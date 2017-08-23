Россия – лучшая в мире страна для …

Не устаю предупреждать своих читателей о тех проблемах, с которыми люди сталкиваются при попытке заработать много и сразу. Буквально в предыдущем посту писал про расцвет финансовых пирамид в России.
Оно и понятно: ситуация в экономике ухудшается, население беднеет, берет кредиты уже даже не на отпуск, а просто на жизнь и усиленно пытается найти дополнительные источники дохода.
Причем это должны быть очень прибыльные источники, так как проценты про кредитам банков и МФО – просто адские. Отсюда и расцвет мания майнинга криптовалют…
Учитывая вышеуказанные факты, Россия становится лучшей страной в мире для мошенников.
Да-да. Сейчас просто золотой век финансовых пирамид прямо, как в 90-е, куда мы на полном ходу стремимся.
Ко всем вышеперечисленным факторам можно добавить крайне низкую финансовую грамотность, о которой трубят все кому не лень, только ничего не делают.
Но, наверное, я слишком несправедлив, к российским властям и особенности нашему ЦБ, как к органу, который за это в ответе.
По словам Михаила Мамута, руководитель службы по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Банка России, они (в ЦБ) научились пресекать финансовые пирамиды в интернете:
«Так происходит, например, с финансовыми пирамидами. Сейчас система выявления пирамид значительно улучшается: мы научились пресекать их действия в Интернете и постепенно увеличиваем скорость реагирования. И есть определенная прослойка людей, которую мы наблюдаем и которая рассматривает пирамиды как своего рода вид рискованных инвестиций. Эти люди основывают свои расчеты на традиционной модели пирамиды, предполагая, что если успеть забежать туда первыми, то те, которые зайдут вторыми, оплатят их расходы плюс премия. А уж что будет со вторыми и третьими, первых не волнует. Но поскольку мы пресекаем деятельность пирамид все более оперативно, то до «вторых» и «третьих» уже, как правило, не доходит — страдают «первые». В каком-то смысле это та самая прививка, которая меняет еще и этику финансового рынка. И, на мой взгляд, полезная прививка.»
Серьезно? Пресекаете финансовые пирамиды? И FOREX?! Так пресекли, что просто легализовали его? А тех, кто не легализовали не закрыли?
И посмотрите на американский регулятор SEC, который плющит всех и даже мастодонтов – крупнейшие банки страны за манипуляции на FOREX, а также закрыла крупнейшего форекс брокера в стране.
После закрытия FOREX мошенники решили сделать новую фишку под названием «бинарные опционы». SEC и их свинтила и выпустила брошюры для населения о вреде «бинарных опционов». Таким образом, прикрыв лавочку мошенников в стране.
Также наступление на «бинарные опционы» начались и в Европе.
А теперь барабанная дробь… Угадайте, куда ринулись эти мошенники?
Правильно, в Россию!
Россияне поддержали индустрию бинарных опционов
Регуляторы европейских стран борются с брокерами бинарных опционов, и это уже приносит первые плоды. Последние постепенно переключаются на клиентов из России и стран постсоветского пространства.
Провайдер информации Finance Magnates Intelligence и компания CPattern, которые отслеживают информацию по потокам средств на счета брокеров бинарных опционов, признали, что индустрия переживает кризис. Об этом свидетельствуют данные за первое полугодие.
Впрочем, разоблачительные статьи и предупреждения пока подействовали только на граждан Европы, россияне же наоборот стали самыми активными клиентами брокеров бинарных опционов.
Finance Magnates Intelligence и компания CPattern оценили размер среднего счета, открытый у брокеров бинарных опционов в июне. Впервые лидирует по этому показателю Россия, где размер среднего счета составляет около $600. Далее следует Швейцария и Австрия, а 4-е, 5-е и 6-е места заняли трейдеры из Латвии, Грузии и Молдавии соответственно.
Компанию стран постсоветского пространства в топ-10 разбавляют Испания и Германия. На 9-м месте по этому показателю стоит Казахстан. Украина, Беларусь, Армения и Азербайджан не вошли в топ-10, но попали в топ-20. Такая переориентация на постсоветские страны нова, прежде этот рейтинг возглавляли страны Европы. Но ситуация изменилась после того, как европейские регуляторы ужесточили свои требования.
Эта тенденция так же прослеживалась в данных за первое полугодие о выводе средств со счетов у брокеров бинарных опционов. С января по июнь средний размер депозита у клиентов брокеров бинарных опционов сократился на 50%. Приток новых клиентов из России не компенсировал отток европейских клиентов.
Средний трейдер депонировал $309 в июне, по сравнению с $1388 в январе. Испания в июне возглавила список стран по данным о среднем размере выведенных средств, за ней следуют восемь западноевропейских стран, которые попали в первую десятку. В Испании средний размер вывода со счета в июне составил более $1000.
И после всего этого у меня вопрос:
Где ЦБ?!
Почему не прекращает это безобразие? Где брошюры и Первый канал с разоблачительными репортажами о вреде этих лохотронщиков?
P.S. И еще вопрос к тем, кто кричит, что денег у населения на инвестирование нет. Откуда деньги на лохотроны? По $600?
P.P.S. Это не новость для моих читателей, но просьба к Вам распространите этот материал для того, кому он нужен. Может чьи-то деньги и спасем...
Оригинал статьи http://wallet.livejournal.com/150706.html
Комментарии 1
Пилит бабло на отзывах лицензий, сначала давая разворовать банки, а потом их закрыть. Ему больше ни до чего нет дела. Кстати, банков ему стало мало. С 1 сентября под раздачу начнут попадать брокеры.