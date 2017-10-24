В прошлый четверг исполнилось 30 лет со дня события, именуемое в США, как «Черный понедельник». Индекс Dow Jones Industrial Average упал 19 октября 1987 г. на 22,6%, что стало для него рекордным дневным падением.
20 октября падение распространилось на многие другие страны. К концу октября рынок Гонконга упал на 45,5%, Австралии – на 41,8%, Испании – на 31%, Великобритании – на 26,5%, , Канады – на 22,5%.
Во многом обвал в черный понедельник связан с техническими факторами. Тогда очень популярной стала стратегия «страхование портфеля», когда использовались новые для того времени операции: компьютерные программы при падении рынка должны были автоматически продавать индексные фьючерсы. Массовое исполнение таких заказов спровоцировало глубокое падение фьючерсов, а с ними – и акций.
Однако, падение остановилось уже в ноябре, и дальше рынок только рос:
Рынок полностью восстановился уже в июне-июле 1989 года.
А потом дальше рост еще 11 лет, забыв про падение:
Многие эксперты и аналитики видят, что рынок в США в настоящее время перегрет, и мог последовать примеру 1987 года, но не последовал…
Одно дело быть аналитиком и делать прогнозы, не теряя свои деньги. А другое дело быть трейдером, которые часто слушают таких «аналитиков» и верят в эти совпадения и прогнозы. Некоторые горячие головы в комментариях к моим постам предлагают шортить рынок США…
Что происходят с такими любителями поиграть против рынка США?
Они теряют деньги. Причем немалые.
Осталось всего неделя до того момента, как один из спекулянтов потеряет 252 миллиона долларов. Подробности здесь.
Очень маловероятно, что за оставшуюся неделю октября рынок США рухнет, и позиция спекулянта будет спасена.
Даже, если вы ожидаете падение рынка – не важно какого: США или России - Не шортите!
Баффетт про таких говорил «я думаю, что они не в своем уме».
А что делать, и что делает Баффетт я говорил на вебинаре по стратегиям.
Оригинал статьи со ссылками https://wallet.livejournal.com/161996.html
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