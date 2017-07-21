«Не в деньгах счастье» таким крылатым выражением может оправдываться только человек, не знающий другое выражение: «Не в деньгах счастье, а в их количестве».
Спорить на эту философскую тему сегодня не будем.
Ответ известен: счастье действительно не в деньгах. Но с ними гораздо легче построить свое счастье, чем без них.
На эти философские мысли меня навел недавно вышедший рейтинг глобального индекса выхода не пенсию.
Этот рейтинг составлен с учетом множества показателей, а не только подсчет, в какой стране пенсия больше. Показатель состоит из пунктов по 4-м категориям: здоровье, материальное благополучие, качество жизни и финансы.
Каждая категория в свою очередь включает от до 7 пунктов дополнительно. Итого насчитал 18 показателей. Описывать их всех нет смысла, да и скучно это… А давайте лучше посмотрим , кто же лидер?
А лидером второй год подряд является Норвегия.
Удивительно, но недавно я анализировал пенсионный фонд Норвегии http://wallet.livejournal.com/121314.html
(не зная об этом индексе), и пришел к выводу, что управляется он просто прекрасно. А данный рейтинг является подтверждением моих выводов.
Однако, некоторые читатели всё таки критиковали этот фонд… Наверное, они до сих пор под впечатлением от «великолепного» управления российским ПФР и УК пенсионных денежных средств. http://wallet.livejournal.com/127972.html
При детальном анализе показателей Норвегии стоить отметить, что только по двум из четырех показателей самая северная страна континента - лидер. По показателям уровень здоровья она проигрывает Люксембургу, а финансы (инфляция, займы, % ставки, налоги и т.д.) Швейцарии, Новой Зеландии, Австралии и Южной Корее. Но по совокупности всех показателей лучше всего жить в Норвегии на пенсии. Чувствую, завидовать белой завистью норвежцам уже хватит, и надо вернуться в российские реалии…
Чем больше, я анализирую тему пенсионных фондов у нас в стране, тем больше меня одолевает грусть и печаль. А вопрос «Как перевести свои пенсионные накопления в Норвегию?» остается риторическим. После обзора рейтинга лидеров этого отчета, перехожу к занимательному квесту «Найди Россию в отчете». И где же она?
А пенсионная система России оказалась на ЧЕТВЕРТОМ месте… ! Можно не аплодировать стоя и не кричать «УРА!», а сесть на стул и прочитать предложение до конца. На четвертом месте только с конца рейтинга.
Сначала я вообще не нашел нашу страну в рейтинге, потому что в основном рейтинге было всего лишь ТОП 25 стран. И только пролистав весь отчет до конца, увидел дополнительное приложение с полным рейтингом.
Представляю полный рейтинг, который ни для кого открытием не станет, кроме…
Тех, кто утверждает, что в Китае пенсионной системы нет. ЕСТЬ! И она даже лучше, чем в России.
Хуже пока только в Бразилии, Греции и Индии. Почему только пока?
Потому что в этом году Россия потеряла баллы, но не место в рейтинге. Тенденция, как говорится, на лицо… Рвемся в лидеры с конца. «Обойти» Бразилию и Грецию нам будет не проблема, а до Индии расти и расти.
И какой вывод из этой печальной повести для каждого нас?
Заниматься своим финансовым образованием, копить резервы и заработать на грядущем кризисе, чтобы уже на пенсии (а еще лучше и раньше) произносить выражение «не в деньгах счастье».
P.S. В Европе пенсионный возраст называют «свободное время» для путешествий и тем, чем не мог себе позволить заняться человек до этого, а у нас «период дожития».
Надеюсь, все понятно почему...
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