Шокирующий удар по любителям криптовалют

Бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает другой человек
Английская пословица
Очень часто последнюю часть этой пословицы переделывают на свой стиль и лад. Уверен, что любители криптовалют последнюю часть читают так «на рост курса биткоина (или другого альткоина)».
Переубеждать людей об этой опасности игры в спекуляции бесполезно особенно, когда они видят рост биткоина каждый день немыслимыми темпами. Поэтому коплю информацию про криптовалюты, чтобы показать всю картину криптовалют целиком. Так как это не очень острая тема для моих читателей, поэтому планировал сделать отчет в постах или вебинар на эту тему в конце этого года и начале следующего. Но боюсь, что не успею этого сделать.
Слишком уж рьяно взялись власти за эту тему.
Поэтому представляю вам следующие аргументы о неминуемых и растущих как ком проблемы криптовалют:
1. Нельзя не заметить.
Еще недавно, буквально 26 июня этого года, когда я первый раз написал про криптовалюты, их количество было чуть более 800. На 04/09 или менее чем через 3 месяца, согласно данным coinmarketcap.com альткоинов уже 1101 штука. Растут, как грибы.
Валюты, особенно биткоин существуют давно с 2010 года, когда в него инвестировали гики из мира хай-тека, но только с 2017 года о нем узнал весь мир. Почему?
Ответ на графике ниже:
Биткоин, как ледокол и флагман криптомира, потащил за собой все остальные альткоины: в 2017 году уже 392 альткоина имели стоимость более 1 миллиона долларов США.
Как вы понимаете, когда «монеты» были незаметны в финансовом мире, власти их не замечали: «Ну, балуются люди и ладно». Но когда их капитализация достигла таких размеров не замечать коины стало невозможно. Но власти каждой страны вели себя по разному.
2. Сначала нет, но потом «Да, но не всем».
Российские власти сначала высказывались против «Минфин, ранее выступавший за уголовную ответственность при использовании криптовалют», а потом подумали «А зачем терять деньги, когда нужно наполнять бюджет?» и последнее веяние «Разрешить торговлю на московской бирже, но только квалифицированным инвесторам». Но пока эти хотелки вилами по воде писаны: пока создадут законодательство, инфраструктуру + как-то надо перекрыть нелегальную торговлю… Это похоже нереально: как борьба с FOREX в стране. Запретить, запретили, только никто этого не заметил. Но это не самое главное.
3. Осторожно! Мошенники
Комиссия по ценным бумагам в США пока только выступает с предупреждениями:
Отдел образования и защиты инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) опубликовал предупреждение о рисках при ICO.
Мошенники, прикрываясь новыми технологиями, часто стремятся убедить потенциальных жертв вкладывать свои деньги. Одной из таких стратегий является «pump-and-dump» – эта схема реализуется с участием компаний, акции которых торгуются на подотчетных регулятору биржах.
Но у них там всё быстро происходит. Сегодня посоветовали, завтра запретили и всё! Как, например, закрыли в США тему бинарных опционов. По опционам они тоже сначала предупреждали.
4. Внимательно изучить и доложить.
Мало, кто изучает первоисточники, поэтому довожу до вашего сведения, что в пакете новых санкций, которые США 02 августа применила к России, Ирану и Северной Корее есть много интересного и незамеченного СМИ и публикой.
Одним из таких моментов есть раздел, касающихся именно криптовалют:
TREND ANALYSIS OF EMERGING ILLICIT FINANCE THREATS.—A discussion of and data regarding trends in illicit finance, including evolving forms of value transfer such as so-called cryptocurrencies, other methods that are computer, telecommunications, or Internet-based, cyber crime, or any other threats that the Secretary may choose to identify.
Поэтому эту тему внимательно изучают спецслужбы США на предмет использования террористами и в любой момент могут обозначить угрозой и запретить.
5. Как заплатить налоги?
Одно из преимуществ биткоина – это анонимность, но не для американцев. В 2015 году 802 американца обратились в налоговое управление США за налоговыми вычетами по прибылям и убыткам, полученной на торговле биткоином.
Представляете, в какой положение поставили американцы налоговиков, заявив доходы от официально неразрешенных инструментов?
Но налоговики быстро справились с первым волнением, и наняли компанию Chainaylsis для раскрытия всей сети и кошельков любителей биткоина. Заплатив всего $88,700 налоговики получили личности 25% всех кошельков сети, которые совершают около 50% транзакций.
