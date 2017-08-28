Большинство из нас рассматривают наш инвестиционный портфель, как цифры на экране. Эти цифры поднимаются, иногда они опускаются. Если мы вкладываем больше средств в акции, они, как правило, подпрыгивают больше, и если мы больше инвестируем в облигации, они растут меньше.
Но видим ли мы наши инвестиции так, как они есть на самом деле?
Инвестиции - это не просто цифры на экране; Инвестиции представляют собой деньги, которые мы откладываем для достижения какой-либо будущей цели или цели. Действительно ли мы инвестируем с этой целью в уме?
Взгляд на инвестиции через объектив краткосрочного горизонта дает ограниченную перспективу. Риск оценивается как средняя величина годовой волатильности. Портфели сконструированы таким образом, чтобы минимизировать эту волатильность для ожидаемого годового дохода. Мало кто думают о том, как и когда деньги фактически будут израсходованы.
Если целью наших сбережений является оплата расходов, таких как образование в колледже или доход на пенсию, не следует ли нам сосредоточиться на том, насколько стратегия помогает нам достичь нашей цели?
В этом и заключается суть целевого инвестирования. Вместо того, чтобы рассматривать портфель, как монолитную учетную запись, которая существует отдельно от нашей реальной жизни, подумайте об инвестициях так, как будто каждая из них имеет свою собственную цель. На одном счету копятся деньги для выплаты ипотеки при выходе на пенсию, на которую вы планируете выйти в возрасте 67 лет. Другая учетная запись может финансировать расходы на существенные расходы во время выхода на пенсию. Каждая цель имеет свой собственный уровень приемлемого риска. Каждая цель имеет свой собственный временной горизонт.
Почему Целевое инвестирование настолько ценно?
Целевое инвестирование ценно, потому что оно помогает нам понять, почему мы экономим в первую очередь. Если целью инвестиций является финансирование дома (ипотеки) при выходе на пенсию, мы можем представить себе, что мы живем в доме. Удовольствие, которое мы получим от жертвоприношений, сделанных сегодня, чтобы жить лучше в будущем. Мы сможем сопоставить риск наших инвестиций с гибкостью цели расходов. Готовы ли мы взять на себя больше риска в надежде на покупку более крупного дома на пляже? Или не хотим ли принять возможность жить в маленьком доме? Определяя параметры инвестиционной цели, мы можем лучше определить правильный размер риска наших инвестиций.
Многие советники используют целевое инвестирование, чтобы помочь клиентам сосредоточиться на долгосрочной цели, чтобы не беспокоиться о неизбежной краткосрочной волатильности рискованного портфеля для финансирования этой цели. Они могут напомнить клиенту, что потеря денег в этом квартале не так важна, потому что они не будут тратить эти деньги еще 10 или 20 лет.
Сосредоточив внимание на долгосрочной перспективе, помогает инвесторам избежать распространенной ошибки вывода денег из акций после падения рынков.
Самое главное, целевое планирование обеспечивает основу для использования налоговых стратегий при принятии решения о том, где размещать инвестиции. Если я собираюсь купить дом в возрасте 67 лет, на какой счет я должен инвестировать? Является ли 401 (k) лучшим выбором? Должен ли я использовать средства со счета Roth? Это сложные вопросы, требующие знания правил и компромиссов между учетными записями счетов. И именно здесь мы можем определить наиболее количественную выгоду от целевого планирования над монолитным инвестированием. Некоторые счета работают лучше на более короткие и более длительные горизонты, а другие более полезны, когда налогооблагаемый доход является высоким или низким. Знание этих стратегий помогает инвесторам получить максимальную отдачу от каждого доллара, который они инвестируют.
Вызовы и проблемы в постановке финансовых целей
У большинства из нас есть финансовые цели, но мы редко обдумываем их. Это естественно, потому что думать о будущем - это не то, что мы делаем каждый день. Это даже требует использования части мозга, префронтальной коры, которая используется для представления будущих сценариев. Мы часто не используем префронтальную кору, чтобы помочь в планировании долгосрочных целей, и даже когда мы делаем это, трудно определить приоритеты целого ряда целей в разные периоды времени. Мы особенно плохо оцениваем то, сколько нам нужно сэкономить, чтобы финансировать цели с течением времени.
Одно из самых важных преимуществ целевого планирования - просто заставлять нас думать о том, что имеет самое главное в нашей жизни. Действительно ли нам нужен этот особый дом, когда мы выйдем на пенсию, если это означает, что мы должны жертвовать другими целями, такими как образования ребенка? И сколько нам действительно нужно сегодня для финансирования всех наших будущих целей?
Поскольку у нас ограниченные возможности для представления нескольких сценариев будущей цели, процесс определения целей, оценки потребности в экономии средств, а затем взвешивания компромиссов для достижения будущих целей переносит инвестиции с цифр на экране в инструмент, который улучшает жизнь.
Источник DR. MICHAEL FINKE, CFP для журнала Wealth Management
Перевод Игорь Париков WALLET
Оригинал статьи http://wallet.livejournal.com/151728.html
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