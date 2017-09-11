Месяц назад замглавы российского МИД Сергей Рябков сделал сильное, смелое, и даже, можно сказать, дерзкое заявление:
«Мы активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью. Важно создать работоспособные экономические схемы, где зависимость от доллара, от американской валютно-финансовой системы была бы меньше. Иначе мы будем все время сидеть у них на крючке — ровно то, что им и нужно.» заявил Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
У меня вопрос к Сергею Алексеевичу: это официальная позиция МИДа и руководства страны или его частное мнение?
Если официальная позиция, то тогда это достойно аплодисментов. Надеюсь, что это намерение не постигнет участь другого намерения – снижения зависимости от нефти России. А то опять Обаме придется нам помогать и снижать эту зависимость.
Представим, что мы в бизнес школе и нам предложили решить бизнес-кейс «Как России избавиться от долларовой зависимости?».
Но прежде, чем мы начнем решать эту сложную задачу, рассмотрим недавний и показательный пример самой богатой арабской страны.
Буквально этим летом разразился нешуточный конфликт в арабском мире, который ополчился на Катар – самую богатую страну в мире по показателю ВВП на душу населения.
Многие видели ролики о роскошной жизни арабов на Youtube и читали в СМИ. Так вот, Катар – самый богатый из них! Так что им завидует не только весь мир, но и свои же (жители других арабских эмиратов).
Ни для кого не секрет, какой источник дохода этого королевства: добыча нефти и газа дают более 50 % ВВП, 85 % стоимости экспорта и 70 % доходной части государственного бюджета.
Так вот, этим летом Саудовская Аравия, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, выставив 13 невыполнимых требований, которые нужно выполнить за 10 дней.
Эти требования включали: разорвать дипломатические отношения с Ираном, прекратить работу телеканала Al Jazeera, прекратить все связи с террористическими группировками, прекратить военное сотрудничество и закрыть военную базу Турции, расположенную на территории страны.
Кроме того, от Катара требуют выплатить четырем странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию, прекратить натурализацию лиц с паспортами Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта.
В этих требованиях непонятно одно: причем здесь терроризм и требование прекратить работу с основными партнерами по бизнесу Катара: Ираном и Турцией. С Ираном у Катара множество газовых проектов, а через Турцию идет газопровод…
Но прежде, чем ответить на эти вопросы, рассмотрим предысторию этих событий.
Дружба с Китаем.
В июне 2015 года Катар и Китай заключили соглашение по торговле газом в юанях. Объем операций по настоящее время уже составил в эквиваленте 68 млрд.$
Катар занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа в Китай.
Кроме того, Катар самый крупный экспортер в мире сжиженного газа с долей в 30%.
Помимо этого, в рамках осуществления «Шелкового пути» Китая подписано множество контрактов с Катаром.
В тоже время, Иран не отстает от Катара, и тоже продает нефть и газ Китаю в юанях.
Ведь, каждая страна сама выбирает с кем и в какой валюте ей торговать, правильно?
Нет!
Сказали в США
Нетрудно догадаться, что эти безобразные действия двух стран подрывали гегемонию доллара в мире, и усиливали позицию Китая.
Красивый ответ не заставил себя долго ждать:
26 человек, среди которых были и члены королевской семьи Катара, в декабре 2015 года отправилась на соколиную охоту в Ирак. Там они были захвачены в плен террористами. После чего заложники были вывезены на территорию Ирана, где и содержались следующие полтора года. (Т.е. освободились в мае-июне 2017 года)
Захватили семью в лагере с хорошо военизированной охраной?!
Освободить их удалось, заплатив выкуп в миллиард (!) долларов США.
Казалось бы, история со счастливым концом, но нет: после оплаты денег террористам арабские страны (кстати, торгующие нефтью и газом только за доллары) и объявили бойкот Катару, обвинив его в спонсорстве терроризма в огромных масштабах. Еще бы, на миллиард долларов!
А если учесть, что Катар помог приватизировать «Роснефть», когда весь мир и даже китайцы отказались это делать, так они вообще мировая ось зла.
«Список требований подтверждает то, о чем Катар говорил изначально: незаконная блокада не имеет ничего общего с противостоянием терроризму, это ограничение суверенитета Катара и попытка повлиять на его внешнюю политику», — заявил министр иностранных дел Катара аль-Тани.
Он прав, но кого это волнует?
Стоит отметить, что сложность положения Катара заключалась в том, что вся наличная валюта, а также продукты и необходимые товары в Катар поступают из Саудовской Аравии и других арабских стран. А после блокады населения Катара за 3 дня смело все доллары в стране и продукты. Страна оказалась на грани катастрофы.
Как раз в этот период Трамп (наверное, по счастливой случайности!) совершал свое президентское турне по странам Персидского залива и заявил следующее:
"Они заявили, что займут жесткую позицию касательно финансирования экстремизма, а также, что все связи указывают на Катар. Возможно, это станет началом конца ужасов терроризма".
Весь цинизм этих твитов в том, что военная база ВВС США Эль-Удейд в Катаре является самым крупным контингентом американских войск на Ближнем Востоке.
Она находится в 34 км к юго-западу от столицы страны Дохи. Здесь дислоцируется штаб-квартира Центрального командования вооруженных сил США и командования ВВС страны. По данным CNN, на базе размещены около 11 тыс. американских военнослужащих.
То есть под носом у американцев Катар варварски спонсирует и помогают террористам, а американцы ничего не знают.
А Китай в этом конфликте занял нейтральную позицию, практически самоустранившись.
Спасение Катара
А теперь, отгадайте, кто помог решить конфликтную ситуацию?
Конечно же, США!
США и Катар подписали меморандум о взаимопонимании в сфере борьбы с терроризмом.
Как заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, прибывший с визитом в столицу Катара Доху, документ был подписан по итогам интенсивных переговоров, продолжавшихся несколько недель.
Надо ли указывать, что теперь Катар торгует в основном в долларах?
Как видим, это неудачный бизнес кейс по уходу от долларовой зависимости.
А кто-нибудь подскажет удачный? Иран, Ирак, Ливия, Венесуэла?
Но Россия - это мировая держава и ей все по плечу: украсть семью Путина американцы не смогут, а санкции и так уже действуют с 2014 года. Ничего уже не страшно!
Так что, можно смело двигаться в верном направлении.
А если вдруг у нас это не получится, то нам помогут… Угадайте, кто?
Правильно, США!
Они могут избавить нас от долларовой зависимости, заморозив все доллары, вложенные в облигации США (102,9 млрд.$ на июнь 2017) согласно законопроекту о санкциях (H.R.3364), по которому предусмотрен спецотчет о потенциальном эффекте санкций в форме блокирования вложений в суверенный (государственный) долг и деривативы.
США уже замораживали средства Ирана, Ливии и Сирии. Так что и нам могут помочь в этом вопросе.
И тогда бессмертная фраза Дмитрий Анатольевича «Денег нет!» может быть перефразирована в «Долларов нет!». Нам же они не нужны, правда?
P.S. А вы еще не избавились от долларов? Если нет, то участвуйте в беспрецедентной акции
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/154081.html
Комментарии 0