Произошло! Неожиданно и без предупреждения. Без широкого освещения в прессе и телевидении. Как будто само самой разумеющееся событие, хотя таким далеко не является.
Но прежде чем ошарашить вас такой новостью, и понимали, какое важное событие произошло, приведу цифры планируемого бюджета на 2018 год:
Расходы на соцполитику решено сократить на 7,8% - с 5,071 до 4,703 триллиона рублей. В том числе расходы на пенсии - на 12,9%, с 3,651 до 3,233 триллиона рублей.
План поддержки российской экономики урезан на 13% - с 2,558 до 2,263 триллиона рублей.
По сравнению с 2017 годом (4,85 трлн рублей) силовики получат, дополнительные 271 млрд рублей, или 5,5%.
Не получит новых денег система образования - расходы останутся на прошлогоднем уровне в 626 млрд рублей. Не будет дополнительных инвестиций и в здравоохранение - федеральный бюджет потратит на эти цели 438 млрд рублей против 446 в прошлом году.
На 11% больше, чем на медицину, правительство вложит в покупку валюты на Московской бирже - 488 млрд рублей.
Ассигнования на спорт решено сократить практически вдвое в следующем году (с 102 до 58,9 млрд рублей) и еще в 1,5 раза в 2019-м - до 37 млрд рублей.
На 10% решено снизить ассигнования на культуру и охрану окружающей среды.
Таким образом, почти все статьи бюджета будут урезаны, кроме силовиков. Мы пытаемся выйти из кризиса, сократив поддержку экономики, образования и медицины.
Но не всё так плохо!
Есть свет в конце тоннеля под названием «Стратегия повышения финансовой грамотности населения в России на 2017-2023 гг.». Текст здесь.
Правительство РФ озаботилось финансовым образованием граждан. Не важно обычное образование – сократим расходы, зато появятся финансово-грамотные граждане!
Документ рассчитан до 2023 года и нацелен на увеличение численности финансово образованных граждан, которые ведут личный бюджет, формируют подушку безопасности на непредвиденные расходы, сравнивают предложения на рынке финансовых услуг, понимают соотношение "риск – доходность", могут распознать мошеннические схемы и знают, как защитить свои права.
Стратегия подготовлена рабочей группой под председательством Минфина России, в которую также вошли представители Банка России, Минобрнауки России, Роспотребнадзора и Пенсионного фонда Российской Федерации.
«Стратегия станет новым этапом в развитии финансовой грамотности в России, – считает Министр финансов России Антон Силуанов. – Системный подход, единая координация, распространение и применение лучших практик, выработанных Минфином России и другими заинтересованными участниками, заложат основы финансовой культуры у наших граждан на многие поколения. От уровня финансовой грамотности простых людей зависит экономическая и социальная стабильность всей страны. Развитие финансового образования снижает риски закредитованности населения, позволяет избежать мошенничества со стороны недобросовестных участников рынка, дает людям возможность правильно распоряжаться своим личным бюджетом, делать грамотные вложения средств»
Какие молодцы! Озаботились повышением грамотности? Опять?
Посмотрите на их текущие потуги финансовой грамотности от ЦБ, Роспотребнадзора, которые ничего нового не дали гражданам. Весь материал на их сайтах можно скачать в интернете на разных сайтах и сводится к тому: как правильно брать кредиты, делать депозиты и брать страховку!
А знаете, кто инициатор этой затей? Минфин!
"Новый этап в развитии финансовой грамотности в России". А что со старым за нереальные деньги?
Я ждал этого момента, когда они опять возьмутся за обучение и просветление населения. Ведь прошлая 6-летняя программа стоимостью 113 миллионов долларов США закончилась ничем.
Где ее результаты?!
Вы себе представляете, что такое 113 миллионов долларов США? Да, за эти деньги сам Уоррен Баффетт читал бы лекции по инвестированию!
Наймите пару переводчиков и переведите брошюрки западных инвестиционных компаний, сделайте доступными книги по инвестированию. И выложите всё на одном сайте. Сейчас XXI век, не надо каждому выдавать книгу, и чтобы учитель по географии рассказывал про финансовую грамотность на уроках.
Сделайте бесплатные вебинары. Да за 1 миллион долларов можно сделать невероятные вещи и общедоступный сайт для всех, где можно будет посмотреть и скачать полезные книги и материалы.
Но зачем это делать? Когда можно выделить из бюджеты миллиарды и потратить непонятно на что!
Может, я слишком строг к Антону Германовичу?
Давайте послушаем его эпичное 10 минутное интервью по этому поводу. Можно найти по ссылке
http://www.vestifinance.ru/videos/36388
01:00 «Я не говорю про несколько лет назад и даже 10 лет назад, когда существовали различные пирамиды, предложения, отличающиеся, казалось бы, быстрым зарабатыванием денег… Как известно, быстро денег не заработаешь»
Серьезно? А легализованный и подпольный FOREX в стране это что? Нормальный способ деньги? Медленно? Вы рекламу форекс контор видели?
Или Ваше предложение по покупке криптовалют это нормальное предложение? Пока только Набиуллина упирается по полной. Хоть за что-то ей можно сказать спасибо.
01:40 «Планируем ввести уроки финансовой грамотности в школах с младших классов»
02:40 «Основной упор делаем на граждан, которые не могут позволить пройти финансовое обучение: это люди с небольшим достатком, это пенсионеры, для которых трата каждой копейки очень важна. Всегда существуют соблазны и риски быстрых денег.»
Антон Германович, Вы на какой планете находитесь?
Вы предлагаете эту программу малоимущим, которые по уши в долгах, взятых уже не в банках, потому что там не дают, а в МФО под 200-300% годовых. Вы их хотите образумить?
А может проблема в том, что доходы населения падают, потому что Правительство ведет финансово неграмотную политику? Почему банки не могут выдавать кредиты под нормальные проценты, как на Западе, а не под адские?
Закройте все МФО, чтобы люди не брали кредиты под 300% годовых! Закройте FOREX, и ради Бога, молчите про криптовалюты. Лучше просто молчите!
Вы собираетесь просвещать пенсионеров? Копить?! На что? Инвестировать на похороны? Вам не кажется, что уже поздно? Если денег не заработал до пенсии, то на пенсии уже точно не заработаешь. Или Вы считаете, что на пенсию в России можно прекрасно жить и откладывать?
Или Вы говорите про богатых пенсионеров, которые переводят депозиты свыше 1,4 млн. рублей в народные облигации?
Так, если они очухаются, что Вы их окучиваете, только ради того, чтобы бюджет мог позволить себе новые войны и геополитику, и не будут покупать ОФЗ, что будете делать?
Вам нельзя открывать правду этим людям!
Так кого Вы будете просвещать?
04:00 «- Какова Ваша конечная цель?
- Цель задействовать все регионы страны и повысить финансовую грамотность.»
Правда, очень конкретный ответ для освоения очередных $113 млн.?
08:58 «Вложения в криптовалюты, конечно, будут обсуждаться. Объяснение возможности последствий вложений в нерегулируемые, мало прогнозируемые инструменты будут одним из вопросов»
ААААААААА…. Уберите его!
Вложения в непонятные инструменты будут обсуждать…. А в понятные - российские акции и облигации не будете обсуждать?
Главный вопрос: «Антон Германович, сколько бюджетных средств выделят освоят на эту стратегию?» так и не прозвучал.
Хотя ответ на этот вопрос Силуанов, наверняка, знает. Ведь ради чего еще затевать такие программы?
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Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/159117.html
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