Знание – Сила или впереди банкопад

Ни для кого не секрет, что 1 сентября - день знаний.
Поздравляю всех с праздником, а не только тех, кто ведет сегодня детей в школу. Ведь знания – это сила, которая приобретает все большее значение в нашем мире и жизни. Поэтому необходимо постоянно учиться и развивать свои навыки. Без этого уже никуда. Поэтому расскажу вам, что я делал этим летом.
Минисочинение «Как я провел лето»: работал все лето по 12-16 часов + 2 недели отпуска, в котором тоже работал по 2-3 часа в день. Даже после отпуска, когда заболел, лежал на выходных с температурой, но работал с 7 утра до 23.
Спросите: «Зачем так надрывался?»
Очень просто: поставил себе цель постоянно развиваться, накапливать знания и делиться ими со своими читателями. На следующей неделе выложу расписание вебинаров, которые проведу этой осенью. Будет очень интересно!
За это лето я прошерстил более 250 статей, десятки, если не сотни отчетов различных организаций, банков, фондов и корпораций. Накопил СТОЛЬКО информации, что пора открывать аналитическое агентство.
Надеюсь успеть этой осенью провести вебинар с отчетом по своим масштабнейшим исследованиям.
Поэтому хочу поделиться маленькой частью своих наработок в связи с недавними событиями в банковской отрасли.
Но прежде почитайте минисочинение о том, как Центральный Банк России провел это лето:
Если кто не в курсе, 29 августа ЦБ купил чемпионат России по футболу, главный банк для хипстеров, главный банк для малого бизнеса, стал одним из крупнейших страховщиков и титульным спонсором ФК «Спартак». Но это не главное открытие недели. Главное — что в России опять банковский кризис доверия.
С начала лета ЦБ уже закачал в "Открытие" 333 млрд рублей в виде кредитов репо, чтобы покрыть бегство корпоративных клиентов и частных вкладчиков, забравших в сумме больше трети всех средств со счетов.
"Открытию" потребуются дополнительные вливания на сумму около 14 млрд долларов, или более 800 млрд рублей по текущему курсу, подсчитал один из источников Financial Times.
А теперь кратко: завалился самый крупный частный банк страны с активами более 2,3 триллиона рублей (8-е место в стране). С начала лета потратили 333 миллиарда рублей, а по итогу потратят больше 1 триллиона рублей.
Чем примечательно это падение?
А тем, что этой первый банк из категории слишком-большой-чтобы-упасть, и его процедура санации проходит не как обычно через АСВ, а напрямую от ЦБ!
Напомню цифры по банкопаду:
С 2005 года по 2016 АСВ потратило 1,84 трлн. рублей на спасение всех рухнувших банков за 11 лет.
Текущий долг АСВ 1,6 трлн.руб. + было 240 млрд. в фонде изначально.
Таким образом, одним махом банк Открытие потребовал помощи больше, чем половину всех тех средств, которые были потрачены на санацию и выплату держателем депозитов сотен банков за 11 лет! Сразу в дамки.
Банк погорел на своем желании поглощать любые активы даже те, которые приносят убытки, а не прибыли (Банк Траст и Росгосстрах + неудачные проекты самих собственников с пенсионными деньгами).
Единственный вопрос во всей этой истории: это последний такой банк или нет?
Боюсь, что никто, в том числе ЦБ не ответит на этот вопрос.
А я вам отвечу: нет, не последний.
Хотите узнать почему?
Тогда устраиваетесь поудобнее и следите за развитием событий.
Весной этого года, просматривая по диагонали очередной отчет МВФ о мировой финансовой стабильности, я обратил внимание на этот график:
Этот график, показывает процент активов первого уровня, по которым нет или в неполном объеме сформированы резервы.
Посмотрите на эту поистине ужасную картину:
- почти на 40% активов, займы по которым не обеспечены на 90%.
В общем и целом, банковские активы в России самого плохого качества из всех указанных развивающихся стран. Хуже просто некуда и ни у кого нет.
