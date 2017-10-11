19 сентября на мероприятии, посвященному 100-летнему юбилею журнала FORBES, выступали видные предприниматели среди которых был всем известный миллиардер-инвестор Уоррен Баффетт.
Уоррен отличается оптимизмом по отношению к фондовому рынку США, что регулярно подтверждает в своих ежегодных письмах.
И на этот раз он не изменил себе - Баффет напомнить миру о неудержимом духе предпринимательства:
«Всякий раз, когда я слышу, как люди пессимистично говорят об этой стране, я думаю, что они не в своем уме», — заявил Баффет, выступая перед лидерами бизнеса.
Те, кто играют на понижение Соединенных Штатов, потерпят неудачу, убежден инвестор.
И даже более того, Оракул из Омахи сделал очень громкое заявление: «Dow Jones 1 000 000 пунктов». Правда, не сразу, а через 100 лет.
«Играть вкороткую в Америке означало играть неудачно», — сказал Баффет. «Я предсказываю, это и впредь будет так».
«В конце концов, Dow должен будет расти менее чем на 4% в год, чтобы достигнуть 1 000 000 пунктов через 100 лет. В два раза больше, если он будет прибавлять по 4,6% в год, и 10 000 000, если он будет расти на 6,4% ежегодно.»
Совершенно согласен с Баффеттом: играть против США в долгосрочном плане – просто безумие.
США находится на 2-м месте по конкурентоспособности экономики в мире, имеет самый большой фондовый рынок в мире, активы управляющих компаний просто поражают воображение, экономика прекрасно диверсифицирована, компании быстро адаптируются к рыночным условиям, весь мир сидит на игле доллара.
Да, в экономике США далеко всё не безоблачно, но у них есть все ресурсы преодолеть кризис и двигаться дальше. О том, как и за счет кого США, будет выходить из кризиса, расскажу попозже.
Но то, что жизненно необходимо иметь в портфеле акции США и других стран, расскажу на бесплатном вебинаре.
Перспективы российского рынка мы тоже затронем на этом вебинаре.
Однако, предсказывать на 100 лет вперед ситуацию в нашей стране не возьмется никто. Ровно 100 лет назад в 1917 году российский фондовый рынок закрылся почти до конца столетия. О закрытии рынка сейчас никто не помышляет, хотя порывы опять в коммунизм (и СССР) у некоторых товарищей проскальзывают.
Надеюсь, Россия обойдется без резких поворотов и шатаний в своей будущей истории.
Однако, ведущие управленцы страны не разделяют оптимизм по поводу будущего России
На мировом энергетическом рынке находится на пороге тектонических перемен: развитие технологий позволит постепенно отказаться от использования традиционных углеводородных источников сырья, что приведет к обрушению цен на нефть в разы в ближайшие десятилетия. Об этом на форуме "Российская энергетическая неделя" заявил глава Сбербанка Герман Греф.
По его словам, нефть фактически повторит судьбу угля и древесины, которые были основными источниками топлива в прошлом.
Так, период с 1850 по 1895 год доля дерева в топливе снизилась с 90% до 33%, в период с 1910 по 1955 год доля угля в топливе сократилась с 77% до 28%, привел примеры Греф.
Залог успеха любой страны в быстро меняющихся условиях – это широко диверсифицированная экономика с большим научно-техническим потенциалом, как в США. Упала одна отрасль, другие исправят ситуацию.
В настоящее время, в России идут пока только многолетние разговоры о диверсификации экономики и громкие высказывания президента страны о будущем искусственного интеллекта и господства в мире. Если падает нефтяная и газовая отрасли, накрывается весь бюджет и страна вместе с ним.
Лучше всех диверсифицировать российскую экономику выходило только у Обамы.
Но несмотря на это, закрывать тему нефти ближайшие 10 лет не стоит. Все эти перемены происходят не очень быстро, и поэтому хоронить Россию и ее рынок пока рано.
Что касается самого Баффетта, то он, конечно, легенда. Но тем не менее, он оброс легендами, которые ему выгодны:
- что он долгосрочный инвестор, хотя это не всегда так,
- питается на публике фаст-фудом только своих компаний, хотя не делает это в обычной жизни,
- делает множество ошибок при выборе акций,
- управлять всё возрастающей империей становится все сложнее и сложнее из-за ее размеров.
Однако, несмотря на все эти трудности, он лучший инвестор в мире и прекрасно чувствует ситуацию и пользуется ей, не раскрывая свои планы публично.
О том, какую стратегию выбрал Баффетт, и как ее использовать любому инвестору с помощью портфельного инвестирования, поговорим на вебинаре про стратегии.
1. Бесплатный вебинар «Инвестирование: Мифы Vs. Реальность». 12 октября в 19:00.
2. Вебинар «Стратегии для пассивного инвестора» (О чем молчат легенды) 17 и 19 октября
3. Вебинар «Грамотный инвестор» 04-05, 11-12, 18-19, 25-26 ноября.
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/158072.html
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