следуют за рыночными коррекциями. Хотя рыночный тайминг возможен, но это очень, очень, очень сложно. Для людей, которые плохо подготовлены, попытка угадать время входа может привести к печальным последствиям.
• Реагирование на СМИ:
если вы читаете этот форум и другую личную финансовую журналистику, я благодарю вас. Тем не менее, 24-часовые новостные каналы, которые сенсабилизируют (примеч. пышут сенсациями) или преувеличивают рыночные изменения или пытаются заработать деньги, показывая «торгуемую» информацию, не должны быть вашим путеводным светом и никогда не должны заменять ваши собственные исследования и анализ. Помните, что к тому времени, когда ключевая информация, обсуждаемая в новостях, стала общедоступной, она уже включена в рыночные цены.
• Торговать слишком много и слишком часто:
терпение - это добродетель, когда дело доходит до инвестиций, так как часто требуется время, чтобы извлечь максимальную выгоду из распределения активов и инвестиционной стратегии. Дальнейшая модификация состава вашего портфеля может не только снизить ваши доходы из-за более высоких комиссионных сборов, но также может привести к непредвиденным рискам.
• Слишком много, слишком мало или неправильный риск.
Инвестирование предполагает принятие определенного уровня риска в обмен на потенциальную награду. Слишком большой риск может привести к значительным колебаниям инвестиционных показателей, которые могут быть за пределами вашей зоны комфорта. Слишком мало риска может привести к слишком низким доходам для достижения ваших финансовых целей. Риск вашего портфеля не обязательно изменять, и нет причин для его снижения из-за повышенной волатильности на рынке. Удостоверьтесь, что вы знаете свою финансовую и эмоциональную способность принимать риски, и что вы признаете и принимаете инвестиционные риски, на которые вы идете.
Оригинал статьи http://wallet.livejournal.com/145574.html
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