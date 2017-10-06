Начинающие инвесторы путают тему инвестирования и спекуляций, хотя это два совершенно разных рода деятельности.
Инвестирование не все понимают до конца. Эта тема обросла множеством мифов: одни говорят, что выбирать акции нужно самостоятельно, и это легко, другие верят, что для инвестиций необходимо иметь миллионы стартового капитала, чтобы быть успешным.
Текущая волатильность рынка сбивает с толку и начинающие инвесторы незаслуженно сравнивают фондовый рынок и казино, что в корне неверно.
Нужно всего лишь немного терпения, и тогда прыгающие котировки будут рисовать совсем другую картину.
Блогеры и СМИ пугают надвигающим кризисом. Хотя для инвестора кризис – это не проблема, а возможность! Возможность дешево купить активы, которые до этого стоили дорого. Здесь должна работать другая психология.
Рассмотрим перспективы российского фондового рынка, которые видны всем западным инвесторам невооруженным взглядом.
Мы вместе разберем каждый миф по отдельности в цифрах и убедимся, что этого не стоит бояться, а инвестированием стоит заниматься, так как других подобных и простых методом накопления капитала просто нет.
Но только если у вас есть знания! Тогда это не страшно, а прибыльно.
А в конце вебинара самое интересное - магия портфельного инвестирования: как портфель может показать доходность выше, чем все составляющие его активы.
Этот вебинар будет интересен всем слушателям.
Программа курса
Начало 12 октября в 19:00. Продолжительность - 2 часа.
- Экономика и Фондовый Рынок России и США
- Во что инвестировать в России?
- Во что инвестировать в США?
- Инструменты для включения в портфель
- Миф: Денег Нет
- 3 Варианта инвестирования
- Инвестирование в отдельные акции: Труд vs. Лотерея
- Советы Грехэма
- Инвестирование: Бизнес или Лотерея?
- А что, если «завтра» Кризис?
- Основные Ошибки при инвестировании
- Кризис – это возможность
- Перспективы российского фондового рынка
- Инвестиционный патриотизм: кому он нужен?
- Пример международной диверсификации портфеля
- Магия портфельного инвестирования
Зарегистрироваться можно по этой ссылке https://red-circule.com/courses/614
Комментарии 0