Какова цена финансовой неграмотности?

Сегодня поговорим об очень важном аспекте, который губит многих, но мало кто на него обращает внимание. Особенно среди успешных людей. Успех и слава пьянит голову, и люди, достигшие высот в своем деле, думают, что с легкостью могут достигнуть успеха без особых усилий в другой сфере. А финансы и бизнес так вообще проще простого!



Друг посоветовал, почитал в интернете, нашел какого-то - агента/финансового советника и всё! Можно делать реальный бизнес. Эти истории обманутых звезд появляются почти каждый год. Читал много раз про петербургских футболистов (и здесь ничего не могут) и звезд эстрады, пострадавших от провалившихся бизнес проектов.



Кстати говоря, постоянно встречаю в литературе, что подобной «звездной болезни» подвержены представители профессии именно медицинской отрасли. Как объясняется, медицина – очень сложный предмет, и если врачи осилили его, то «какое-то» инвестирование они точно самостоятельно изучат. Это косвенно подтверждает отрывок из книги «Голая экономика».



Но последняя новость о мегапровале будет о звезде мировой величины – теннисисте Борисе Беккере.



Борис Франц Беккер немецкий теннисист, бывшая ракетка №1 в мире, шестикратный победитель турнира Большого шлема, трехкратный победитель Уимблдона. А в 1985 году стал самым юным победителем (17 лет) в его истории.



После завершения своей карьеры в большом спорте харизматичный Беккер решил преумножить свое состояние. Ведь нужно же инвестировать заработанные деньги, чтобы на пенсии не остаться без гроша в кармане. На пике славы его состояние оценивалось в более 100 млн.евро. Но его любовные похождения и разводы изрядно потрепали заработанный капитал. Развод обошелся в 25 миллионов евро. Также обвинения в неуплате налогов в Германии еще 2,5 млн.евро. И так далее. И что Вы думаете, решил сделать легенда тенниса?



Правильно, Беккер решил удариться в бизнес!

Возможно, вы спростите, каковы результаты нового бизнесмена?



Забегая вперед, скажу – очень печальные. Все его провальные инвестиции описывать не буду, но вот последний гвоздь к крышку финансового гроба он забил, вложившись в нефтяную отрасль в Нигерии в размере более чем $10 млн. Об этом сообщает немецкая пресса.



Множественные инвестиции 49-летнего Беккера кончились банкротством согласно решению Лондонского суда. Ему приходится отдавать за долги свой дом стоимостью 6 миллионов евро в Уимблдоне, закладывая свою виллу в Майорке.



К чему эта вся история?



А к тому, что не нужно прыгать с головой в омут, который не знаешь. Хотя финансы кажутся таким простым занятием. Простой диверсифицированный портфель, составленный с помощью хороших управляющих (благо в Европе их полно) мог бы обеспечить безбедную старость не только самому Борису, но и всем его поколениям.



Но нет, решил сам взять управление в свои руки. А теперь в 49-лет придется опять начинать всё сначала…



Не делайте подобных ошибок, учитесь на чужих, а не своих ошибках. По крайней мере, если ошибайтесь, то делайте это молодым, а не когда нужно выходить на пенсию.



Вариантов начать всё сначала может и не быть, а смотреть на разбитое корыто - удовольствие, которое мало кто хочет видеть.



А в заключение приведу гениальную фразу адвоката Бориса Беккера мр. Джон Бриггса «Он не такой грамотный человек, когда речь идет о личных финансах».



Здесь нечего добавить…