Усердно работать длительное время – это тяжелое занятие. Не все готовы на такие жертвы пойти.
Помню, в школе учительница по русскому и литературе сказала такую вещь, над которой я задумался: «Ходить на работу каждый день, делать усердно свою работу – это тоже маленький подвиг». Только мало, кто это понимает.
Все хотят быстрого результата и чтобы ничего не делать. В крайнем случае, имитировать бурную деятельность вместо работы.
Но имитировать работу – это тоже очень сложная работа, особенно, когда этим занимаешься 17 лет. Постоянный стресс: чтобы такого придумать и сделать, чтобы никто не смотрел на результаты работы, а только на борьбу с врагами за выживание? Трудно, очень трудно.
А теперь по делу:
Больше года назад опубликовал пост «Борьба с офшорами в России – это борьба с ветряными мельницами», где детально представил статистику, согласно которой Россия по сути страна офшоров. Почти все инвестиции в страну и из страны идут через офшоры: неважно, белые, серые или черные они. Но только через офшоры!
Более того, любой маломальский серьезный бизнес в России (средний и крупный) имеет учредителей в офшорах. Если нет, то большой вопрос к вашей компетенции либо к вашему оптимизму.
Не поймите, что я плохо отношусь к офшорам в сложившейся ситуации. Для частного бизнеса – это хорошо, снижение налогообложения и нормальное западное законодательство, касательно гражданского оборота. А не наш самый гуманный суд в мире: отнимут и скажите спасибо, что не посадили (Яркий пример суд АФК Системы и Роснефти).
С другой стороны, это плохо из-за снижения налоговых поступлений в страну и вывод капитала в другие. Но с этой проблемой сталкиваются почти все страны мира, в том числе и США, и Европа.
Более того, борьба с ними пока идет безуспешно: лоббисты и юристы компаний сильнее политиков. Но очень скоро ситуация может резко изменится, если бюджет начнет трещать по швам. Но это их проблемы.
А наши проблемы еще и в том, что российская собственность (на 70% государственная) тоже контролируется оффшорами и выводит деньги в офшоры. Вот это самое страшное и не позволительное. Мало, кто себе даже представляет весь этот масштаб, даже среди моих читателей.
Если кратко, то схема выглядит так: нефтяная компания продает нефть не напрямую покупателю за границей, а через своего (или не своего) трейдера, зарегистрированного, например, в Швейцарии, по цене ниже рыночной. А трейдер продаст уже покупателю по рыночной, положив прибыль себе в карман.
Пошлины государства получит независимо от цены продажи, однако, прибыль будет занижена.
Не надо упоминать, что российскими нефтяными компаниями владеют офшоры и тоже могут выводить деньги через кредиты самому себе и другими схемами.
Даже прибыль от Газпрома и Роснефти не направляется напрямую в российский бюджет, а через прослойку Роснефтегаз, который каждый раз почему-то удерживает дивиденды. Не упоминаю даже о подрядчиках и распилах в этих компаниях. Поэтому, если половина прибыли останется, то это уже хорошо.
Поэтому борьба с ними равносильна борьбе с коррупцией: безуспешно будет проиграна.
И вот это случилось! Сенсационная новость, которая прошла незамеченной (хотя так всегда и бывает –реальные дела не афишируются)
Правительство России решило отказаться от идеи перевести из офшоров в российскую юрисдикцию весь крупный бизнес.
Правительство РФ окончательно отказалось от идеи принудительного перевода системных компаний из офшоров в российскую юрисдикцию. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с соответствующим докладом первого вице-премьера Игоря Шувалова президенту Владимиру Путину.
Минэкономразвития и Минфин подготовили проект постановления правительства об утверждении критериев определения системообразующих организаций российской экономики и их "дочек", которые в обязательном порядке должны находиться в юрисдикции РФ, но на него было получено отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия, сказано в документе. В ходе публичных консультаций был сделан вывод о том, что применение принудительных мер перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны в целом. Риски возникнут за счет ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере, в связи с чем утверждение единых критериев "системности" организаций признано нецелесообразным, говорится в документе.
Источник Интерфакс.
Вы только вникните в смысл этой новости!
Перевести Российские ГОСУДАРСТВЕННЫЕ компании в юрисдикцию России – это значительные риски для страны в целом!
Вы себе это представляете?!
Давайте, отбросим мысль, что раскрытие офшоров повлечет громкие коррупционные скандалы. Новые виолончели никому не нужны. У нас же идет борьба с коррупцией! Поэтому считаем, что всех коррупционеров уже посадили.
Тогда, даже приняв эту фантастическую идею, можем констатировать, что Правительство в лице Минэкономразвития и Минфина расписалось в собственной недееспособности. Они прямым текстом заявляют: "в России нельзя вести бизнес по этим законам, даже ГОСУДАРСТВЕННЫЙ, которым они же управляют.
Мы сами себе не доверяем, поэтому другие и подавно доверять не будут. Они – самый главный риск для бизнеса."
Они даже предприятия ОПК не могут вывести из офшоров! Военные секреты, которыми гордятся и кичатся по телевизору. Мало того, даже иностранные аудиторы проверяют отчетность предприятий военного комплекса.
И после подобных заявлений, они еще рассчитывают на иностранные инвестиции? У них есть какие-либо тайны от ЦРУ и МИ-6? Когда все деньги там, а здесь контролируются иностранными аудиторами?
По телевизору так точно. А вы верите в это?
P.S. Несмотря на эмоции в посту, для меня это давно не секрет.
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