Наша жизнь находится в постоянном движении: как людей, так и компаний. Бизнес, как и люди должен постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям и требованиям времени.
Если у человека нет каких-либо конкурентных преимуществ перед другими: образования, знаний и навыков, он не найдет достойную работу. А если есть, но не развивает свои навыки, то рано или поздно столкнется со снижением уровня жизни в связи с увольнением и потерей конкурентных качеств. Это справедливо не только для людей, но и компаний: нельзя производить одну и туже продукцию 20 лет и быть лидером на рынке.
Некоторые компании могут себе позволить не меняться благодаря поддержке государства, но ни к чему хорошему это не приведет – поддержка неконкурентоспособных компаний в экономике снижает конкурентоспособность всей экономики.
А если компания развивается самостоятельно и держится в лидерах не один год, и даже не одно десятилетие, то это действительно выдающаяся компания. Успех компании проверяется временем. Предлагаю своим читателям посмотреть на интересный график наиболее успешных американских компаний за последние 90 лет.
Обратите внимание на то небольшое количество компаний в США, которые больше всего увеличили капитал инвестора за период 1926-2016 годы:
За 90 лет безусловным лидером является компания Exxon Mobil, которая принесла более 1 триллиона долларов своим акционерам. Что еще можно было ожидать от детища Рокфеллера?
Ожидается, что Apple скоро тоже эту планку преодолеет, но уже за 35 лет. Поэтому кружок Apple побольше (ежегодная доходность).
Всего на графике представлено 50 компаний из почти 5000 акций или всего 1% из всех представленных компаний США. Причем некоторые уже перестали существовать. Это в очередной раз доказывает насколько быстро меняется мир, и в следующие 90 лет в лучшем случае останутся на плаву и принесут огромную прибыль менее 1% компаний. Как говорится, «Это действительное другое время»)
И сейчас продемонстрирую, как оно меняется.
Есть рейтинг под названием S&P Global Platts Top 250 Global Energy Company Rankings, который оценивает ведущие энергетические компании сразу по четырем показателям: стоимости активов, выручки, прибыли и рентабельности.
Как вы, может быть, догадались лидером за 2016 год была компания Exxon Mobil. Есть посмотреть на историю рейтинга с 2002 по 2016 годы, то крупнейшая нефтяная компания мира была лидером этого рейтинга 13 лет из 15 (!). В 2002 и 2004 годах она занимала второе место. Так что эта компания – признанный лидер и практически король рейтинга.
А в 2017 году грянула сенсация, о которой почему-то молчат наши СМИ: король пал!
Exxon Mobil Corp скатилась с 1-го места на 9-е впервые за 16 лет (!). То-то я видел недавно их рекламу развития альтернативной и возобновляемой энергетики. Допрыгались.
А кто на первом месте?
Да-да, Газпром!
Мечты сбываются!
Почему нет новостей заголовков образца 2007 года «Россия энергетическая сверхдержава»?
«Американские нефтяники (во главе с Тиллерсоном) повержены», «Закат американской нефтяной промышленности», «Разгромная победа Газпрома», «Санкции не помеха Газпрому», «Миллер с Путиным переиграли всех», «Российский энергетический гигант наступает», «Путин подкинул энергетическую бомбу» и т.д. и т.п.
Учить их делать свою работу, чувствую не стоит. Не пойму, почему такой инфоповод упускают. Вперед господа!
Что еще интересно: Лукойл – крепкая компания и держится на 6-м месте, как и до этого в 2016 году. А Роснефть грохнулась с 7 на 22-е место. Такими темпами можно и угробить компанию.
Отмечу только, что я уже подробно здесь разбирал: почему выгоднее вкладываться в российскую нефтянку, которая стоит дешевле, чем одна компания Рокфеллера. А данный рейтинг всего лишь подтвердил правильность моих расчетов.
Но не стоит радоваться раньше времени: интуиция подсказывает мне, американцы просто так не уйдут с пьедестала и неспроста готовятся к новым технологиям. Все-таки 90 лет лидерства в мировой нефтянке даром не пройдут: там есть, кому строить планы и стратегии развития.
Учитывая всё вышеописанное, можно констатировать следующие вещи:
- гадать, какая компания будет лидером в следующем году или следующие 10 - 100 лет бесполезно,
- гадать, какая отрасль станет лидером в следующие 5-10-20 лет бесполезно,
- необходимо грамотно инвестировать свои средства, как можно больше диверсифицируя свой портфель по странам и инструментам.
О том, как правильно это делать, учитывая ваши цели в жизни, терпимость к риску, горизонту инвестирования поговорим на вебинарах.
Оригинал поста со ссылками по адресу https://wallet.livejournal.com/157123.html
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