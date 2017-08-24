Все мы хоть раз слышали мем Задорнова «Тупые американцы. Ну, тупые!». Сегодня докажу вам, что это не так. По крайней мере, в финансах…
Не стану вас томить, а приведу перевод статьи, в которой доказывается, что средний американец получил доходность в 3 (!) раза больше, чем средний хедж-фонд…
Мнение: Вот доказательство того, что среднее американское домохозяйство - это не «тупые деньги»
Источник MarketWatch
Перевод Игорь Париков WALLET
Среднее домохозяйство обыгрывает средний хедж-фонд, не принимая на себя больше риска
Традиционный взгляд на инвестиции заключается в том, что институциональные инвесторы представляют «умные деньги» с их опытом, ресурсами и знаниями, в то время как «мама и папа» - это «глупые деньги», преследующие доходы.
Однако, анализ данных Федеральной резервной системы о результатах инвестирования домохозяйств показывает, что среднее американское домохозяйство получило доходность больше, чем диверсифицированный индекс хедж-фондов, и делало это, принимая аналогичный уровень риска, как и хедж-фонды.
По нашим оценкам, с 2003 года среднее домашнее хозяйство зарабатывает более 4,5% в год от своих инвестиций. Хотя годовой доход в 4,5% может показаться низким с первого взгляда, особенно с учетом того, что S&P 500 показал примерно 9,5% за тот же период, американские домохозяйства достигли этих доходов, взяв половину меньше риска, чем S&P 500.
Кроме того, эта доходность превышает доходность диверсифицированного индекса хедж-фондов, который показал всего 1,6% в год.
По нашему мнению, эти результаты свидетельствуют о выгоде двух ключевых аспектов инвестирования - экономии на регулярной основе и диверсификации. Домашние хозяйства продолжали неуклонно увеличивать свои сбережения в течение периода исследования, и их инвестиции были равномерно распределены по многим различным активам, таким как акции, облигации, недвижимость и пенсии, в отличие от сосредоточения в одном активе, таком как недвижимость.
Вот что мы обнаружили:
• Рынок недвижимости не стал драйвером баланса домашних хозяйств. В преддверии финансового кризиса 2008 года недвижимость была одним из крупнейших вкладчиков в благосостояние домохозяйств и составляла около 32% от общего богатства. После финансового кризиса недвижимость находилась вблизи самых низких исторических уровней примерно в 24% от общего объема активов.
Первоначально это может показаться неожиданным, учитывая рост цен на недвижимость в большинстве районов страны. Тем не менее, дальнейший анализ показывает, что большинство домохозяйств не участвовали в последнем буме. Стандарты банковского кредитования более строгие, чем раньше, при этом более 60% новых ипотечных кредитов поступают заемщикам с отличными кредитными баллами по сравнению с 25% до финансового кризиса 2008 года. Кроме того, увеличивающаяся часть домов покупается иностранными покупателями и партнерствами по недвижимости.
Когда мы объединяем эти факторы с одним из сильнейших рынков быков с 2009 года, именно поэтому фондовый рынок стал более крупным стимулом создания богатства домашних хозяйств, чем недвижимость.
• Уровень задолженности сократился с 2008 года. После достижения своего пика в размере около 25% в 2008 году задолженность домашних хозяйств в процентах от общего объема благосостояния снизилась примерно до 20% в 2017 году, что составляет примерно средний уровень с 1994 года.
• Сбережения (выход на пенсию и депозиты) увеличились. Пенсия и пособия (включая пенсии с установленными выплатами, 401 (k) с, IRA и т. Д.) неуклонно растут и в настоящее время составляют около 21% от общего объема активов. В 2008 году их было около 18%.
На приведенных ниже графиках изображен баланс домашних хозяйств США с течением времени.
В то время как «восстановление баланса» радует, недавний хороший рост доходов может маскировать две тревожные тенденции:
• Фондовые рынки играют всё большую роль в благосостоянии домохозяйств. При доле в 35% от общих активов домашних хозяйств в акциях – это близко к историческим максимумам. До пузыря дот-ком 1999 года акции составляли менее 30% активов. Они достигли максимума на уровне 38% на пике пузыря dot-com в 1999 году.
Кроме того, благосостояние домашних хозяйств подвергается опасностям фондового рынка посредством размещения пенсий и пособий на счетах 401 (k) s, IRA. Другие программы пенсионного обеспечения с установленными взносами имеют тенденцию к распределению акций в портфеле. Домашнее хозяйство может быть даже косвенно подвержено фондовому рынку в пенсионных планах с установленными выплатами, привязанных к окончательной заработной плате, поскольку поставщик пенсий (работодатель) может инвестировать в акции.
• Пенсионные сбережения должны увеличиваться для удовлетворения будущих потребностей. Хотя совокупные уровни сбережений могут показаться изолированными, они могут оказаться недостаточными для удовлетворения будущих потребностей в пенсионном обеспечении. По оценкам Центра американских исследований, почти 70% семей, находящихся на грани выхода на пенсию, рискуют не попасть на пенсию.
Эти заключения основаны на нашем анализе данных ФРС, который представляет совокупность данных домашних хозяйств США в сочетании с предположениями, сделанными Qplum, для получения ежедневных данных с использованием ежеквартальной информации, предоставленной ФРС. Совокупные данные маскируют огромные различия в богатстве домашних хозяйств по уровням дохода или возрасту или другим классификациям. Однако, анализируя совокупные данные, мы можем отслеживать широкомасштабные тенденции развития.
Американские домохозяйства не являются дэйтрейдерами, и они не охотники за доходностью. Вместо этого, подобно опытным портфельным менеджерам, они, по-видимому, являются рациональными субъектами, которые изменяют свои инвестиционные ассигнования в ответ на изменение их восприятия риска - либо намеренно, либо непреднамеренно.
Что можно почерпнуть из этой статьи?
А то, что американские «профессионалы» ничуть не лучше наших. У них только одно на уме: содрать деньги с клиента.
Несмотря на то, что результаты инвестирования самих инвесторов в 3 раза превзошли профессионалов, среднее домохозяйство проиграло (4,5%) более чем в 2 раза рынку (9%), хотя средний портфель по рынку 60% акций/40% облигаций должен был превзойти индекс S&P 500.
Прочитайте эту простенькую брошюрку с теми результатами, которые можно было достичь, не рыпаясь и не угадывая время входа и выхода.
Вывод такой: американцы молодцы, начинают сами управлять своими средствами получше профессионалов, но всё еще хуже, чем могли бы.
Главный враг, по-прежнему, в зеркале.
Читайте брошюры, учитесь и удачи в инвестировании.
Все гениальное – просто, и финансы в том числе.
Оригинал статьи со ссылками http://wallet.livejournal.com/151138.html
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