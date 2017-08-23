Если вы не прошли тест от компании Charles Schwab не расстраивайтесь, он не очень простой. Пройдите следующий тест от FINRA (Службы регулирования отрасли финансовых услуг в США). Данный тест постоянно проводится в США для измерения финансовой грамотности населения. Если вы его не пройдете, то тогда совсем беда.
А если пройдете (ответите правильно все 5 вопросов), то будете умнее в финансах более чем 86% американцев.
1. Предположим, что вы взяли в долг 1000 долларов США с процентной ставкой 20% годовых, начисляемых ежегодно. Если у вас нет других каких-нибудь выплат, то через сколько лет ваша сумма долга удвоится при такой процентной ставке?
А) Меньше чем за 2 года
Б) Больше 2, но менее 5 лет
В) Больше 5, но менее 10 лет
Г) Больше 10 лет
Д) Не знаю
2. Представьте, что процентная ставка по вашему депозиту составляет 1%, а инфляция 2% в год. Через год сколько вы сможете купить на свои деньги, которые на счету?
А) Больше, чем сегодня
Б) Точно столько же, сколько и сегодня
В) Меньше, чем сегодня
Г) Не знаю
Д) Предпочитаю не отвечать.
3. Если процентная ставка поднимается, что случится с ценой на облигации?
А) Они вырастут
Б) Они упадут
В) Они останутся прежними
Г) Не знаю
Д) Предпочитаю не отвечать.
4. Ипотека на срок 15 лет имеет более высокие ежемесячные платежи, чем на срок в 30 лет, но общая сумма уплаченных процентов за всё время кредита будет меньше.
А) Верно
Б) Ложь
В) Не знаю
Г) Предпочитаю не отвечать.
5. Покупая акции какой-либо компании, вы обычно получаете более стабильный доход, чем паи взаимного фонда
А) Верно
Б) Ложь
В) Не знаю
Г) Предпочитаю не отвечать.
Ответы: 1) Б, 2) В, 3) Б, 4) А, 5) Б.
Оригинал статьи http://wallet.livejournal.com/148047.html
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