Фильм Адама Маккея «Игра на понижение» (The Big Short) был нудноват для меня (смотрел отрывками), хотя он покрыл все затраты на съемки и даже получил прибыль в мировом прокате, несмотря на то, что касался скучной темы – финансов.
Если вы не смотрели этот фильм, то сюжетная линия проста – несколько инвесторов и трейдеров, предвидя ухудшающуюся ситуацию на ипотечном рынке в США, купили финансовые инструменты (свопы), позволяющие хорошо заработать в случае падения рынка недвижимости. И заработали огромные деньги на мировом кризисе.
В том фильме 3 главных героя, которые реально оценили ситуацию на финансовом рынке и заработали миллионы, а некоторые и миллиарды долларов. Лавры этих героев не дают покоя современным управляющим хедж-фондов в США до сих пор.
Как писал уже много раз, этот кризис самый анонсируемый в истории. Уточню один момент - кризис в США (и Китае). Для россиян этот кризис будет, как самолет, упавший на голову прямо на улице, потому что российская экономика растет согласно заявлением властей.
Естественно, что это скорое приближение кризиса будоражит сознание «оптимистов», которые хотят заработать на нём. В том числе и мое сознание взбудоражено этим фактом)
В отличие от американских оптимистов, я надеюсь заработать на покупке подешевевших активов. А американцы и англичане решили заработать еще и на падении, как в фильме Адама Маккея. Хотите немного проникнуться вирусом приближающегося кризиса?
Посмотрите на график индекса S&P500 в сравнении: 1987 год и 2017:
Дело, конечно же, не в простом совпадении графиков за разные года, а в экономических показателях США и индикаторах рынка в этом. Но согласитесь, график заставляет задуматься…
Задумался и один таинственный трейдер, который сделал ставку на обрушение американского индекса до конца октября 2017 года.
Спросите: и что из этого?
Таких много! Сам автор этого блога вложил 1000$ в золото в надежде на падение рынка.
Вы правы, ничего особенного, кроме суммы ставки… Готовы увидеть её?
262 000 000$
Да, 262 миллиона долларов США! До конца октября! Кто-то очень впечатлительный попался, увидев данный график…
В отличие от этого фонда, я не делал таких срочных ставок – моя позиция бессрочна. Кризис может начаться в этом году…
А может и нет, но вот в 2018 – это 100%.
Поначалу, эта ставка (почти четверть ярда долларов) меня шокировала, но потом, увидел, что такие ставки далеко не редкость. Некоторые английские фонды в этом году уже просадили более 100 млн.$ на подобные предположения о начале кризиса. Скажу вам даже больше!
Я знаю фонд, который просадил на этом миллиарды долларов! Немного поуспокоился сейчас с такими ставками, но продолжает держать защитную позицию в надежде на скорый кризис.
Вот это настоящий и не убиваемый оптимизм!
А сам фондовый рынок пока наказывает и наказывает таких любителей «срубить бабла по быстрому»:
Количество денег или ставок на продажу находится сейчас на минимуме и на уровне 2007 года, когда все только покупали и не думали продавать, когда индекс показывал новые рекорды. Что ж…, безумию толпы нет предела. И очень скоро те немногие, которые были в меньшинстве – продавали окажутся правыми, и все ринутся продавать индекс, когда первые будут уже …
Хотя вы сами знаете, что они будут делать, когда толпа будет в панике.
Все больше и больше пугающих совпадений…
А вы как думаете, совпадение это или нет?
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/148444.html
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