Поэтому операции с биткоинами уже давно не секрет для спецслужб США и России, но даже и для налоговиков.
6. ICO – это развод. Все знают.
В недавнем интервью с управляющим партнером United Traders Анатолий Радченко, который бросил торговлю акциями и начал торговать криптовалютами открыто признал:
«Все воспринимают и криптовалюты, и особенно ICO, как возможность, с одной стороны, собрать бабки и, грубо говоря, ничего за это особо не быть должным, а с другой – вложить деньги раньше других, чтобы снять сливки и раньше всех выйти.
Поэтому к индустрии ICO я сейчас отношусь достаточно скептически. Мне кажется, что рынок криптовалют перегрет, и он сильно пострадает от ICO, потому что так или иначе индустрия развивается через циклы хайпа и, на мой взгляд, мы уже очень близки к вершине тренда. Рынок должен развиваться циклами, но для этого ему надо самоочищаться, поэтому многие проекты с него уйдут, но обязательно появятся новые.»
7. Сами майним.
Шесть крупнейших мировых банков - Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street - вошли в проект по разработке цифровой валюты, которую они рассчитывают внедрить в следующем году для расчета и клиринга финансовых сделок.
Над собственной криптовалютой, которую начал разрабатывать UBS, также работают Deutsche Bank, Santander, BNY Mellon и брокерская ICAP. Онаназывается utility settlement coin (практичные деньги для оплаты) и использует технологию блочных цепей или распределенного реестра. Банки также ведут переговоры с центральными банками и регуляторами, а в течение 2018 года планируют договориться с ними о взаимодействии, чтобы к концу года запустить первые операции с криптовалютой.
Подробнее на ТАСС.
А теперь вопрос на засыпку: Если крупнейшие банки мира делают свою криптовалюту и хотят официально ввести ее в оборот, зачем им биткоин и прочие коины?
Если они введут свою, не захотят ли они убрать всех остальных конкурентов? Ведь возможностей у них хоть отбавляй.
7. Запретить
А теперь самая главная новость, но не последняя. Всем известно, что около 90% майнеров и пулов находится в Китае. Это был одним из самых главных аргументов защитников криптовалют – мол в Китае поддерживают криптовалюты и развивают эту тему. Они еще доллар потеснят!
Таким образом, по сути – это китайская проблема, а не мировая. И Китай решил этой проблемой заняться вплотную:
Народный банк Китая заявил, что первичное размещение токенов криптовалют (ICO, Initial Coin Offering) является незаконной операцией. Все проводимые ICO должны быть немедленно приостановлены. Регулятор пообещал в будущем наказывать тех, кто будет проводить размещения, а также пригрозил штрафами тем, кто уже провел ICO.
В банке подчеркнули, что токены не являются платежными инструментами, выданными денежно-кредитными организациями. Они не имеют «правовых или денежных свойств» и юридического статуса денег. В силу этого их распространение и использование в качестве валюты недопустимо, заключили в китайском Центральном банке. Банкам страны запрещено предоставлять услуги для ICO.
Кроме того, Народный банк Китая в сотрудничестве с органами связи будет работать над закрытием трейдинговых платформ, оперирующих криптовалютами, и над удалением их приложений для мобильных устройств из соответствующих площадок. В регуляторе предупредили о возможном отзыве лицензий компаний, связанных с ICO.
Регулятор призвал население страны «усилить свою осведомленность о рисках, связанных с криптовалютами», а также сообщать властям любую информацию, касающуюся признанных незаконными операций.
Вот такой удар под дых от китайских властей любителям криптовалют.
И в заключение, интересная информация от Джеффри Клейнтопа, инвестиционного стратега в Charles Schwab, который приводит интересный график:
Он применил фильтр 1000% /10 лет, чтобы показать, что рост пузыря занимает в различных активах примерно 10 лет и достигает 1000%. Далее все известные пузыри уже сдулись.
А вот биткоин достиг рекордной отметки 1200% всего за 2,5 года, что показывает, что пузырь готов сдуться.
Но дело в том, что биткоин торгуется с 2010 года, а не с 2015, как указано на графике. Поэтому, если добавить еще 5 лет, то получим 8,5 лет, и почти подпадает под классическое определение пузыря, который очень интенсивно государственные органы двух крупнейших экономических держав мира взялись сдувать.
А вы верите в будущее биткоина?
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/152921.html
Комментарии 1
Из Москвы хотели создать крупный в 2010-2011 финансовый центр для конкуренции с Лондоном, Нью - Йорком и этого пока не произошло...