Поначалу, я не обратил внимание на этот график, подумав «Да, они всё выдумывают. Не может быть такого ужаса в банках… Бред»
Далее пришла новость от 24 мая
Рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг «ФК Открытие» с «BB-» до «B+» и подтвердило его краткосрочный рейтинг контрагента «B».
Мы также отмечаем больший, чем у других крупных российских банков, объем проблемных кредитов, их более медленное восстановление и меньшее покрытие резервами, а также недостаточное обеспечение по некоторым крупным кредитам, выданных строительным компаниям.
Потом в июне появляется статья, от которой у меня дыбом стали волосы, но я опять думал «рисуют страшилки эти западники про Россию и банковскую систему» особенно на фоне разгорания скандала с санкциями с начала лета:
По оценке агентства S&P, от 20% до 24% всех выданных в РФ кредитов находятся в проблемной зоне - они либо в принципе не обслуживаются, либо платежи поступают с просрочкой. Речь идет как о займах бизнесу, так и о потребительском кредитовании.
В денежном выражении эта потенциальная "дыра" в банковских балансах достигает 11 триллионов рублей (при общей сумме кредитов нефинансовому сектору в 46,2 трлн рублей). Эта сумма эквивалентна 75% годовых доходов бюджета РФ и почти втрое больше, чем государство потратило на поддержку банков за последние 10 лет.
"Доступ банков РФ к рынкам капитала останется ограниченным из-за экономических санкций и снижения уверенности инвесторов", - отмечает S&P.
Далее 04 июля
АКРА предупредило о рисках банка «ФК Открытие»
Рейтинговое агентство впервые присвоило столь низкий рейтинг частному системообразующему банку. Это не позволит «ФК Открытие» привлекать средства федерального бюджета и НПФ. Кроме того, его новые бумаги не попадут в ломбардный список ЦБ
АКРА отмечает в своем пресс-релизе слабые показатели качества кредитного портфеля банка. Как говорится в сообщении, его активы сконцентрированы на кредитовании высокорисковых отраслей: кредиты и облигации строительных и девелоперских компаний превышают 100% капитала первого уровня банка. Агентство также указывает, что 20% кредитного портфеля — это кредиты с признаками обесценения, квалифицируемые банком как сомнительные и нестандартные. 15% от общего кредитного портфеля — кредиты с просрочкой более трех месяцев.
А что произошло в конце августа, вы уже знаете.
И тут меня возник вопрос: а откуда ребята из МВФ, S&P и Financial Times знают о проблемах в российской банковской системе лучше, а главное раньше, чем наш ЦБ?
А может это из-за войны, которую мы проиграли?
Решил проверить свои догадки.
Беру отчетность 20 самых крупных банков по активам в стране и смотрю аудитора их международной финансовой отчетности.
Доля 20 самых крупных банков на 01 июля составила 78,5% с активами 63,38 трлн.руб. согласно августовскому отчету ЦБ, поэтому дальше можно не углубляться. Выборка очень репрезентативная.
Прошу заметить, что их доля постоянно растет с 75,7% до 78,5% за 1,5 года.
Лицезреем получившуюся картину:
Рейтинг составлен на основе сайта banki.ru
Из 20 крупнейших банков страны только 3 используют российских аудиторов, а остальные все иностранных. В основном это аудитор - британская компания Ernst & Young. Но не волнуйтесь за остальные 3 банка, так как сам Центробанк проверяет тоже британская PWC.
Таким образом, британские аудиторские компании проверяют самые крупные банки в стране.
Может поэтому, заграницей лучше знают финансовую устойчивость российской банковской отрасли?
А теперь мне не кажется, что отчет МВФ и данные S&P «потенциальная "дыра" в банковских балансах достигает 11 триллионов рублей» бредом.
Если так, то мы еще не видели проблем, проблемы только начинаются.
Так что полезно читать подобные отчеты… Там много чего полезного написано, надо только серьезно к этому относится. Знание – это сила.
Теперь вас предупредили и проинформировали, а вы решайте сами, что с этим делать.
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/152391.html
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