О чём вам не расскажут

Пока был занят подготовкой к вебинарам, отвлекся от новостей. Но мои внимательные читатели не дремлют. Более того, собирают пазл из новостей и делают прекрасные выводы, которыми хочу поделиться со всеми.
То, о чём напишу ниже, не афишируется в СМИ, потому что ни брокерам, ни банкам это невыгодно. Выгодно только вам – частным инвесторам, но ни им. А как вы понимаете, рекламировать продукты, не приносящую прибыль своей компании, а только клиенту просто невыгодно для кармана.
Поэтому восполняем этот пробел следующими незамеченными новостями:
Пришли крупные частные инвесторы на фондовый рынок
5-6 октября в Сочи прошел Форум Инновационных Финансовых Технологий, на котором выступали брокеры.
Выдержки из презентации участников:
Владислава Кочетков из Финама:
- Сбер ломает рынок — берет деньги пенсионеров и скупает на них айтишников
- весь Финтех у нас вообще стал возможен только после появления дистанционных счетов
- Дистанционные счета (ДОС) = 45% от новых счетов
- 80% счетов ДОС открывают мужчины
- 62% до 35 лет
- самая большая страта = 30-35 лет
- бизнес-модель меняется, конвергирует с ДУ
А этот пункт выдает всю суть Финама:
- криптовалюты — 3й раздел по популярности в Финаме
Но речь не об этом, а о самом главном!
Алетдинов из БКС:
- Средний чек по новым клиентам 1,5 млн руб
Вот! Идет крупный клиент на фондовый рынок.
Чтобы вы понимали, что это не разовый случай, приведу цифры:
1. БКС – это не маленький брокер, а второй в стране по количеству открытых счетов
2. Количество толстосумов с депозитами от 1,4 млн. руб. не один и не два, а 42% от количества вкладчиков в стране.
Приток богатых начинающих инвесторов к брокерам подтверждают и источники (друзья) моих читателей:
Доверяю государству
Больше года назад, а точнее 15 июня 2016 года писал о выгодности вложений в государственные облигации. Это было еще до выпуска «народных».
С тех пор пошли и «народные», которые скупали богатые пенсионеры, а теперь решили все! Наконец-то, дошло!
Распробовали! Конечно, в новостях только и пишут, что иностранцы нерезиденты скупают государственные облигации и наживаются на этом.
А чем русские хуже? Нужно тоже заработать на этом.
И зарабатывают:
Банки-агенты – Сбербанк и «ВТБ 24» – сегодня начали продажу очередного транша ОФЗ для населения (ОФЗ-н). Общий объем выпуска составляет 15 млрд руб., при том Сбербанк занимается размещением бумаг на сумму 10 млрд руб.
В первый день продаж «ВТБ 24» принял около 150 заявок на сумму около 350 млн. руб., рассказали в пресс-службе ВТБ. Средний чек по заявкам превышает 2 млн руб.
Минфин намерен выпускать такие бумаги постоянно без каких-либо временных перерывов, заявлял ранее руководитель департамента госдолга и государственных финансовых активов министерства Константин Вышковский.
ОФЗ-н пока не достиг своей целевой аудитории, сейчас им пользуются опытные инвесторы, уточнял он. «Целевая аудитория - это граждане, не обладающие специальными знаниями в сфере рынка ценных бумаг, не готовые принимать рыночные риски, но желающие инвестировать свои сбережения в альтернативный банковскому депозиту инструмент и готовые сделать это на более длительный срок», – приводил «Интерфакс» слова Вышковского.
Средний возраст инвестора по итогам первого и второго транша ОФЗ-н – 57 и 56 лет соответственно, говорится в пресс-релизе банка.
О том, что выпуски для гос.банков происходят по принципу, описанному в песне Ленинграда «ПлАчу и ПлачУ», вы можете почитать здесь и здесь. (Это не выгодно банкирам)
Не устаю повторять: эта ситуация ненормальная – когда самый надежный заемщик в стране в лице государства предлагает более выгодные условия, чем крупнейшие гос.банки в стране, гарантом и акционером коих оно является.
Это равносильно, если бы Сбербанк предлагал самые высокие ставки по депозитам.
Ладно, если наверху считать не умеют, то пусть граждане на этом пока зарабатывают.
Неутешительные выводы
Ставки по депозитам в России продолжают снижаться — доходность рублевых вкладов в десяти крупнейших банках упали с 8,7% до 7,3% за прошедший год. А в этом и до 5%. Все это вынуждает инвесторов искать новые стратегии для размещения средств.
Инвестиции в недвижимость, которые были так популярны во времена строительного бума в нулевых, уже давно утратили свою привлекательность. Во-первых, цены на жилье с 2014 года неуклонно снижаются.
В связи с вышеуказанным, вкладчики вынуждены искать новые источники приложения капитала. Таким источником и становится фондовый рынок.
Но несмотря на приток денег от крупных клиентов на фондовый рынок, выводы прозвучат неутешительные. Спросите: «Почему?»
Да потому, что люди не имеют никакого представления о портфельном инвестировании, которое распространено во всем мире, как обязательная необходимость для людей с деньгами, тем более немаленькими.
А что происходит в России?
Целевая аудитория - это граждане, не обладающие специальными знаниями в сфере рынка ценных бумаг, не готовые принимать рыночные риски, но желающие инвестировать свои сбережения в альтернативный банковскому депозиту инструмент и готовые сделать это на более длительный срок.
Граждане остаются вкладчиками, только они забирают свои деньги из банков, где их суммы не застрахованы выше 1,4 млн. рублей и перекладывают в «народные ОФЗ» с более высоким купоном. Всё!
Они как были вкладчиками банков, так по сути ими и остались – только теперь государства.
Только добавили перчинки: валюты и ноты.
А что такое портфельное инвестирование никто не знает! Это обусловлено недостаточным информированием частных клиентов о преимуществах пассивных инвестиций. По тем же народным облигациям развернулась нешуточная информационная кампания, про инвестиционное страхование жизни рассказывают практически в каждом банке, а вот портфельное инвестирование многими воспринимается как нечто сложное и требующее специфических знаний.
Портфельное инвестирование - это система знаний по грамотному вложению капитала с целью снижения рисков, как минимум, а лучше еще и для увеличения доходности своих вложений.
При этой системе знаний не нужны «супер» или волшебные продукты, и даже дорогие продукты.
Наоборот, чем дешевле, тем лучше. Но это же невыгодно (для продавцов продуктов)!
Поэтому о грамотном инвестировании и поговорим на бесплатном вебинаре, а потом и на продвинутых.
1. Бесплатный вебинар «Инвестирование: Мифы Vs. Реальность». 12 октября в 19:00.
2. Вебинар «Стратегии для пассивного инвестора» (О чем молчат легенды) 17 и 19 октября
3. Вебинар «Грамотный инвестор» 04-05, 11-12, 18-19, 25-26 ноября.
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/158824.html
Комментарии 1
Вот! Идет крупный клиент на фондовый рынок.
1,5 млн - это небольшие средства, по сути. в нормальном гос-ве 30-40% граждан должны обладать подобными накоплениями, ИМХО
Только для нашего нищего гос-ва в котором "денег нет" - это средства